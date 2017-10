QUARTIER-MILITAIRE - AU SOCIAL WELFARE CENTRE : Pravind Jugnauth, « Nou bizin ena konsiderasion pou bann 3e âge »

Prenant la parole hier matin au Social Welfare Centre de Quartier-Militaire, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a rendu un vibrant hommage aux personnes âgées. « Nu bizin constamment rann omaz nu bann aînés pu zot contribution », dit-il.

Pour le Premier ministre, les jeunes devraient avoir de la considération pour leurs aînés et continuer à transmettre les valeurs acquises tout en préservant le tissu familial. Deux maisons de retraite, annonce-t-il, seront construites, de même qu’un hôpital dédié aux traitements des cancéreux et un autre hôpital spécialisé dans l’ENT. Pravind Jugnauth a aussi annoncé la construction d’un centre récréatif à Riambel pour les aînés. « Nou bizin kree enn anvironman sin pou nou bann vie dimounn. Zenes bizin pa blie ki vie ena konesans ek lexperians, mem si zot, zot ena lenerzi ek kapasite ».

Pravind Jugnauth souligne que chaque personne devra un jour rejoindre le club du 3e âge. « C’est enn passage obligatoire. La Journée Internationale des personnes âgées décrétée par les Nations Unies revêt une importance capitale. À Maurice, nous devons saisir l’occasion de saluer la contribution de ces personnes qui ont permis le développement de leur pays ». Le gouvernement, dit-il cependant, aurait préféré ne pas avoir à ouvrir des maisons de retraite car l’idéal serait que chaque jeune s’occupe des vieux en les accompagnant dans leur cheminement. « La réalité veut cependant qu’on soit obligé de construire ces maisons pour que ces vieux aient un abri et un mode de vie décent. Car ena aussi ki pena la santé ek pena moyens financiers. Ces maisons de retraite seront d’un grand apport en matière de sécurité et d’environnement pour les personnes dans le besoin. »

Le Premier ministre rappelle que beaucoup de personnes atteignent un âge avancé et que son gouvernement a pris des mesures spécifiques notamment en ce qui concerne le service de santé, qui, dit-il, doit être amélioré en termes de capacité et d’équipements. De même, l’hôpital de Moka sera modernisé. « Service la santé li essentiel. » Il a aussi rappelé que nos aînés ont besoin de loisirs et que le gouvernement prévoit un centre récréatif à Riambel. « Nou pe investi dan bann system de transpor modern e fer de Highlands enn kote administratif. Gouvernman pe lwe batiman oter 1 miliar lokasion, nou pou koumans avek en program fer enn blok administratif pou ki o final gouvernman ena so prop batiman administratif. »

Il a aussi rappelé que le problème d’alcool affecte aussi bien les femmes que les hommes, et dit sa détermination à mener son combat contre la drogue.

850 associations s’occupent de quelque 205 000 personnes âgées à travers l’île. Nundkoomar Balloo, Chairperson du Social Welfare Committee de Quartier-Militaire, a salué l’initiative du gouvernement envers les personnes âgées. « On doit suivre l’exemple de nos parents en ne délaissant point nos vieux. C’est cet encadrement qui entraînera la solidité de la cellule familiale. » Quant à Premnath Ramputh, Social Welfare Commissioner, il a rappelé que le thème cette année lors de la Journée Internationale des personnes âgées était Stepping into the Future… « Il faut que les personnes du 3e âge envisagent l’avenir avec sérénité. Quand elles prennent leur retraite elles ne doivent pas perdre leur réservoir de talents, car beaucoup de nos vieux ont travaillé dans des secteurs clés comme l’enseignement, la médecine etc.… Elles ont contribué au développement et ne peuvent être mises au placard une fois l’âge de la retraite atteint. » Il a aussi fait mention du vieillissement de la population, en soulignant qu’en 2025 il y aura plus de vieux que de jeunes. « Nous devons remercier le gouvernement pour son projet de métro express qui permettra au 3e âge de voyager gratuitement. Il y aura aussi la construction d’autres homes pour les enfants qui ne peuvent s’occuper de leurs parents. »