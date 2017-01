Quel avenir nos jeunes vont-ils léguer à notre pays face au vieillissement de la population ?

Il y a quelque 500 naissances de moins tous les ans dans la République de Maurice :

- 22 600 naissances en 1990

- 20 000 en 2000

- 15 006 en 2010

- 13 415 en 2014

- 12 738 en 2015

52 % de césariennes

Les accouchements ne se passent pas toujours dans les meilleures conditions. La norme mondiale acceptable de césariennes est de 15%. La note négative pour notre pays est la montée continue dans le nombre de césariennes se répartissant ainsi :





6138 césariennes sur 12 738 naissances en 2015

4 125 césariennes, soit 42,4% dans les hôpitaux publics

1 795 césariennes, soit 54,4% dans les cliniques

218 césariennes, soit 31,8 % à Rodrigues.

6138 césariennes dans la République de Maurice

Les césariennes restent essentielles dans certains cas graves, mais se révèlent aussi, il faut l’admettre, tellement plus rapides pour ceux qui les pratiquent et qui n’ont pas à attendre les longues périodes imprévisibles du « travail » afin que le col soit largement ouvert pour permettre l’expulsion de bébé. Le rapport note en effet: « The percentage of deliveries by caesarian section occurring in government hospitals increased from 26.8% in 2000 to 42.4% in 2013. »

Trop de décès de bébés

Il y a de plus les décès de bébés, mort-nés ou dans leur première année de vie, ce qui est élevé pour notre pays ayant un taux de développement relativement avancé.





Décès en hausse des bébés dans l’île Maurice



Mort-nés

Décès en 1re année

2013

117

165

2014

138

194

2015

125

173

Maurice est le seul pays du continent africain à ne pas atteindre le seuil de renouvellement de 2,1 enfants par femme. Trois enfants, c’est déjà l’exception, surtout dans les familles de la classe aisée, alors que celles qui sont pauvres ont tendance à avoir un trop grand nombre d’enfants.

La famille de deux enfants est devenue la norme : hésitation pour accueillir un troisième à cause des coûts que cela entraîne et un avenir incertain. Le taux de fécondité est en baisse continuelle. Serons-nous obligés d’adopter la même stratégie que la Pologne qui, en 2015, a décidé de donner une allocation de parentalité pour le deuxième enfant afin de rajeunir sa population?





Taux de naissance/mortalité pour différents pays (sur mille)

Pays

Année

Taux brut de naissances (%)

Taux brut

de

mortalité

Taux de mortalité

infantile (%)

Maurice

2015

10,1

7,7

13,6

Réunion

2010

17,1

5,1

6,1

Australie

2013

13,3

6,4

3,6

Canada

2014

10,9

7,5

5,1

Inde

2013

21,4

7,0

40,0

Allemagne

2014

8,9

10,8

3,2

France

2015

11,8

9,1

3,3

Source : United Nations Population & Vital Statistics Report Vol LXV111 Table p. 7 Population and Vital Statistics January-June 2016

Le tableau révèle que le taux brut de naissances à Maurice est seulement de 10,1%, moins fort que le Canada avec 10,9%, alors que La Réunion atteint 17,1%, l’Australie 13,3% et la France 11,8 %.

Quelle politique familiale pour relever le défi de la natalité ?

Avec un taux de natalité de seulement 10,1% pour mille en 2016, nous tombons parmi les pays avec de forts taux de dénatalité. Où seront les jeunes de demain pour prendre la relève ? Il faut surtout promouvoir la natalité dans des familles stables et capables de bien encadrer leurs enfants.

Plus de 1 000 naissances chez les moins de 18 ans : les grossesses précoces chez les plus jeunes restent une réalité qui nécessite une vraie campagne d’éducation. D’où l’importance d’un encadrement positif des adolescents pour qu’ils comprennent que les grossesses précoces sont synonymes de beaucoup de problèmes et que l’amour vrai doit savoir et pouvoir attendre.

Un nombre élevé de grossesses précoces et un nombre plus élevé d’enfants dans des familles appauvries psychologiquement et économiquement viendront fragiliser encore plus le climat social.

Veillons aussi à ne pas nous enfermer dans une mentalité essentiellement contraceptive.

N’avons-nous pas autour de nous le témoignage de familles ayant accueilli avec courage et de façon positive la venue d’un enfant non programmé – et qui s’en réjouit tellement finalement ?

Aujourd’hui on met trop d’accent sur l’avoir.

Avec la tendance moderne du « toujours plus et encore plus », il faudra toutefois savoir dissocier l’essentiel du superflu.

Pour encourager les familles à avoir plus d’enfants, il faut promouvoir une image positive de la famille. Point de recettes toutes faites pour que le bonheur tellement souhaité soit au rendez-vous dans chaque famille.



On se met en couple jeune… mais on se marie plus tard … En 1990, la moyenne d’âge du mariage était de 24 ans. En 2015, elle est passée à 28 ans pour la femme et de 30 ans pour l’homme.



Le nombre de divorces - qui blessent les enfants encore plus que les parents - a augmenté de 1584 cas en 2013 à 2 262 cas en 2014, ce qui représente 678 cas de plus en une seule année…

Notre République a plus que jamais besoin :



de jeunes responsables ayant vécu leur adolescence de façon positive



capables d’amour vrai où le bonheur et la passion d’aimer se prolongent au fil des ans.



de citoyens actifs et responsables dans tous les domaines de la vie publique.

Chers jeunes nous avons besoin de vous : êtes-vous prêts à relever ces défis pour vivre heureux ? Pour que nous soyons parmi les pays, où il fait bon vivre à cause d’un civisme construit sur la solidarité, le travail bien fait et la volonté d’assumer ses responsabilités.

À suivre : 10. Connaître le passé de notre pays pour continuer à lui écrire une histoire positive.