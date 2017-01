QUATRE-BORNES—RÉNOVATION DU MARCHÉ MUNICIPAL: Les marchands dans les rues lundi

Les quelque 1 500 marchands (légumes et mercerie) opérant à la foire de Quatre-Bornes, et regroupés au sein de la Stall Holders and Operators Association of Quatre-Bornes Market, ont décidé hier, lors d’une assemblée spéciale au Gold Crest Hotel, Quatre-Bornes, de manifester lundi matin devant l’hôtel de ville de la Ville des Fleurs pour protester contre les conditions de leur transfert au parking municipal, situé avenue Talipot, à l’arrière de l’actuel marché, dans le cadre de la rénovation de celui-ci.

« Personne n’est au-dessus de la loi. La Cour suprême a ordonné aux responsables municipaux de venir expliquer mardi pourquoi son interdiction de ne pas procéder à la démolition des structures actuelles et de votre transfert au parking de l’avenue Talipot ne devrait pas être permanente ! » a expliqué l’avocat de la Stall Holders and Operators Association of Quatre-Bornes Market (SHOAQBM), Me Assad Peeroo, à une salle bondée au Gold Crest Hotel hier après-midi. L’avocat a expliqué qu’il détenait depuis une heure une injonction de la Cour suprême interdisant à la mairie de procéder à la démolition des structures existantes du marché et le transfert forcé des marchands vers le parking, et ce suite aux instructions de ces derniers.

Dans un affidavit déposé en Cour suprême, les marchands affirment que des inspecteurs municipaux les ont informés qu’ils seront expulsés de force ce dimanche 15 janvier de l’actuel marché. « Nou pa kont develpma. Nou oule enn angazma ekri du mair kot li dir nou kan eski nou pou retourn dan nou letal ! » a déclaré pour sa part le président de la SHOAQBM, Vikash Mahady, avant de poursuivre que l’emplacement au parking est « trop étroit » pour accueillir les 569 maraîchers. En outre, le parking n’est pas couvert, exposant les occupants aux intempéries, selon lui.

« Nou vann legim. Delo pena. Twalet pena. Lespas pena. Kuma pou fer ? » s’est de son côté interrogé le représentant des marchands de légumes, Azad Maudabocus. « Sa mair-la, pourvi ki li inogir la fwar-la avan ki so manda fini », a lancé un marchand sous l’approbation de ses collègues. Selon Azad Maudabocus, les habitants autour du parking ont envoyé des pétitions contre la tenue de la foire à cet endroit, pétitions qu’ils ont présentées en Cour suprême. « Se enn kartie rezidantiel. Ena enn lekol pre. Kan nou kumans travay a parti 5 h gramatin, se enn vre bazar. Sa bann dimounn-la pou perdi zot trankilite », a-t-il expliqué.

« Dan Curepipe, finn demann bann marsan ale pou konstrwir enn nouvo bazar. Sa fer 4 ans bann marsan-la pe atann zot nouvo lanplasma ! Nou oule enn langazma ekri du mair ki pou redonn nou mem lamplasma ek exacteman kan pou donn nou sa ! », a insisté Vikash Mahady. Et d'affirmer avoir déjà donné des instructions à l’avoué de l’association, Me Kaviraj Bukhoree, d’écrire au commissaire de police pour lui demander la permission de tenir une manifestation de rue lundi matin.