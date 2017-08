QUARTIER-MILITAIRE - GANESH CHATURTHI : Pravind Jugnauth invité d'honneur de la célébration

La fête Ganesh Chaturthi, en hommage au Dieu Ganesh, le fils de Shiva et de Parvati, sera célébrée au niveau national le 25 août à 16h30 à L'Espérance Marathi Ganoba Mandir, à Quartier-Militaire. Le programme débutera par un Murthi Stapna à 9h. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, sera l'invité d'honneur des célébrations, organisées par la Mauritius Marathi Mandali Federation, la Marathi Speaking Union et le Marathi Cultural Trust.

Outre des chants et des danses, le “jakri” sera aussi présenté par des artistes locaux ainsi que par une troupe issue de l'Inde. Le lendemain, soit le samedi 26 août, les célébrations débuteront avec un “uttar puja”. Des “hawan” et un “maha aarti” seront dites au siège de L'Espérance Marathi Ganoba Mandir, après quoi les dévots quitteront le temple en procession à 12h30 pour se rendre sur les berges de la rivière Bonne Veine, à Quartier-Militaire, où la cérémonie d'immersion aura lieu à 17h30.

Asant Govind, le président de la MMMF, a affirmé ce matin que la Task Force, présidée pour la première fois par Pravind Jugnauth, a pris toutes les dispositions afin que la fête se déroule dans les meilleures conditions. Des travaux de dragage ont d’ailleurs été effectués au niveau des cours d'eau et l’infrastructure a été rénovée pour la cérémonie d'immersion. La CWA, le CEB et les pompiers seront à l'œuvre pour assurer un bon service aux dévots. Le jeûne a débuté le 27 juillet et, selon Asant Govind, certains dévots prolongeront le carême jusqu'au Anant Chaturdasi.