QUANTUM MAURITIAN JOCKEY SERIES : Deux sur trois pour Jeanot Bardottier

Jeanot Bardottier est passé en tête du Quantum Mauritian Jockey Series après sa victoire avec Social Network samedi dernier dans ce qui constituait la troisième manche de ce championnat. Avec deux victoires (ndlr : il avait remporté la 2e manche avec Shield Of Thunder lors de la 2e journée), son total de points passe à 18, mais 3 points de pénalité y seront déduits pour careless riding. Même avec 15 points, il devance largement Sunil Bussunt, son dauphin, qui n’a que 6 unités au compteur.

Les bonnes performances s’enchaînent pour le natif de Tranquebar. Après avoir remporté sa 100e victoire au Champ de Mars lors de la 3e journée sur Shield Of Thunder, le voilà qui réalise un doublé, quand bien même il n’avait que trois montes samedi dernier. Avec un taux de réussite oscillant autour de 21%, le Mauricien est plus que jamais parti pour réaliser une belle saison.

« Je suis chanceux de remporter des courses dans le Quantum Mauritian Jockey Series car je m’impose rarement dans ce genre de courses. Les chevaux de Raj Ramdin sont très bons dans les fourchettes de 0-20 et 0-25, et cela me permet de mieux faire. C’est trop tôt pour dire que Quantum Mauritian Jockey Series est un objectif, mais je vais faire de mon mieux pour triompher. Je suis très surpris de mon début de saison. Je ne m’attendais pas à remporter quatre victoires en cinq journées. Je serai très content si j’arrive à entrer dans la winner’s enclosure chaque semaine. »

Le cavalier mauricien nous a aussi parlé des deux nouveaux qui ont débuté pour l’écurie Preetam Daby la semaine dernière, dont Greatfiveeight qu’il a mené à la victoire dans la 7e épreuve. « La première ligne a aidé Greatfiveeight et le 1400m pour une première sortie était idéal pour lui. C’est un cheval de moyennes distances et je pense qu’il fera bien sur les parcours rallongés. En revanche, c’était plus compliqué pour Ocean Drive South avec la 10e ligne sur 1365m. C’est un bon cheval qui est à suivre pour l’avenir. »

Motivé à bloc, Jeanot Bardottier espère poursuivre sur la même dynamique. « Je suis toujours motivé car la saison est longue et le fait d’évoluer en tant que freelance me motive encore plus. Mon objectif est de remporter le plus de victoires possible pour obtenir plus de montes à l’avenir. Je me sens bien physiquement malgré que j’ai moins de montes à l’entraînement. Je fais régulièrement du jogging », confie-t-il

Il nous parle aussi de sa suspension d’une semaine obtenue pour cause de careless riding dans la première course sur Social Network. « J’ai dû rabattre ma monture mais, malheureusement, cela a incommodé un concurrent. Une semaine c’est beaucoup pour moi, surtout avec la compétition qui devient de plus en plus rude », s’exprime-t-il sur un air dépité.

Pour conclure, il nous a parlé de sa bonne relation avec les établissements Preetam Daby et Raj Ramdin. « Je vais continuer à aider ces deux entraîneurs car il me font confiance et les résultats obtenus sont positifs. » À noter que le vainqueur des Mauritian Jockey Series l’année dernière, Sanish Ramgopal, a fait son apparition dans le classement après sa deuxième place sur Montante samedi dernier.