QUARANTAINE : Des failles mettent en danger nos espèces

Des failles dans notre système de quarantaine font que des espèces non autorisées pénètrent le territoire mauricien régulièrement, augmentant les risques de contamination. Au cours des dernières années, l’abeille et quelques espèces d’oiseaux endémiques en ont subi les conséquences. En effet, la varroa mite et le small hive beetle ont pu s’incruster à Maurice, affectant grandement les colonies d’abeilles. Pour leur part, les oiseaux endémiques doivent faire face à la beak and feather disease, alors que les plantations de papayes sont affectées par la papaya meaybug.

En 2014, la varroa mite a fait de gros ravages dans les colonies d’abeilles; en 2015, le small hive beetle a causé également pas mal de dégâts. Par ailleurs, quelques oiseaux endémiques, notamment la grosse cateau verte, doivent faire face à la beak and feather disease, qui est entrée dans le pays fort probablement à travers le commerce d’oiseaux exotiques. Pas plus tard que l’année dernière, la papaya mealybug a pu s’introduire à Maurice, avec des effets négatifs sur les plantations de papayes, car elle provoque le flétrissement du fruit.

Manque d’effectifs.

Il faut savoir que ces maladies et ces nuisibles ont pu atterrir sur le territoire en raison des failles dans notre système de quarantaine. “Dans le cas de la varroa mite, il est très probable qu’elle a atteint notre pays par l’entrée illégale d’une reine d’abeille. C’est assez facile d’en apporter une et d’échapper au contrôle puisqu’elle peut tenir dans une boîte d’allumettes”, confie Preeaduth Sookar, Acting Principal Scientific Officer de la section entomologie du ministère de l’Agro-Industrie.

Le principal point d’entrée de ces espèces indésirables est l’aéroport. Un espace où transitent beaucoup de personnes quotidiennement, qui ne font pas l’objet de fouilles systématiques. À l’aéroport, trois officiers sont affectés au National Plant Protection Office et ont la tâche de s’assurer que des espèces nuisibles ou des maladies ne pénètrent pas le territoire mauricien.

Un personnel minime, compte tenu du mouvement de passagers, notamment lorsque plusieurs avions atterrissent en l’espace de quelques minutes. “Nous n’avons pas suffisamment d’effectifs et il y a toujours des risques que des espèces nuisibles puissent entrer”, confie Padmini Seebun, Senior Scientific Officer au National Plant Protection Office.

Aucun pouvoir d’action.

Selon les lois mauriciennes, ces officiers ne jouissent d’aucun pouvoir d’action. “Nous n’avons pas le pouvoir de fouiller les bagages. Si nous suspectons que les bagages d’un individu contiennent des espèces interdites, nous demandons aux douaniers de procéder à une fouille. Il faudrait que la loi nous permette d’agir pour pouvoir être plus efficaces”, souligne Padmini Seebun. Cette dernière confie que le ciblage est fait au hasard, avec comme seul critère la suspicion. “Nous ciblons surtout les gens qui ont voyagé depuis des destinations à risques comme Madagascar ou les Comores, ou alors les travailleurs étrangers qui pourraient avoir été tentés d’apporter des plantes à consommer depuis leurs pays et qui pourraient contenir des espèces nuisibles ou des maladies.”

On nous apprend que le personnel qui est recruté pour ce poste n’est pas formé en tant qu’officier de la quarantaine. “Le personnel n’est pas formé comme officier de la quarantaine mais comme Technical Officer. Ces personnes ne sont donc pas spécialisées. Si nous voulons structurer notre système de quarantaine, il nous faudra former notre personnel spécifiquement sur la quarantaine et ne pas les poster régulièrement dans d’autres départements, comme c’est souvent le cas”, dit Padmini Seebun.

Les lois doivent être revues.

Afin d’éviter d’autres contaminations qui mettraient davantage en danger nos espèces locales, les lois mauriciennes devraient êtres revues. “Il y a beaucoup de choses à améliorer à Maurice. Il nous faudrait emboîter le pas à des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou Hawaï. Il faudrait que les officiers de la quarantaine aient le droit de vérifier les valises et procéder à des vérifications minutieuses, comme cela se fait dans ces pays-là. Là-bas, ils sont bien équipés, ils utilisent des pincettes pour fouiller et vont même jusqu’à brosser les chaussures et jusqu’à y passer l’aspirateur pour éviter que des graines par exemple ne pénètrent le territoire. De plus, il faudrait que la liste des espèces interdites soit revue, tout comme celle des maladies. Il faut que ces listes aient force de loi et ne soient pas là qu’à titre indicatif”, soutient Vikash Tatayah de la Mauritian Wildlife Foundation.

Afin d’éviter un épisode comme celui de 2014, Preeaduth Sookar fait un appel aux apiculteurs pour qu’ils ne succombent à la tentation d’amener des reines de l’extérieur. “Les gens peuvent penser que les reines d’autres espèces sont plus performantes que les nôtres, mais ce n’est pas forcément vrai. D’une part, cela tout à fait illégal et, d’autre part, en apportant une reine, ils exposent toutes les colonies d’abeilles locales à d’éventuelles contaminations qui risqueraient de les décimer.” Il conseille également de ne jamais acheter d’équipements déjà utilisés à l’étranger. “Ils pourraient contenir des bestioles nuisibles et pourraient contaminer vos colonies.” Il estime qu’il faut sensibiliser davantage la population sur les dangers de faire entrer des espèces illégalement dans le pays. “Il faudrait plus de tableaux informatifs à l’aéroport et plus d’explications à ce sujet.”