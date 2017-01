QUATRE-BORNES : Pamela Ayacanou élue adjointe au maire

Une réunion urgente du conseil municipal de Quatre-Bornes, hier, a précédé une réunion spéciale du même conseil. La première était destinée à avaliser l’accord avec les marchands de la foire municipale dans le cadre de sa rénovation. Et la seconde visait à élire l’adjointe au maire de la Ville des Fleurs en la personne de Pamela Ayacanou, une semaine après la destitution d’Arline Kœnig, membre du PMSD. Cette élection a été marquée par un walk-out des conseillers du PMSD, qui protestaient contre le refus du maire, Atmaram Sonoo, d’accorder la parole au conseiller bleu Kevin Ochit.

Une semaine après la destitution d’Arline Kœnig au poste de Deputy Mayor dans le sillage de la démission du PMSD du gouvernement en décembre, c’est la conseillère du Mouvement Liberater Pamela Ayacanou qui a été élue à ce poste au conseil municipal de Quatre-Bornes. Cette élection a cependant été marquée par le walk-out des conseillers du PMSD. Ils étaient mécontents que l’un des leurs, Kevin Ochit, n’ait pas eu le droit à la parole après que le nom de Pamela Ayacanou a été proposé par le maire, Atmaram Sonoo.

« Selon les Standing Orders, aucun conseiller n’a droit à la parole après que le maire a proposé le nom d’un conseiller ou d’une conseillère comme adjoint au maire et que cette motion a été soutenue », a déclaré le maire pour expliquer sa décision de ne pas accorder la parole à Kevin Ochit.

Ce dernier soutient toutefois que « juste avant que le maire ne propose sa candidate au poste de Deputy Mayor, j’ai levé la main pour demander la parole. Mais il a choisi de ne pas me voir. Je voulais simplement attirer l’attention du conseil que la motion du maire est mal libellée et qu’elle ne fait pas mention, contrairement aux exigences des Standing Orders des Terms of Office, de la nouvelle adjointe au maire. Entendez qu’elle n’exerce pas un mandat en entier puisqu’elle prend sa fonction en cours de route. Le maire n’a pas respecté mon droit démocratique de pouvoir m’exprimer », s’est indigné Kevin Ochit dans une déclaration au Mauricien pour justifier le walk-out des bleus.

Proposant auparavant Pamela Ayacanou comme adjointe au maire, Atmaram Sonoo a relevé que la conseillère est femme au foyer, mère de deux enfants adultes, qu’elle a toujours œuvré dans le social et qu’elle habite Quatre-Bornes depuis plus de 25 ans. « Mme Ayacanou, du Mouvement Liberater, s’est jointe à l’Alliance Lepep pour les élections municipales de 2015 afin de contribuer au bien-être des habitants de Quatre-Bornes », a-t-il ajouté.

La nouvelle adjointe au maire a, pour sa part, exprimé son émotion d’avoir été choisie à ce poste. « J’accepte ce poste avec humilité. Je vous promets que j’assumerai ces nouvelles responsabilités du mieux de mes capacités et que je travaillerai avec le maire pour le bien des habitants de la ville selon les principes de la bonne gouvernance », a-t-elle affirmé.

Notons que les PPS Eddy Boissézon et Toolsyraj Benydin, du ML, ont marqué cette cérémonie de leur présence, ainsi que le Deputy Mayor de la ville de Vacoas/Phoenix, Rajen Pillay Kanaksabee.

En amont, lors de la réunion urgente du conseil municipal de Quatre-Bornes, le maire a présenté une motion pour avaliser l’accord avalisé la veille en Cour suprême entre la mairie et la Stall Holders and Operators Association of Quatre-Bornes Market. Ce, dans le cadre de la rénovation de la foire municipale de la Ville des Fleurs. « Nous sommes parvenus à un accord en trois points », a annoncé le maire.

Les marchands opérant à cette foire protestaient contre les conditions de leur transfert sur le parking municipal situé à l’Avenue Talipot, derrière l’actuelle foire, en attendant la rénovation de celle-ci. « Il a été convenu que ces travaux de rénovation seront effectués en deux phases », a poursuivi Atmaram Sonoo. La première phase a débuté le 16 janvier. « Les marchands se trouvant dans la première partie du marché seront transférés à l’emplacement temporaire aménagé sur le parking de l’Avenue Talipot. Ceux dans la seconde partie de la présente foire continueront à opérer en attendant la rénovation de la première partie. Une fois la première phase terminée, les marchands iront prendre la place de ceux sur le parking qui, eux, regagneront leur partie déjà rénovée ».

Selon le maire, les deux parties sont tombées d’accord que les marchands procéderont eux-mêmes au recouvrement de leurs emplacements sur le parking et que la mairie leur remboursera les frais à hauteur de Rs 150 000 par mois. En troisième lieu, une fois les travaux de rénovation terminés, « les marchands retrouveront leurs étaux respectifs, avec la même superficie et dans le même alignement qu’auparavant », a indiqué Atmaram Sonoo. La motion a ensuite été adoptée à l’unanimité.