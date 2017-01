QUATRE-BORNES-Réunion du conseil : Le Sodnac Wellness Park bientôt annexé à la Ville des Fleurs

Suivant d’adoption hier en conseil d’une motion du conseiller Dooshiant Ramlukhun, le Sodnac Wellness Park se retrouvera bientôt dans les limites de la ville de Quatre-Bornes. D’autre part, le boulodrome de Palma portera désormais le nom de Moteechand Gooroochurn Petanque Pitch, suite à une motion du maire, Atmaram Sonoo.

« This Council is of the opinion that the administrative boudary of the township of Quatre-Bornes in the vicinity of the Sodnac Wellness Park be modified so that the Wellness Park and part of the land found within the jurisdiction of Vacoas-Phoenix be included into the limits of Quatre-Bornes ». Ainsi se lisait la motion présentée hier, lors de la réunion du Conseil municipal de Quatre-Bornes, par le conseiller Dooshiant Ramlukhun.

Aménagé en novembre 2012 sur l’ancienne aire de tir de la Special Mobile Force (SMF), au pied de la colline Candos, le Sodnac Wellness park est situé entre la ville de Vacoas-Phoenix et Quatre-Bornes. Ce parc est d’une superficie de 29 arpents et 63 perches et a coûté Rs 50 millions. Il a été financé à hauteur de Rs 40 milllions par l’Employees Welfare Fund (EWF) et Rs 10 millions par la SMF.

Présentant sa motion, le conseiller Dooshiant Ramlukhun a souligné que ce parc est surtout utilisé par les habitants de Quatre-Bornes. Il a ajouté que s’il y a des facilités de parking, ces emplacements se trouvent du côté de Vacoas-Phoenix, et que du côté de Quatre-Bornes, il n’y a pas de parking et l’accès à partir de la Ville des Fleurs est difficile. « Aux heures de pointe, c’est l’enfer pour y accéder à partir de Quatre-Bornes, car il y a d’énormes embouteillages au rond-point de Jumbo, tandis que ceux qui habitent près de l’accès à partir de Quatre-Bornes, se plaignent du stationnement des voitures devant leur porte », a-t-il expliqué.

En outre, a poursuivi le conseiller Dooshiant Ramlukhun, c’est la municipalité de Quatre-Bornes qui encourt les frais de l’entretien du parc. « Ce sont nos inspecteurs municipaux qui s’occupent des problèmes du parc, comme l’éclairage, le service de voirie et d’autres encore », a-t-il indiqué. « Avec l’annexion du parc et de ses alentours à Quatre-Bornes, cela aiderait grandement non seulement les habitants de Quatre-Bornes qui l’utilisent, mais donnera aussi une source de revenus à la mairie à travers les diverses taxes municipales ». La motion a été ensuite adoptée à l’unanimité.

Auparavant, le maire, Atmaram Sonoo, a présenté une motion pour que le boulodrome de Palma porte désormais le nom de Moteechand Gooroochurn Petanque Pitch. « Moteechand Gooroochurn était un bouliste passionné par son sport. Il a beaucoup fait pour promouvoir la pétanque à Quatre-Bornes et au niveau national. Il a représenté Maurice en pas moins de sept occasions à l’île de la Réunion dans les années 1980-1990. Il a toujours habité Quatre-Bornes. Il est mort en 2001 à l’âge de 63 ans, laissant derrière lui sa veuve Poolwawtee, sa fille Maya et ses quatre fils Deepak, Dhiraj, Vinay et Kishan », indique le maire. Sa motion a été aussi adoptée à l’unanimité. Le conseiller Samad Gunny, qui a récemment démissionné de toutes les instances du MSM dans le sillage de la démission de Roshi Bhadain du gouvernement, était absent.