QUATRE-BORNES - CONSEIL SPÉCIAL HIER : Arline Kœnig destituée comme adjointe au maire

Arline Kœnig du PMSD a été destituée hier de son poste d’adjointe au maire de Quatre-Bornes, suite à l’adoption d’une motion de censure présentée par le maire, Atmaram Sonoo (MSM), par 12 votes contre 7. Cette motion de censure a été présentée dans le sillage de la démission du PMSD du gouvernement de l’Alliance Lepep à la fin de décembre dernier.

Dans sa réponse à la motion de censure du maire à son encontre, Arline Kœnig a laissé transpirer toute sa déception. « Monsieur le maire, je suis très déçue que ce soit vous principalement qui portiez cette motion contre votre adjoint maire. De quels manquements m’accusez-vous ? Je vous le demande. Je vous ai toujours soutenu, sincère et solidaire », a-t-elle en substance déclaré peu avant le vote qui allait la destituer de son poste.

« Monsieur le maire invoque des dispositions de la loi pour tenter de légitimer la motion qu’il dépose aujourd’hui. Mais il semble cependant que Monsieur le maire ignore l’esprit même de cette loi. Un maire et son adjoint ne sont point des nominés politiques qui se doivent de danser au rythme des notes qui résonnent au niveau d’un gouvernement central », a encore martelé Arline Kœnig.

En effet, en présentant sa motion de censure, Atmaram Sonoo a invoqué les dispositions de l’Article 36 de la Local Government Act qui parlent de la révocation d’un maire ou adjoint maire quand « he/she no longer commands a majority, following a motion of no confidence that has been debated and passed against him/her ». « Les conseillers PMSD avaient été élus sous la bannière de l’Alliance Lepep. Maintenant que ces membres du PMSD ont quitté le gouvernement pour rejoindre les rangs de l’opposition, il faut apporter les changements nécessaires », a-t-il expliqué.

« Un conseil municipal n’est point une émanation ou une prolongation d’un gouvernement central. Un conseil municipal puise sa légitimité et ses droits dans le seul mandat que lui a confié l’électorat municipal. Un point c’est tout. Il est démocratiquement malheureux qu’un maire ne puisse pas comprendre cela », a rétorqué Arline Kœnig, avant de rappeler son engagement de servir les citadins de Quatre-Bornes.

Dans son discours, l’adjointe au maire s’est montrée très virulente envers les dirigeants de l’Alliance Lepep, sans toutefois les nommer. « Je suis là pour dire non à la tentative de manipulation d’une instance autonome et dûment mandatée par l’électorat de la ville par des dirigeants politiques à l’ego mal placé et à la susceptibilité puérile qui, contrairement à nous ici, n’ont pas eu de mandat de l’électorat de notre ville pour décider à notre place. Faire le jeu de ces manipulateurs équivaudrait à bafouer le vœu de l’électorat et de ne point faire la différence entre être serviable et être servile », a-t-elle lancé, avant d’inviter les élus de la majorité MSM/Muvman Liberater à une prise de conscience de leur responsabilité envers les citadins. « Je plains ceux qui enfouissent leur conscience au fond de leurs chaussures et qui renvoient à l’électorat l’image de pleutres à la solde de leurs maîtres. À ceux-là, je dirai seulement ceci : c’est à cause de vous que l’espoir se meurt et que la jeunesse démissionne devant la cause politique », a-t-elle poursuivi.

Auparavant, la conseillère bleue Myrella Sevathiane-Dansant a dit douter de la « sincérité » de la volonté des élus de la majorité MSM/ML de servir l’intérêt de la ville. « Devant votre association à cette motion indigne et honteuse, l’Histoire retiendra que vous êtes les fossoyeurs de la démocratie municipale », a-t-elle lancé.

« Vous ne pouvez vouloir divorcer et continuer à partager le même lit », a pour sa part argué le conseiller Guy Troylukho, pour soutenir la motion du maire.

Chiffres à l’appui, le conseiller Kevin Ochit a lui démontré que les conseillers MSM/ML ont été élus grâce à l’appui du PMSD à Quatre-Bornes. « Shameful… Comment pouvez-vous maintenant vous débarrasser des conseillers PMSD ? Vous devez tous démissionner et laisser l’électorat décider », a-t-il dit.

Si le conseiller Dooshiant Ramluckhun a dit soutenir la motion du maire dans l’intérêt de la ville, il a néanmoins plaidé « pour des relations de travail constructives » au conseil. « Nous resterons les bons amis de Mme Kœnig », a-t-il lancé.

Les conseillers PMSD Ashvin Bukhory, Cannoosamy Pillay et Ziyad Goomany ont tour à tour dénoncé ce qu’ils considèrent comme « la trahison » des élus MSM/ML envers l’électorat de Quatre-Bornes.