QUATRE-BORNES : Roshi Bhadain désamorce la crise entre municipalité et maraîchers

Selon le maire de Quatre-Bornes, Atmaram Sonoo, et le président de la Stall Holders and Operators Association of Quatre-Bornes Market, Vikash Mahady, c’est le ministre de la Bonne gouvernance et député de la circonscription, Roshi Bhadain, qui a désamorcé le bras de fer perdurant depuis presque trois mois entre la municipalité et les maraîchers.

« Swit a bann diskision ki nou finn gagne dan biro minis Bhadain ek bann reprezantan l’asosiasion bann marsan dan lafwar, an prezans Chief Executive, nou finn trouv ansam enn solision », a déclaré hier après-midi le maire de Quatre-Bornes. Atmaram Sonoo animait une conférence de presse dans la salle du conseil en présence des représentants de la Stall Holders and Operators Association of Quatre-Bornes Market, dont le président, Vikash Mahady. Samad Gunny et de Premila Geerjanan, respectivement président et vice-présidente de la Commission de la Santé, étaient également présents.

« La municipalité et l’association des maraîchers ont trouvé un accord concernant la poursuite des travaux de rénovation. Gramatin nou finn donn kontrakter sit-la, ek zot pe kontign zot travay », a expliqué le maire. « Si proze renovasion-la pa resi konkretize, lafwar Quatre-Bornes ti pou kontign res enn eyesore pou bann abitan lavil-la ek bann touris ki visit nou ».

Le président de la Stall Holders and Operators Association of Quatre-Bornes Market a affirmé, pour sa part, que « nou finn tap laport Roshi Bhadain ek li finn ekout nou ». « Nou ti pe rod fer enn travay drwat, transpran […] Premierman, nou ti pe demann ki kouver parking lor lari Talipot kot pe transfer nou. Nou ti pe osi reklam ki fer renovasion-la an de faz : fer lamwatie bann marsan al lor parking enn apre lot ek kan renovation lamwatie lafwar fini, fer lot mwatie marsan al lor parking. Nou finn gagn osi enn garanti ekri ki pou redonn nou mem lanplasman dan mem kondision. Ek minis Bhadain, nou finn gagn tou seki nou ti pe dimande ».

Hier matin, pour rappel, les marchands munis d’une injonction délivrée vendredi dernier par la Cour suprême, avaient empêché les ouvriers de Dookhun & Sons Ltd de démarrer les travaux de démolition de la foire. Ils protestaient contre les circonstances de leur transfert au parking de la rue Talipot, en attendant la fin des travaux. Ils réclamaient des garanties écrites de la municipalité quant aux conditions dans lesquelles ils regagneraient leurs présents emplacements respectifs après les travaux de rénovation.

Le Mauricien a essayé en vain de recueillir un commentaire de Roshi Bhadain.