CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Rodrigues le budget à l’Assemblée régionale le 30

La prochaine séance de l’Assemblée régionale de Rodrigues, qui se tiendra le vendredi 31 mars, sera consacrée à la présentation du budget pour l’exercice financier 2017/18. C’est ce qui a été décidé à Port-Mathurin dans le sillage de la récente visite du Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, pour des consultations budgétaires.

Commentant cette prochaine étape, le chef commissaire, qui est également le commissaire aux Finances, Serge Clair, affirme que « cet exercice nous permettra d’axer nos efforts sur la production, la transformation et l’exportation ». Il a poursuivi en faisant comprendre que « l’autonomie est une opportunité pour les Rodriguais de développer leurs capacités. » Il devait également ajouter qu’après les célébrations du 49e anniversaire de l’indépendance et le 25e de la république, des consultations avec la société civile auront lieu de même que des échanges avec le ministère des Finances et du Développement économique.

Pension : les options de la réforme dans un mois

Le comité technique sur la réforme de la pension, avec le paiement de la pension de vieillesse repoussé de 60 à 65 ans, a accumulé du retard. En principe, le rapport de cette instance sur les différentes options aurait dû être prêt pour être soumis au comité ministériel ces jours-ci. Mais ce ne sera que dans un mois que les membres de cette instance technique prendront connaissance d’un résumé des scénarios de réforme de la pension de vieillesse avant toute inclusion dans le prochain budget.

La mesure phare en discussions porte sur le paiement de la pension de vieillesse à 65 ans, soit à celui de la retraite, au lieu de 60 ans comme c’est le cas actuellement. Cette proposition est combattue avec véhémence par les syndicalistes siégeant sur le comité technique, en l’occurrence Rashid Imrith et Reeaz Chuttoo alors que les représentants du gouvernement et du secteur privé sont plus enclins à entériner ce report du paiement de la Basic Retirement Pension à 65 ans.

À noter que le président du comité a annoncé, hier, la démission de Pierre Dinan de cette instance.

Redécoupage électoral : début des discussions en avril

L’Electoral Boundaries Commission devra se réunir à partir du mois prochain pour se pencher sur le délicat exercice de redécoupage des circonscriptions à travers l’île. En cette fin de semaine, les membres de cette instance constitutionnelle, qui sont des membres de la profession légale, ont été approchés en vue d’établir un calendrier de travail. Aux termes des dispositions de la Constitution, le redécoupage électoral doit intervenir chaque dix ans. Or, le dernier rapport de l’Electoral Boundaries Commission remonte à plus de dix ans, soit en 1999. Le rapport n’a jamais été déposé sur la table de l’Assemblée nationale, soit pour être accepté soit pour être rejeté In Toto.

Pour les besoins du présent exercice, l’Electoral Boundaries Commission est en présence de propositions et de suggestions de redécoupage venant de cinq parties. Des discussions sont également prévues avec des responsables de Statistics Mauritius par rapport à l’évolution démographique de ces dernières années.

Six rapports de missions de ministres au Cabinet

Le conseil des ministres d’hier matin, sous la présidence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, a pris note d’au moins six rapports de missions ministérielles. Deux de ces missions ont été entreprises par le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, avec la 32e réunion du conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien et l’Indian Ocean Rim Association Leaders’ Summit en Indonésie.

Le ministre de la Technologie, des Communications et de l’Innovation a participé à la Mobile World Congress Conference en Espagne. Le ministre du Tourisme est revenu de tournée en France et en Allemagne. L’Attorney General revient du Swaziland pour le ministre de la Justice de la Southern African Development Community (SADC) et le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Inde en vue de mettre au point la participation des Mauriciens en badminton en vue des prochains Jeux des Îles de l’océan Indien.

La paie de mai avancée en raison de la fête des Mères

Le Pay Day pour le mois de mai prochain a été avancé de deux jours dans la fonction publique. La « Fet Kaba » pour les employés du secteur public et des corps para-étatiques aura lieu le 26 mai au lieu du 28, jour où sera célébrée la Fête des Mères. Cette décision a été entérinée par le conseil des ministres hier.