QUATRE MANIFESTATIONS EN TROIS JOURS CONTRE DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES : La rue reprend ses droits

Cette semaine a été mouvementée. Outre la conférence de presse du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, qui continue de secouer la scène politique, quatre manifestations ont été enregistrées dans la capitale et également à Phœnix. La première a eu lieu au centre Marie Reine de la Paix, où plaisanciers et opérateurs de bateaux ont exprimé leur ras-le-bol face à la sourde oreille du ministère du Tourisme concernant leurs préoccupations. La seconde mobilisation s’est tenue jeudi matin. Élèves et parents se sont réunis pour réclamer le gel de la décision du gouvernement concernant les 90% de présence obligatoire en marge des examens de SC-HSC. Dans l’après-midi, ce fut au tour des syndicats et employés de la CWA de descendre dans les rues de Port-Louis pour faire mur contre l’idée de privatisation de l’eau. Et vendredi, ce sont les profs et personnels des collèges, cette fois à Phœnix, qui ont manifesté contre les amendements apportés à la PSSA Act. En trois jours, nous avons assisté à quatre manifestations contre des décisions gouvernementales. Les voix des citoyens en colère s’élèvent dans un tourbillon de protestations et réclament une démocratie qui tient ses promesses. Face à un dialogue de sourds avec les dirigeants, le recours à la rue est devenu l’arme citoyenne pour faire avancer les débats et faire entendre des causes avec un message percutant aux décideurs politiques : “Aret zwé ar nou lavenir !” Il ne s’agit pas d’une première. Les contestations sociales existent depuis des décennies. Certaines ont même vu naître des partis politiques. D’autres ont fait fléchir les décideurs. Si à l’heure actuelle il n’est pas encore possible de déterminer dans quelle mesure ces récentes manifestations peuvent proposer une réelle solution à ces revendications, ni leur capacité à engendrer de réels changements politiques et économiques, ce qui est sûr, c’est qu’elles occasionnent une réflexion sur la situation qui prévaut dans le pays….

Recours légal et appel au PM

Pirogues, speedboats, catamarans sont restés aux amarres mercredi. Pas un bateau n’est sorti pour des activités nautiques ou balades des touristes. Des quatre coins de Maurice, plaisanciers, propriétaires de bateaux, skippers ont fait grève et sont descendus, accompagnés de leurs proches, dans la capitale où a eu lieu une marche pacifique en guise de protestation contre l’entrée en vigueur, dès le 15 octobre, du New Policy Framework (NPF) pour leur secteur. Des mesures qui visent à renforcer la sécurité en mer, mais contre lesquelles — s’ils n’y sont pas totalement opposés — les plaisanciers et opérateurs de bateaux résistent car elles ne cadreraient pas avec la réalité mauricienne.

“Method australien pa pou Morisien”, “Ti constrickter bato pe mort”, “Nou bato pe kraze”, “Aret kraz ti opérateur”… Autant de messages sur les pancartes et scandés mercredi dans les rues de la capitale par les opérateurs et propriétaires de bateaux de plaisance qui manifestaient contre des mesures qu’ils estiment répressives à leur encontre. Selon eux, l’entrée en vigueur à partir du 15 octobre du NPF élaboré par la Tourism Authority (TA) et à partir du 1 janvier 2017 des règlements ISO 12217 est une menace pour le secteur.

Certes, ils comprennent et acceptent qu’il est nécessaire de renforcer la sécurité en mer. Cependant, disent-ils, le modèle australien sur lequel est cadré le NPF n’est pas approprié pour Maurice. Cela, du fait que non seulement les mers sont différentes, mais en plus, la plupart des activités nautiques pratiquées à Maurice s’effectuent dans le lagon, expliquent les opérateurs. Nos mers, disent-ils, ne sont pas organisées en fonction des lois qui entreront en vigueur.

Les nouveaux règlements concernent en effet, non seulement les équipements à bord, l’utilisation de canots de sauvetage pour les gros bateaux, mais aussi une meilleure formation pour les skippers et une révision de la capacité d’accueil. Dans un communiqué émis suivant la manifestation des plaisanciers et opérateurs de bateaux mercredi, le ministre du Tourisme fait ressortir que l’élaboration de ces nouvelles mesures découlent des récents drames survenus dans les eaux mauriciennes et qui ont fait depuis janvier 2015 neuf victimes.

Ainsi, outre les boat free zones dans les lagons de Pereybère et Mont Choisy, les autorités sont venues de l’avant avec de nouveaux règlements pour renforcer la sécurité, indique Xavier Duval, affirmant que “la TA est restée à l’écoute des opérateurs là où c’était possible”. Il est d’avis que “l’excès de passagers affecte le confort et surtout la sécurité à bord de ces bateaux qui appartiennent souvent aux mêmes propriétaires”.

