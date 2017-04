CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Rodrigues proteste contre « Tok ! Tok ! Tok ! »

La pièce de théâtre du groupe Komiko « Tok ! Tok ! Tok ! » ne fait pas l’unanimité à Rodrigues. Des Rodriguais n’ont pas digéré et ne digèrent pas une répartie lors des échanges de cette pièce, notamment « Si pa gagn fam ! Al rod fam dan Rodrig ! » Un collectif de protestations a été constitué avec les représentants des forces vives faisant état de leur déception et indignation.

Des Rodriguais, membres de ce collectif, soutiennent que ces propos sont dégradants et insultants à leur égard. Depuis la fin de la semaine dernière, ils font circuler une pétition dans l’île en vue de recueillir un maximum de signatures et exigent des excuses de la troupe Komiko. « Nou pou amenn enn bann aksion pou reklam reparation ek respe. Me osi pou vehicule bann mesaz pozitif car nou santi ki enan enn persepsion stereotipe anver Rodriguais ki bizin arete. Me osi kolektif respekte nou pou pran enn bann aksion approprie », font ressortir des membres du Kolektif.

Parlement : Rodrigues et Maurice se conjuguent au féminin

Sur un point, le Parlement national à Maurice et le Parlement régional à Rodrigues sont sur un point d’égalité. Dans les deux cas, la présidence est assurée par des femmes, soit Maya Hanoomanjee et Pricie Anjela Spéville respectivement. Mais depuis récemment, un nouveau cap a été franchi avec la nomination de Marie Lyndia Yannick Legentil aux fonctions de Clerk de la Rodrigues Regional Assembly. Ainsi comme c’est le cas à Maurice avec Safeena Lotun en tant que Clerk et épaulant Maya Hanoomanjee, l’Assemblée Régionale de Rodrigues se conjugue désormais au féminin au sein de la république…

Des médecins du public dans de beaux draps

L’Independent Commission Against Commission s’intéresse des contrats de Procurement pour des médicaments et autres équipements médicaux. Les Findings d’une enquête préliminaire pointent dans la direction d’un réseau bien établi où les spécifications pour les appels d’offres seraient taillées sur mesure en vue de favoriser des fournisseurs spécifiques avec en contrepartie des billets d’avion. Des dossiers du Trust Fund for Specialised Medical Care, qui est dans l’actualité avec les Rs 323 200 de Vijaya Sumputh, feraient également parie du lot. Les premières convocations pour interrogatoire Under Warning devraient sortir sous peu…

Le ministre de la Santé va tâter le pouls à Rodrigues

Le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, qui s’inscrit en faux par rapport aux décisions controversées de son prédécesseur, ne sera pas dans l’hémicycle de nouveau mardi prochain. Dès ce week-end, il se rendra en tournée à Rodrigues pour un état des lieux. Il aura des séances de travail avec le commissaire de la Santé de l’Assemblée Régionale de Rodrigues, Simon Pierre Roussety, et ses plus proches collaborateurs dès lundi. Il visitera également les centres de santé de La Ferme et de Mont-Lubin.

Mardi, le ministre de la Santé procédera à la publication des Findings du dernier Survey des maladies non-transmissibles à Rodrigues et au lancement officiel du programme consacré à la prévention nationale pour maladies non-transmissibles à l’Antoinette Prudence Human Resource Centre à Malabar. La mission ministérielle rentrera à Maurice mercredi matin.

Rs 50 M avec les permis de pêche

L’année dernière, les allocations de permis de pêche à des bateaux étrangers opérant dans la Zone économique exclusive ont rapporté des recettes d’un peu plus de Rs 50 millions. En effet, le ministère de la Pêche a octroyé 277 permis l’année dernière à des compagnies étrangères contre 239 pour la précédente année. 88 autres ont été émis au nom des armateurs mauriciens, engagés dans des activités de pêche en haute mer.

Pour ce qui est de la pêche au thon, ces activités sont sous le contrôle de l’Indian Ocean Tuna Commission, qui est responsable de la gestion dans cette partie de l’océan. Le ministre de la Pêche, Prem Koonjoo, a donné la garantie que « as a party to the IOTC, Mauritius strictly abides to its resolutions. So far, there is no resolution requiring member states to stop giving fishing licences to foreign vessels ».

En vue de remédier à l’absence d’une flotte nationale de bateaux de pêche, les autorités encouragent les armateurs à s’enregistrer à Port-Louis. Un opérateur a déjà fait le premier pas avec sept unités tout en envisageant de porter le nombre à une vingtaine bientôt. D’autre part, pour encourager la pêche semi-industrielle, un Grant de 50 % jusqu’à hauteur de Rs 4 millions est accordé à des pêcheurs des sociétés coopératives.

Au moins 700 cas rapportés à la police chaque jour

Les différents postes de police à travers l’île enregistrent en moyenne quelque 700 cas de « crime, misdemeanour, contravention » et autres chaque jour. Ces cas rapportés font l’objet d’enquête à différents niveaux et la moitié de ces Case Files finissent par des procès devant les instances judiciaires.

À la fin de mars derniers, les 80 postes de police et 123 autres Police Posts avaient consigné des entrées pour 3 091 « cases of crime », 49 035 de Misdemeanour, 233 769 contraventions et 35 646 Miscellaneous Cases. Ces cas font l’objet d’enquête. Le nombre de Pending Cases pour l’année 2014 est de 338 145. Ces détails ont été donnés par le Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth, en réponse à une Parliamentary Question du député travailliste Ramful.