CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Usain Bolt en vacances à Maurice à partir du 27

Le Jamaicain Usain Bolt, détenteur du record du monde au 100 mètres avec un 9,58 secondes, mais battu pour la première fois lors de son ultime course le week-end dernier, prévoit de venir passer des vacances à Maurice. Il est annoncé à l’arrivée au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport pour le 27 courant. Sa réservation de suite a été faite dans un des plus importants établissements hôteliers dans l’ouest de l’île. Mais la direction de ce groupe d’hôtels se veut discrète quant à la présence de cette VVIP du monde de l’athlétisme.

Pravind Jugnauth multiplie les sorties

Le Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth, qui a été la cible privilégiée du trafiquant Peroumal Veeren devant la commission d’enquête sur la drogue, multiplie les sorties publiques. Ainsi, après son exercice restreint de PR, jeudi en début soirée, avec la MCB et la chaîne de radio privée, Top FM, il était hier soir le Chief Guest pour les 50 ans d’Air Mauritius.

Pour ce week-end, Pravind Jugnauth prévoit d’être présent dans au moins quatre fonctions publiques, soit ce matin au Mahatma Gandhi Institute pour le Youth Concert à l’occasion de l’International Youth Day Celebrations. En début d’après-midi, il sera aux côtés du chef commissaire de Rodrigues, Serge Clair, pour l’inauguration de la Rodrigues Student Accomodation House à la Route du Club à Vacoas. Le Premier ministre débutera sa journée dominicale au N° 8 avec la finale des Social Welfare Games 2017 se déroulant à Quartier-Militaire. Il se rendra également au stade Maryse Justin pour le Family Fun Day des collectivités locales. En tout cas, la visibilité est assurée.

Drogue : Ganoo invite Pravind Jugnauth à s’expliquer

Le leader du Mouvement Patriotique, Alan Ganoo, est catégorique. Le Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth, ne pourra échapper à une audition devant la commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge, Paul Lam Shang Leen. Il met l’accent sur l’aspect du financement de la campagne électorale tout en ajoutant que « les déclarations de Peroumal Veeren sont extrêmement graves et ont été faites sous serment devant une commission d’enquête. Pour moi, le Premier ministre devrait maintenant aller devant la commission d’enquête pour réagir face aux déclarations faites contre lui. De plus, une enquête concernant ces allégations devrait être faite ».

La PSC en quête d’un nouveau président

Avec le contrat de l’ancienne Chairperson de la Public Service Commission arrivant à terme il y a une dizaine de jours, cette institution se retrouve dans une situation nullement confortable. Des syndicalistes du secteur public s’offusquent de la nonchalance avec laquelle le gouvernement traite cette institution constitutionnelle. Un jour sans Chairperson à la PSC est déjà de trop alors que les plus optimistes trouvent que le choix devait être avalisé dans les meilleurs délais par les plus hautes instances du pays.

Le syndicaliste Imrith tire la sonnette d’alarme

Le président de la Fédération des Syndicats du Secteur Privé, Rashid Imrith, tire la sonnette d’alarme devant la dérive des relations industrielles dans le secteur public. Il sollicite une rencontre avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, en vue de faire un tour d’horizon des « regressing industrial relations in the public sector be it Civil Service or parastatal bodies ».

Dans une correspondance au chef du gouvernement, le syndicaliste souligne que « It is noted with utmost concern that collective bargaining which is pivotal for equilibrated industrial relations is completely missing in the Public Sector, the more so in the Civil Service where it has become inexistent. The situation is worse in the Parastatal Bodies which, with the appointment of political nominees as Senior Chief Executives, are being operated under the rules of the jungle rather than the rule of law ».

Attention! Danger avec “OneCoin”

La Banque de Maurice avertit. Il y a danger avec le OneCoin, une « purported cryptocurrency », placement proposé à des Mauriciens. Elle rappelle que les émissions de OneCoin et autres Cryptocurrencies ne sont nullement garanties et que « exchange platforms for cryptocurrencies are unregulated ». La Banque centrale rejette toute responsabilité en cas de pertes encourues lors des transactions relatives.