Accidents en mer : les avis divergent

Le ministre soutient que dans le cadre des nouveaux règlements, pour la majorité des bateaux, leur capacité reste inchangée. Ainsi, dans certains cas, cette capacité a été réduite de façon marginale, et dans une minorité de cas, elle a connu une réduction plus conséquente. Selon Xavier Duval, “certains de ces bateaux avaient le double de la capacité tolérable, mais ils sont une minorité”. Pour un meilleur contrôle, la TA initiera une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles certains opérateurs ont obtenu leur carrying capacity.

Le ministre du Tourisme maintient que “pour ceux-là, il serait impensable de faire marche arrière, à plus forte raison parce que ces embarcations ne sont pas conçues pour des excursions, qu’elles peuvent représenter un danger pour la sécurité des usagers et que leurs propriétaires sont motivés avant tout par des intérêts pécuniaires… Elles ne sont ni plus ni moins que des bombes à retardement”.

Ainsi, en dépit des letres de protestation qu’il a reçues et de la forte mobilisation qui a eu lieu mercredi, Xavier Duval ne fléchira pas. Dans un communiqué de presse, il insiste que “la sécurité en mer est un enjeu crucial pour la pérennité et l’avenir de l’industrie touristique mauricienne. Ne pas agir serait irresponsable de ma part”. Ce qui choque et frustre les opérateurs de bateaux qui, dans une mise au point de la FPCO, regrettent que “le ministre du Tourisme tente de détourner l’opinion publique”.

Concédant qu’il y a effectivement eu une dizaine d’accidents en mer depuis janvier 2015, les plaisanciers soutiennent toutefois que “dans tous les cas, ce n’était pas le nombre de passagers sur les bateaux en cause”. Ils citent les cas les uns après les autres pour soutenir leur propos. S’il reviendra à la justice de déterminer les torts dans l’accident de Grande-Rivière Sud-Est, qui a fait quatre victimes, les opérateurs de bateaux insistent que comme pour les autres drames, “ce n’est pas le nombre de passagers qui a provoqué ces accidents. Les gens n’ont pu être sauvés parce qu’ils ne portaient pas de gilets de sauvetage”.

Ils soulignent qu’ils ont à maintes reprises également insisté auprès des autorités pour revoir les zones de baignade, notamment à Belle-Mare, où deux touristes sont morts alors qu’ils faisaient de la plongée. Or, jusqu’ici, la réponse du ministère du Tourisme est, selon eux, “it is on going”. Entre-temps, “danzé ankor éna partou akoz sa”, disent-ils. Idem en ce qui concerne la passe de l’île Plate qui a fait une victime en mars 2015, parce que celle-ci était impraticable, selon eux.

Ne pas nuire au business

Face à ces “données”, contrairement à ce qu’affirme le ministre du Tourisme, “il n’a jamais été question qu’il y avait trop de passagers sur les embarcations”, relèvent les membres de la FPCO. “Au lieu de venir avec des règlements inappropriés, la TA devraient se mettre à l’écoute des opérateurs qui connaissent la réalité du terrain. Nos propositions, dont le port du gilet de sauvetage obligatoire, dans le lagon comme en haute mer, peuvent éviter des drames”.

Selon les plaisanciers, la réduction du nombre de passagers de moitié sur les embarcations va nuire à leur business. Selon les opérateurs, c’est au gouvernement de prendre ses responsabilités avant de promulguer des règlements qui pénaliseront les plaisanciers. À leur sens, il existe de nombreuses autres mesures qui contribueraient réellement au renforcement de la sécurité en mer. “Mais le gouvernement veut aller de l’avant avec un plan qu’il a façonné, sans être au courant de la réalité du terrain, comme le vivent quotidiennement les opérateurs”, disent-ils, déplorant ne pas avoir été consultés avant l’élaboration du NPF.

D’où leur requête pour le gel de ce projet, en attendant que tous les stakeholders puissent discuter autour d’une table et apporter de véritables solutions qui ne pénaliseront pas les plaisanciers et skippers. Ils lancent un ultimatum aux autorités : “Si d’ici une semaine la TA ne revoit pas sa copie, la FPCO envisage un recours légal.”

Dans le sillage, outre une mobilisation prévue le 26 septembre, l’association a envoyé une lettre de protestation au Premier ministre, avec copies à d’autres ministres. Cette pétition fait état non seulement des griefs des opérateurs, mais aussi des solutions qu’ils entrevoient pour la pérennité du secteur.