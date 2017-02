QUEEN ELIZABETH COLLEGE : La suprématie maintenue

Le Queen Elizabeth College (QEC) se retrouve une nouvelle fois en tête chez les filles avec huit lauréates. Même si le nombre est inférieur aux années précédentes, l’ambiance était à la fête hier au collège. Le recteur, Devanand Ramanah, s’est dit satisfait de cette réussite tout en faisant ressortir que les filles continueront à travailler dur pour faire encore mieux à l’avenir. Le QEC, rappelle-t-il encore, se prépare à devenir une académie dans le cadre de la réforme éducative. Le collège décroche cinq bourses en science, deux en économie et une en technique.

Rushaa Begum Mooniaruth

Age : 19 ans

Filière : Science

Profession père : Huissier à la cour Suprême

Profession mère : Enseignante à la Jean Eon RCA

École primaire fréquentée : Villiers René Govt School

Études envisagées : Vétérinaire au Canada ou en Angleterre

« Je suis très contente d’avoir fait honneur à la famille. De même, mes enseignants n’ont pas été déçus. Personnellement, je n’étais pas stressée pour les examens mais je ne demandais comment j’allais faire face à mes profs si je ne donnais pas la performance qu’on attendait. Là, c’est un grand soulagement. L’année était plutôt cool pour moi. J’ai pu départager mon temps entre les études, des activités et du temps pour la famille. J’ai passé huit années mémorables au QEC. J’en étais à la deuxième tentative et c’est la bonne. »

Tashweena Heeramun

Age : 18 ans

Filière : Science

Profession père : Chief Technical Officer chez Mauritius Telecom

Profession mère : Finance Officer à la Sécurité sociale

École primaire fréquentée : Aryan Vedic Govt School

Études envisagées : Engineering au Canada ou au Etats-Unis

« Il a fallu beaucoup d’efforts et de persévérance pour parvenir à être lauréate aujourd’hui. J’ai eu la chance d’avoir le soutien de ma famille, de mes enseignants, pour atteindre mon but. J'en suis à ma première tentative. Je conseille aux étudiants de croire en eux et ne jamais baisser les bras. L’année du HSC a été difficile mais il faut savoir gérer son temps. Les profs nous ont bien encadrés et mes amies étaient super. »

Sandrine Yip Wang Wing

Age : 18 ans

Filière : Science

Profession père : Cadre au ministère des Finances

Profession mère : Femme au foyer

École primaire fréquentée : Lorette de Vacoas

Études envisagées : Engineering au Canada

« Je ne m’attendais pas à être lauréate. Tout de même, j’ai travaillé très dur et j’ai pris aussi du temps pour m’amuser. J’ai eu la chance d’avoir un bon groupe d’amies ici, qui m’ont bien soutenue. Outre les études, je joue au volley-ball et je suis scout. Ce n’est pas la première fois qu’il y a une lauréate dans ma famille. Ma cousine était aussi boursière avant moi. »

Tanishka Yashoda Beeharee

Age : 18 ans

Filière : Science

Profession père : Gère son propre magasin

Profession mère : Fonctionnaire au ministère du Tourisme

École primaire fréquentée : Rajiv Gandhi Govt School

Études envisagées : Vétérinaire en Angleterre

« Je suis très contente et émue. C’est le fruit d’un travail dur et régulier. Je remercie mes parents, mes deux grands frères, mes enseignants, le recteur du collège, M. Ramanah. Je ne m’attendais pas à être lauréate car il y a toujours un facteur chance en jeu. Je remercie aussi mes amis de Casela, où j’ai fait du volontariat pendant les vacances. »

Vidoushee Jogarah

Age : 17 ans

Filière : Économie

Profession père : Travaille à la banque Barclays

Profession mère : Libraire au collège St-Bartholomew’s

École primaire fréquentée : Orchard Kids Triolet

Études envisagées : Comptabilité/économie. Pas encore décidée pour l’université

« Je ne m’attendais pas à être lauréate, je n’ai même pas écouté la radio. C’est par des messages de félicitations que j’ai appris la nouvelle. J’ai travaillé très dur et cela a porté ses fruits. J’espère servir d’exemple à d’autres. Je suis la première lauréate de mon village, Petit-Raffray. Pour arriver à ce niveau, il faut travailler sans relâche. J’ai eu la chance d’avoir de bonnes amies ici, nous avons travaillé ensemble. À part les études, je fais également de la musique et de la natation. »

Shraddha Lallchand

Age : 18 ans

Filière : Économie

Profession père : Medical Imaging Technician

Profession mère : Pharmacy Dispenser

École primaire fréquentée : Le Nid Primary Triolet

Études envisagées : Comptabilité en Australie

« C’est une grande surprise pour moi. J’ai travaillé très dur et voilà, le résultat est là. Avec les amies ici, tout s’est bien passé. Nous avons travaillé comme une équipe. Seul, on ne peut parvenir à un tel résultat. La famille, les mentors, les gurus… tout le monde a contribué d’une manière ou d’une autre à ma réussite. »

Koonisha Boodia

Age : 18 ans

Filière : Technique

Profession père : Travaille à son propre compte

Profession mère : Manager

École primaire fréquentée : Réunion Road Govt School

Études envisagées : Médecine. Pas encore choisi d’université

« Je suis très contente. Je remercie mes parents, mes profs, Dieu, tous ceux qui m’ont aidé. L’année du HSC était très dure avec les devoirs et les révisions. J’ai passé de très bons moments avec mes amies à l’école. Il y avait un peu de compétition mais on s’entendait bien. C’est la première fois qu’il y a une lauréate dans ma famille. Je suis très contente. »

Note : la huitième lauréate du QEC, Karima Sooraya Foondun, est absente du pays actuellement. Elle s’est distinguée dans la filière scientifique.