À QUATRE-BORNES : Le ML fait valoir son poids au gouvernement

Après le départ du PMSD du gouvernement, il est clair que le MSM ne peut que compter sur le Mouvement Liberater (ML) d’Ivan Collendavelloo pour assurer ses assises au pouvoir. Et cela, le ML le sait et l’a bien fait comprendre lors de son congrès à la municipalité de Quatre-Bornes, vendredi dernier. En tout cas, le message de ses principaux dirigeants à leur partenaire MSM était sans détour ! Il semblerait même qu’il souffle un vent de liberté au ML, permettant à ses ministres et députés de faire une mise en garde au parti orange contre toute éventuelle rupture de contrat de confiance...

Le premier à s’être jeté à l’eau a été le député Ravi Rutnah. D’ailleurs, en prenant la parole, ce dernier n’a pas manqué de lancer aux partisans présents qu’il comptait être catégorique dans ses propos. “Nous garantissons tout notre support”, a-t-il déclaré en commentant la passation de pouvoir entre sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth. “Nous étions tous au courant que sir Anerood Jugnauth préparait la relève et que c’est Pravind Jugnauth, leader du MSM, qui serait Premier ministre une fois la mission de son père accomplie. Mais nous ne savions pas à quel moment cela se ferait ! Xavier-Luc Duval, lui, s’est battu pour que son fils devienne Deputy Speaker (...) Quand on est au Parlement, nous ne pouvons pas empêcher le scénario papa-piti. Oui, nous garantissons notre soutien et il est sans équivoque ! Vous aussi vous vous devez de nous respecter!”, a-t-il ajouté.

Anecdote

Anil Gayan, président du ML et nouveau ministre du Tourisme, a pris le relai en relevant : “Kan ena enn partner bizin ena respe mitiel, kominikasion, konsesion, partaz ekitab pou minister, PPS avek board. Nous avons eu un ministère additionnel. Nous avons demandé à notre partenaire ce que nous méritons car nous avons été loyaux et sincères (...) Lors de la prochaine campagne électorale, nous aurons un meilleur bargaining power.”

Le leader du ML, lui, n’a pas manqué de révéler une anecdote qui en dit long sur le rôle qu’a joué son parti au moment de la création de l’Alliance Lepep en 2014. “C’est Eddy Boissezon qui avait trouvé le nom de l’Alliance Lepep. En fait, il l’a appelé Alliance Le peuple. Mais SAJ a dit qu’il aurait dû mal avec la prononciation du nom et c’est ainsi qu’est née l’Alliance Lepep!”, laisse entendre Ivan Collendavelloo. Et de souligner : “Sans Eddy Boissezon, Anil Gayan et moi-même, le pays aurait été victime d’une dictature. Lanwit lizour, mo travay pou fer L’Alliance Lepep. Mon parti s’est sacrifié au profit du PMSD. Nous avons accepté d’être privés de plus de tickets aux élections parce que nous voulions sauver le pays.” Il a également déclaré en parlant de partenariat au plus haut niveau: “Nou pou respecte nou partener, nou atann ki nou partener respekte nou. Ziska ler nou partener in respekte nou.”

Au chapitre des confidences, Eddy Boissezon, fraîchement nommé ministre de la Fonction publique au récent remaniement ministériel, a expliqué que son leader “a fait des concessions pour aboutir à la création de L’Alliance Lepep”, et que l’adhésion de Xavier-Luc Duval au sein de l’alliance n’a pas été sans complications. “Nou ti krwar ki Xavier Duval ti enn demokrat ki’inn sanze (...) Depi lalians ti pe fer, nou ti pe gagne problem”, a-t-il dit.

Selon les intervenants du parti, la décision du ML d’organiser son premier congrès de l’année dans la ville de Quatre-Bornes n’est pas anodine. Les députés de la municipalité, le nouveau leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval et l’ancien ministre Roshi Bhadain en ont pris pour leur grade. Le premier accusé de trahison et comparé au Dr Jekyll et Mr Hyde, aurait, selon Ivan Collendavelloo, “abandonné L’Alliance Lepep pour son intérêt personnel”. Et ce, a-t-il affirmé, “après avoir fait un deal dans un grand bureau”. Pour Anil Gayan, Xavier-Luc Duval aurait cédé à un chantage qu’aurait exercé l’ancien Premier ministre travailliste, Navin Ramgoolam, lors d’une rencontre “dans le bureau d’un grand avocat”. Le chantage, selon le ministre du Tourisme, aurait eu pour toile de fond le coffre-fort découvert dans la résidence de Ramgoolam. Le “deal” serait un accord pour le partage du primeministership en cas d’alliance entre le leader des deux partis. A ce sujet, Eddy Boissezon s’est dit convaincu que la démission du PMSD n’a rien à faire avec le Commission Prosecution Bill, mais un prétexte pour entamer des négociations avec le PTr.

“Bérenger konn fer loposision”

Tirant à boulets rouges sur Xavier-Luc Duval, le leader du ML a rappelé “que le plus grand deal papa-piti a eu lieu en 1991 quand sir Gaëtan Duval a démissionné du Parlement un mois seulement après y être entré pour céder son siège à Xavier Duval.” Ivan Collendavelloo est sceptique quant à la capacité de Xavier-Luc Duval d’assumer le rôle de leader de l’opposition : “Bérenger konn fer loposision. Komie tan li (ndlr : XLD) pou tini dan parlman?” En revanche, le leader du ML réitère son admiration pour Pravind Jugnauth, lequel aurait présidé son premier Conseil des ministres “de main de maître”, vendredi. Pravind Jugnauth, a affirmé Ivan Collendavelloo, “a été digne de son père”.

Roshi Badhain n’a pas échappé aux critiques du ministre Collendavelloo. Ce dernier l’a accusé d’incompétence dans l’affaire BAI et d’avoir induit Sir Anerood Jugnauth en erreur en le convaincant de la pertinence du projet Heritage City, projet gigantesque au coût faramineux de Rs 12 milliards. Depuis, a affirmé Ivan Collendavelloo, “Roshi Bhadain a cherché à se venger”. Et de souligner: “C’est un soulagement que Rosh Bhadain n’est plus au gouvernement.”