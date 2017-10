QUATRE-BORNES : Rs 433 000 et des devises saisies chez un bookmaker illégal

La Police des Jeux (PDJ) a réussi un joli coup de filet samedi en interpellant un bookmaker illégal opérant dans la région de Bassin, Quatre-Bornes. En se basant sur certains renseignements, une équipe de police a débarqué chez le suspect alors qu’il suivait les courses hippiques avec son téléphone portable à la main. Dans un premier temps, il a nié être impliqué dans une quelconque activité illégale. Mais, un de ses clients l’a appelé alors qu’il discutait avec des policiers. Ces derniers lui ont demandé de mettre son cellulaire sur haut-parleur, et son interlocuteur lui a demandé « cheval After Midnight konbien pe vande ». Ce à quoi, le bookmaker illégal a répondu « Mo pa pe vande aster la ». La PDJ lui a alors demandé s’il a une licence sous la Gambling Regulatory Authority (GRA) pour prendre des paris sur les courses hippiques. Le suspect a répondu par la négative.

Après ses déclarations, la police a perquisitionné sa maison et saisi une somme de Rs 433 000 et des devises (140 dollars hongkongais, 700 Thailand bahts, 490 dollars singapouriens, 305 euros, 40 livres sterling et 1 451 dollars américains), estimées à Rs 100 000. Le suspect a été emmené aux Casernes centrales pour son interrogatoire avant d’être relâché sur parole. Il était attendu au tribunal de Rose-Hill ce lundi sous une accusation provisoire de « carrying out activity without GRA licence ».

POUDRE-D’OR : Un jeune de 19 ans meurt d’une overdose

Kursley Seerungungen, âgé de 19 ans et habitant Poudre-d’Or, a été retrouvé mort dimanche matin sur un terrain en friche à Goodlands. L’autopsie a révélé que son décès est dû à un « acute pulmonary oedema ». Un attirail servant à se shooter de la drogue, dont une seringue, a été retrouvé sur les lieux à proximité du cadavre. La police soupçonne le jeune d’être décédé d’une overdose. Une proche de Kursley Seerungungen avait signalé sa disparition au poste de police de Poudre d’Or, dimanche matin. Une enquête est menée par l’inspecteur Gungah et la CID de Goodlands, sous la supervision du surintendant de police et l’assistant commissaire de police Seebah, Divisional Commander North.

BOIS-CHÉRI : Un trentenaire succombe à ses blessures

Omesh Sharma Mandhup, 36 ans, chauffeur de profession, a succombé à ses blessures dimanche à l’unité des soins intensifs de l’hôpital de Rose-Belle, après avoir été victime d’un accident de la route. Cet habitant de Bois-Chéri avait été heurté de plein fouet vendredi dernier lorsqu’il traversait la route dans sa localité. Le conducteur du véhicule, un habitant de Bois-Chéri également, aurait doublé une voiture lorsqu’il a heurté la victime. Ce jeune de 22 ans a été testé négatif à l’alcotest.

PLAINE-DES-PAPAYES : Il est grièvement blessé dans un accident

L’état de santé d’un habitant de Ramjuttun Road, 7e mile, Triolet, âgé de 39 ans, qui a été victime d’un accident de la route dimanche soir à Plaine-des-Papayes, est jugé préoccupant. Le trentenaire était à vélo parmi un groupe de cyclistes lorsqu’il a été percuté par un van, conduit par un habitant de Morcellement Tara, Terre-Rouge, âgé de 58 ans. L’alcotest effectué sur le conducteur s’est révélé négatif. La victime a été conduite aux soins intensifs de l’hôpital du nord.