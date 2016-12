Querelles intestines vs. Bonne Gouvernance

Le 29 décembre 2015, La Page Forum du Mauricien publia une analyse que j’avais faite sur la performance du gouvernement Lepep durant une année au pouvoir. J’avais même fait mention d’une rubrique des années 50 à propos des « Petites misères du Grand public ». Eh bien ! Douze mois se sont écoulés depuis ; 24 mois depuis que l’Alliance Lepep dirige les affaires du pays, rien n’a changé. Certains analystes politiques seraient même prêts à dire que la situation dans le pays est aussi mauvaise qu’elle ne l’était avant le 10 décembre 2014. L’alliance Lepep est minée à l’intérieur comme à l’extérieur : fils contre papa ; allié contre allié ; ministre contre ministre ; membre sans porte-feuille, contre membre du Cabinet. Tout ceci ressemble à un véritable panier de crabes. Et le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth se préoccupe à perpétuer la dynastie Jugnauth… Quant à Paul Bérenger, qui représentait l’opposition parlementaire, c’est toujours la même rengaine depuis 45 ans. L’opposition extra-parlementaire, de son côté, avec Navin Ramgoolam comme porte-parole, ne cesse de rêver à reprendre le contrôle du pouvoir.

Breaking News

Le départ de Xavier-Luc Duval du gouvernement Lepep n’étonne personne. Hier encore il continuait à jouer un double rôle, ayant un pied dans le gouvernement Lepep et l’autre dans le Parti travailliste avec Navin Ramgoolam. Durant toute sa carrière politique, Xavier n’a jamais été un allié fidèle. Aujourd’hui, sa volte-face ne surprend personne, car avant les élections de décembre 2014, il avait été l’ami de Ramgoolam, son ministre et son principal allié dans le gouvernement de l’Alliance sociale. À chaque élection, il ne fait que tourner casaque. Sans sir Anerood Jugnauth, ni Xavier-Luc Duval, ni le PMSD n’auraient pu se faire élire aux élections du 10 décembre 2014. Donc, lepep aura entièrement raison de réclamer sa démission et celle du PMSD du Parlement. Lepep doit dénoncer sa trahison et le combattre.

La bonne gouvernance

Pour nous les profanes, la bonne gouvernance veut tout simplement dire, bien diriger le pays. Elle peut aussi signifier, une saine gestion des affaires sans corruption. Par contre, beaucoup de dirigeants politiques se servent de la bonne gouvernance simplement comme un slogan. À Maurice, par exemple, beaucoup de ceux qui croyaient que ‘ la bonne gouvernance’ annoncée par l’Alliance Lepep avant les élections signifiait « Nettoyer le Pouvoir de tous ses abus » se sont trompés. Rien n’a été fait pour réduire les privilèges des membres du gouvernement. Rien pour réduire le nombre de voyages ministériels à l’étranger. Rien pour abolir les postes de secrétaire parlementaire qui n’est qu’une sinécure. Pourquoi ne pas réduire la fonction d’un Premier ministre à deux mandats seulement ? À noter que le Mouvement authentique mauricien (MAM) avait fait cette proposition il y a des années de cela. J’irais même plus loin pour insister qu’un ancien Premier ministre ne devrait avoir droit qu’à un seul nouveau mandat, tout comme Nicolas Sarkozy l’aurait fait s’il devait être réélu Président des Français.

Un État Plus Juste

Lepep demande instamment aux membres de l’Alliance Lepep de cesser de s’entre-déchirer, mais de se pencher plutôt sur les nombreux problèmes qui l’affectent, afin qu’il y ait plus de justice sociale et une égalité des chances. Lepep admirab réclame du gouvernement Lepep, entre autres, plus de logements sociaux, une réduction du chômage, surtout parmi les jeunes, une élimination de la main-d'œuvre étrangère et un système d’éducation non élitiste. À cet effet, je dirais comme Martin Luther King Jr, « I have a dream ». Oui, moi aussi je fais un rêve. Je rêve de voir les enfants des descendants d’esclaves des régions défavorisées – Roche-Bois, Batterie Cassée, Ste-Croix, La Cure, Le Morne devenir des lauréats. Je rêve de voir les enfants des laboureurs des régions rurales – Calebasses, Quatre-Cocos, Trou Diamamou devenir eux aussi des lauréats. Je rêve de l’égalité des chances dans notre système d’éducation pour tous les enfants mauriciens. Ce n’est qu’à ce moment-là que tous les Mauriciens pourront crier ensemble : vive la bonne gouvernance !