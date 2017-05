CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Record établi pour la traversée de l’océan Indien à la rame

Deux médecins britanniques – Ted Welman, 26 ans, et Jack Faulkner, 26 ans – ont gagné leur pari. Ils ont établi un nouveau record pour la traversée à la rame de l’océan Indien de la côte occidentale de l’Australie à Maurice en un peu plus de 56 jours, le précédent record étant de 85 jours. Leur embarcation, portant le nom ô combien symbolique de Hope, a finalement accosté à La Balise Marina à 10h55 hier matin. Pourtant, ils auraient pu boucler leur traversée dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais des bureaucrates, extrêmement zélés avaient décidé qu’ils n’étaient pas question que les formalités d’immigration pour ces deux médecins britanniques, ayant ramé à travers l’océan Indien pour recueillir 100 000 livres sterling pour le compte de Médecins sans Frontières (MSF), se fassent à La Balise Marina. Ils avaient exigé que le Hope accoste à Port-Louis pour ces procédures, contraignant ainsi les rameurs, qui couraient le risque d’être à court d’eau potable en cette fin d’expédition. Finalement, hier matin, les autorités devaient changer d’avis et dépêcher à La Balise Marina une équipe d’officiels de la National Coast Guard et de la douane pour les formalités avec le Passport and Immigration Office. De ce fait, Ted Welman et Jack Faulkner auront été épargnés d'une nouvelle journée de rame pour rallier Port-Louis en devenant le cinquième duo de l’histoire à avoir réalisé la prouesse de ramer presque 3 600 milles nautiques à travers l’océan Indien et en un temps record…

Dénonciation de nominations à la MRA contre paiement

Des nominations se font-elles contre paiement de “bribes” à la Mauritius Revenue Authority (MRA) ? C’est ce que devra confirmer ou infirmer une enquête réclamée à l’Independent Commission against Corruption suite à une dénonciation établie en bonne et due forme. À cet effet, la correspondance, extrêmement bien documentée, que ce soit en termes du montant du “bribe” versé, soit de Rs 200 000, pour une nomination “Out of Turn” à un poste au sein de la MRA, de dates des promotions, des noms, des officiers à la MRA, qui ont bénéficié de ces paiements aussi bien que la personne ayant obtenu ces faveurs. Il est aussi question d’un « trafic » pour le programme de Traineeship, le tarif pratiqué étant au minimum de Rs 25 000 par tête. Affaire à suivre…

Ça chauffe du côté d’Air Mauritius

Alors que la compagnie aérienne nationale continue d'opérer en pilotage automatique en l’absence d’un Chief Executive Officer, après le renvoi de Megh Pillay en novembre de l’année dernière, des zones de turbulence se profilent à l’horizon. La grogne s’intensifie en effet de jour en jour au sein des membres du personnel navigant de la compagnie, soit au cœur même des opérations. Les membres de l’Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA) dénoncent le fait que les relations industrielles sont à leur niveau le plus bas depuis ces dernières années vu les pratiques abusives adoptées. Ainsi, il a été noté que le recrutement des membres du “Cabin Crew” se fait par le truchement de la filiale d’Airmate dans une tentative de contourner le Collective Agreement entre Air Mauritius et l’AMCCA avec, pour objectif, de mettre en pratique une nouvelle grille salariale, définitivement d’un niveau inférieur, pour les membres d’équipage. L’AMCCA se prépare pour passer à l’action en vue de contrer ces tactiques de la direction de la compagnie. Et cela dès la semaine prochaine, avec la collaboration de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP)…

Aucun détail sur les étrangers acquéreurs de biens immobiliers à Maurice

Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a jugé inopportun de révéler les noms des étrangers ayant fait l’acquisition de biens immobiliers à Maurice sous les différents Schemes promus par le Board of Investment. C’est ce qu’il a fait comprendre à l’Assemblée nationale mardi dernier. Sur les 880 demandes logées depuis janvier 2015, 737 dossiers pour des acquisitions résidentielles ont déjà été approuvés tandis qu'une requête a été rejetée et 29 autres sont à l’étude au Board of Investment. De plus, 50 autres ont « lapsed » et 63 sont en attente de signature, étant sous la formule de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA). Quelque 339 demandes sont sous l’Integrated Resort Scheme, 479 sous le Real Estate Scheme, une sous l’Invest Hotel Scheme et 61 sous le Property Development Scheme. Pour le chef du gouvernement, ce chiffre de 627, en deux ans, se compare favorablement aux 1 509 pour la période de 2005 à 2010.

Pension d’invalidité : une demande sur cinq rejetée

De janvier 2015 à mars dernier, le ministère de la Sécurité sociale a enregistré 55 470 demandes au titre de la pension d’invalidité sous l’assistance sociale. Après évaluation des dossiers, le Medical Board a donné son feu vert dans 31 470 cas. Des 24 054 demandes de pension rejetées, 14 312 ont interjeté appel contre la décision du Medical Board avec, pour résultat, 11 838 dossiers éliminés, soit un sur cinq. Le montant total de pension d’invalidité versé au cours de cette période est de Rs 4,3 milliards. Le ministère ne compte pas revoir le mécanisme d’appel contre des décisions du Medical Board.