Quelle importance pour la politique étrangère mauricienne ?

Les choix, orientations et positionnements de la politique étrangère mauricienne sont historiquement directement ou indirectement influencés par ceux des politiques étrangères française et indienne.

En termes géopolitiques et géostratégiques tout d’abord, la puissance militaire française est à la fois territorialement et militairement historiquement bien ancrée dans l’océan Indien occidental. Sans oublier toute l’importance que l’Etat-major français accorde au point de passage stratégique qu’est Djibouti, on notera surtout la présence des deux départements d’outre-mer (DOM) de La Réunion et de Mayotte dans le sud-ouest de l’océan Indien et où stationnent en permanence des forces françaises : les Forces Armées de la Zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI) notamment, acteur clé de la stabilité régionale selon les diplomates françaises connaisseurs de la région (dans la lutte contre la piraterie maritime par exemple). On soulignera par ailleurs tout l’effort déployé (la tenue d’un référendum, des transferts de compétences, etc.) par le pouvoir central français pour permettre l’accès de Mayotte au statut de département d’outre-mer entre 2009 et 2011, malgré la pérennité du conflit territorial opposant la France à l’Union des Comores et alors que la Cour des Comptes française s’inquiète régulièrement du poids budgétaire trop important des collectivités territoriales.

De telles manœuvres ont pour avantage de mettre en évidence l’importance que la France accorde désormais à une région que les acteurs occidentaux n’ont pas toujours considérée comme « stratégique ». Ainsi, et malgré les revendications malgache et mauricienne sur les îles dites « éparses », la France rechigne encore à proposer des solutions concrètes à la résolution des conflits de souveraineté avec Maurice et Madagascar, des Etats qu’elle considère comme des alliés au regard de la chose militaire. Se positionnant ainsi comme véritable « Gendarme » du sud-ouest de l’océan Indien, la France entend bien garder un œil sur les changements en cours dans la région : les potentielles découvertes d’hydrocarbures par exemple, mais aussi la surveillance du commerce maritime Sud-Sud en croissance.

En ce qui concerne la puissance indienne, elle est encore très peu présente militairement dans le sud-ouest de l’océan Indien, une disposition probablement héritée des priorités de la diplomatie indienne durant la Guerre froide : la construction d’un espace océanique imperméable à tout affrontement militaire majeur. Néanmoins, le pouvoir militaire indien considère historiquement Maurice comme son principal allié militaire dans la région, la Marine indienne visitant ainsi régulièrement les eaux mauriciennes et la coopération sécuritaire entre les pays étant déjà bien aboutie. Certains affirment que le pouvoir militaire indien s’intéresserait également au positionnement géographique de l’île d’Agaléga, une dépendance mauricienne située au nord-est de Madagascar et que l’Inde verrait bien comme point de chute stratégique capable d’abriter une potentielle base militaire.

Mais l’influence des politiques étrangères française et indienne sur la politique étrangère mauricienne ne se conçoit pas principalement dans ses aspects matériels (la diplomatie et le militaire). Elle se conçoit surtout dans ses aspects immatériels et idéels, en termes de « diplomatie d’influence » et de soft power, ce qui renvoie à la diffusion de normes, valeurs et croyances encadrant l’action des acteurs sociaux mauriciens.

Alors que mon mémoire (1) de recherche en Relations internationales a mis en évidence l’existence d’élites pro-Nord et pro-Sud à Maurice, les diplomaties d’influence française et indienne sont apparues comme directement liées à l’empowerment de ces élites à Maurice. Il existe ainsi une élite mauricienne pro-Nord, souscrivant au mode de vie et aux normes, valeurs et croyances occidentales et ayant notamment la francophonie et la francophilie en référentiel d’action interne et internationale. Il existe également une élite mauricienne se définissant a contrario comme pro-Sud, se revendiquant ainsi de normes, valeurs et croyances d’espaces socioculturels extra-occidentaux (d’Asie du Sud et du Sud-Est notamment).

Les diplomaties d’influence française et indienne agissent ainsi de manière à renforcer l’une ou l’autre de ces élites. A coup de produits culturels notamment, en organisant la création ou le maintien de centres culturels, la production littéraire dans l’île ainsi que le marché cinématographique et musical. Ces diplomaties d’influence sont aussi très actives dans la captation des élites intellectuelles mauriciennes dans leur internationalisation à travers des études supérieures à l’étranger, chacune vantant les mérites de ses systèmes éducatifs de référence.

Si ces diplomaties d’influence sont bien évidemment dans une situation de concurrence, elles ne sont pas nécessairement dans la confrontation, ce qui résulte dans un certain équilibre de la société mauricienne entre un homo oeconomicus occidental et un cadre social de valeurs extra-occidentales.

Alors que depuis la fin de la Guerre Froide, on nous vend beaucoup trop facilement la grille de lecture des « chocs » entre espaces civilisationnels (2) et annonçant l’avènement d’une guerre culturelle (voire cultuelle –3 –) entre l’Orient et l’Occident, le travail de recherche de Prem Baskara sur les relations historiques de Défense entre la France et l’Inde nous montre comment deux Etats dont la trajectoire socio-historique et socio-culturelle n’a que des différences peuvent être amenés à coopérer de manière structurelle et non pas uniquement circonstancielle. Et ce, dans une volonté commune de construire un ordre international où chaque acteur a sa place malgré la pérennisation de logiques hégémoniques (4). Le travail s’intéresse également à la construction de capacités internationales pour des Etats dits « émergents (5)», dont Maurice prétend s’inspirer pour enclencher sa phase de développement post-années 80-90.

NOTES

1) DAHOO Umar Ibrahim, Un clivage Nord/Sud dans la politique étrangère mauricienne, Mémoire de recherche en Science politique et Relations internationales, sous la direction de Grégory Daho & de la Pr. Johanna Siméant, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2016.

2) HUNTINGTON Samuel, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, London, Penguin Books,

1997.

3) LEWIS Bernard, What went wrong ? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East, New York, Harper Collins, 2002.

4) KEOHANE Robert, After Hegemony : Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, Princeton University Press, 1984.

5) DELANNOY Sylvia, Géopolitique des pays émergents, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.