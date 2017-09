Quand les Gujadhur font la loi

Rameshwar et Ramapatee Gujadhur se sont taillé la part du lion samedi dernier avec 5 des 8 épreuves tombant dans leur escarcelle. Le premier nommé, qui avait donné le first call à Yashin Emamdee, a enregistré un hat-trick. Le jockey mauricien a fait briller les couleurs de cet établissement dès l'épreuve d'ouverture sur Sierra Redwood. Emamdee n’a pas laissé passer sa chance dans la course suivante avec Bezamod, qu'il a mené à bon port après une belle course tactique. Nottinghamshire a résisté jusqu’au bout dans The Cave à Vins by Bacchanale Souvenir Trophy pour conclure la belle journée du tandem Rameshwar Gujadhur-Yashin Emamdee. Après deux journées "sans", le duo Ramapatee Gujadhur-Steven Arnold a renoué avec le succès par l’entremise d’un beau doublé. En action dans la quatrième course, Kurundu a été le premier à se distinguer, avant que Without A Doubt ne fasse respecter la logique dans l’épreuve de clôture. Les entraînements Daby, Allet et Sewdyal ont tiré leur épingle du jeu. Au classement, Gilbert Rousset reste en tête avec Rs 9 131 500, mais voit se rapprocher dangereusement son dauphin Rameshwar Gujadhur, qui compte désormais Rs 691 500 de retard. Ramapatee Gujadhur complète le podium avec Rs 7 496 500 de stakes money.

Premières pour Bezamod et Chosen Path

Deux chevaux ont ouvert leur compteur mauricien à l'occasion de ce 26e acte. Il s'agit de Bezamod et de Chosen Path. Le premier nommé, entraîné par Rameshwar Gujadhur, qui en était à sa septième tentative sur notre turf, a visité le box des vainqueurs à l'issue d'une sage course sous la selle de Yashin Emamdee. L’attente a été moins longue pour Amardeep Sewdyal avec Chosen Path. Ce cheval n’en était qu’à sa deuxième sortie au Champ de Mars et tout porte à croire que l'usage des œillères australiennes a porté ses fruits vu qu'il a pu réaliser le bout en bout.

Le 5 à l’honneur

Le chiffre 5 était à l'honneur samedi dernier. En effet, quatre vainqueurs étaient associés à ce numéro. Le premier à s'imposer se nomme Sierra Redwood, qui s'élançait du cinquième couloir. Bezamod, vainqueur de The Concorde Red Ribbon Trophy, lui, avait ledit numéro sur son tapis de selle et avait comme ligne de départ le 5. Dans la troisième course, Ocean Drive South s’est imposé avec le dossard 5, tandis que le pensionnaire de l'entraînement Ramapatee Gujadhur Kurundu a remporté la quatrième course en démarrant de la cinquième ligne.

Un Pick-8 gagnant

Après qu’une cagnotte de Rs 926 291 a été carried forward au Pick-8 à l'issue de la 25e journée, plusieurs turfistes avaient tenté leur chance samedi dernier. Chacun voulait avoir sa part du gâteau. Après la victoire de Without A Doubt dans la dernière manche, on a enregistré 1.68 unités gagnantes, payant Rs 1,3M l’unité. Le Pick-6 a également fait des heureux, puisque 30 veinards ont désigné les six vainqueurs de la troisième à la huitième courses pour toucher la coquette somme de Rs 55 953.50 chacun. Au Pick-4, ils ont été 154 à trouver la combinaison gagnante et il ont chacun empoché Rs 3 095. Le quartet a une fois de plus donné droit à de jolis dividendes et le meilleur rapport a été enregistré dans la quatrième course avec Rs 16 827. Les gains à ce type de paris dans l'épreuve phare ont également été alléchants, soit Rs 12 671. Par ailleurs, au Double des troisième et quatrième courses, les gains étaient de l'ordre de Rs 8 430 pour une mise de Rs 100.