QUATRE-BORNES - RÉNOVATION DU MARCHÉ MUNICIPAL : Le maire, « Je me préoccupe de l'intérêt des 85 000 citadins et de nos visiteurs »

Réagissant à l'agitation d'une petite poignée des quelque 525 maraîchers opérant à la foire municipale de Quatre-Bornes, le maire de la Ville des Fleurs, Atmaram Sonoo, a exprimé sa conviction d'œuvrer pour l'intérêt et la sécurité des 85 000 habitants de la ville et des milliers de touristes qui visitent cette foire. Certains maraîchers sont en effet réfractaires à l'idée de se délocaliser pour occuper la place parking derrière l'actuel marché, le temps de rénover celui-ci d'ici quatre à cinq mois.

« Cela fait des décennies que les habitants de Quatre-Bornes ainsi que ceux qui traversent la ville, attendent pour avoir un marché moderne digne de ce nom. Avec ce projet de rénovation de l'actuelle foire, nous avons là une occasion en or de le leur offrir ! », a confié le maire de la Ville des Fleurs, Atmaram Sonoo, qui l'interrogeait sur les agitations de certains maraîchers qui sont réticents d'aller occuper le parking à l'arrière du marché, le temps de rénover l'actuel.

« Nous avons rencontré ces marchands à deux reprises, en septembre et en décembre, et nous avons pris en compte toutes leurs doléances. La grosse majorité sont d'accord avec notre projet de les délocaliser temporairement vers le nouveau parking asphalté situé à l'arrière du présent marché pour procéder à la réalisation de ce projet de rénovation tant attendu. Une fois celle-ci terminée, d'ici 4 à 5 mois, je leur ai donné la garantie qu'ils vont pouvoir occuper le même emplacement qu'ils avaient auparavant mais dans un environnement beaucoup plus hygiénique et sécurisant », a ajouté Atmaram Sonoo.

Selon le maire, tous les marchands concernés pourront continuer à opérer sur des espaces respectifs aménagés temporairement sur le parking, le temps que les travaux d'innovation se terminent. « Ils nous ont demandé de couvrir cet espace. Nous leur avons fait comprendre que la municipalité ne pouvait se le permettre, d'autant que le budget pour ce projet de rénovation à structure démontable s'élève à Rs 15 millions et que ce ne sera que durant une période ne dépassant pas six mois », ajoute-t-il.

En effet, selon Atmaram Sonoo, les étals de l'actuelle foire seront démolis et à la place seront installées des structures métalliques et des tôles profilées. En outre, le système de drain sera amélioré et la surface sera nivelée et asphaltée selon les normes. Un système de ventilation et des points de lumière y seront aménagés. « Nous souhaitons améliorer les infrastructures, l'esthétisme ainsi que les facilités offertes afin qu'elles répondent aux normes et aux besoins d'un marché moderne et accueillant », ajoute-t-il.

« Nous ne sommes pas contre la rénovation du marché mais c'est inacceptable que la municipalité nous laisse, même temporairement, travailler à ciel ouvert qu'il pleuve ou qu'il tonne », déplore un des marchands réfractaires au changement.

« Je sais qu'ailleurs, à Curepipe, quand les marchands ont été délocalisés, ils ont dû eux-mêmes rechercher auprès d'un contracteur privé des prélarts pour se couvrir. Est-ce une politique des administrations régionales? », ajoute un autre plus conciliant.

Quoi qu'il en soit, un petit groupe d'irréductibles ne l'entend pas de cette oreille. Ils parlent même de recourir à une injonction en cour suprême. Affaire à suivre.

« Nous souhaitons que les marchands écoutent la voix de la raison. Si leur délocalisation au parking présente certes quelques inconvénients, ils doivent non seulement penser à leurs clients qui retrouveront à la fin de la rénovation une foire beaucoup plus sécurisante et accueillante, mais à leur retour dans un espace beaucoup plus confortable après les travaux », rétorque encore Atmaram Sonoo.