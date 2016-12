QUARTIER-MILITAIRE : Un policier de 57 ans arrêté pour avoir séquestré une mineure

Un policier de 57 ans, soupçonné d'avoir séquestré une adolescente de 13 ans, habitant l'Espérance, Quartier-Militaire, a été arrêté hier par ses collègues. Dans une déposition consignée au poste de police de Quartier-Militaire en présence de sa mère jeudi après-midi, l'adolescente a raconté qu'elle se trouvait sur un arrêt d'autobus à Bonne-Veine, Quartier-Militaire lorsqu'un homme aurait arrêté sa voiture avant de l'embarquer de force à côté d'une personne âgée qui s'y trouvait.

Prise de peur, l'adolescente aurait essayé de téléphoner à sa mère sur son portable à plusieurs reprises mais elle n'a pu le faire car la personne âgée le lui aurait arraché brutalement, disant « pena pou telefone personn parski nou lamem ».

Profitant d'un tournant quelques mètres plus loin, l'adolescente aurait pris la fuite lorsque le policier a ralenti le véhicule. Elle a pu rentrer chez elle pour raconter à sa mère ce qui se serait produit.

Le policier a été arrêté et a comparu le même jour devant le tribunal de Moka sous une charge provisoire de « séquestration ». Il a été libéré après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et une reconnaissance de dettes de Rs 50 000.

À PORT-LOUIS | Opération policière

Plusieurs articles de marchands ambulants saisis hier après-midi

La police a saisi dans le courant de la journée d’hier une trentaine d’articles vendus illégalement par des marchands ambulants, qui ne détiennent pas de permis d’opération. Ces articles étaient exposés par des propriétaires de magasins sur les trottoirs dans les artères principales de la capitale. « Nous allons poursuivre notre opération ‘Hawkers Watch’ sous le signe de zéro tolérance. Nous sévirons et intensifierons les opérations à l’approche de la période festive », explique au Mauricien, un haut gradé de la police après une opération importante hier après-midi aux rues La Corderie, John Kennedy, Louis Pasteur, à la gare Victoria et d’autres endroits où il y a une forte concentration de marchands ambulants.

Cette opération était menée par la Metropolitan Sud, l’équipe Tornado et d’autres membres de la force policière et des inspecteurs de la municipalité de Port-Louis. Le Hawkers Watch mis en place au début de novembre, rappelle ce haut gradé, « vise à rendre justice aux marchands ambulants qui ont collaboré avec la municipalité de Port-Louis et qui ont accepté de s’installer dans les endroits indiqués ». L’opération entend également décourager les marchands ambulants saisonniers à revenir opérer dans le centre-ville et la capitale, et d’empêcher les propriétaires des magasins d’envahir les trottoirs. « Aucune structure ne sera tolérée aux abords des routes, dans les drains ou sur les trottoirs. Nous allons sévir. Chacun doit assumer ses responsabilités », prévient ce haut gradé.