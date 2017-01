QUESTIONS À—FRANÇOISE BAPTISTE: « La solidarité doit primer après les élections »

François Baptiste, présidente de la Rodrigues Chamber of Commerce and Industry, n’est pas une inconnue à Rodrigues. Cette ancienne journaliste, affectée à la station de la MBC de l’île, est une battante et s‘est depuis longtemps reconvertie en femmes d’affaires. Avec son époux, ancien instituteur du primaire, elle s’est lancée dans le domaine du tourisme avec la gestion de La Belle Rodriguaise, à Graviers. Depuis, elle est à la tête de la Rodrigues Chamber of Commerce and Industry avec, pour mission, de définir les contours de ce secteur privé naissant. En marge du scrutin du 12 février, elle livre ses impressions sur son île, qui ne fait qu’une avec elle.

En tant que femme entrepreneur et présidente de la Rodrigues Chamber of Commerce and Industry, quel regard jetez-vous sur la situation à Rodrigues en ce début de 2017 ?

Tout semble indiquer que, malgré les apparences, Rodrigues est engagée dans la bonne voie. La force de Rodrigues se trouve dans sa communauté de jeunes, et surtout la motivation dont font preuve les jeunes Rodriguais. Nous constatons qu’il y a de plus en plus de jeunes intellectuels, et avec des bagages académiques élevés, qui se lancent dans les différents domaines de la vie économique. Un secteur d’importance capitale demeure le tourisme, qui connaît une croissance encourageante. Et nous pouvons avancer sans nous tromper que la destination Rodrigues est très appréciée par des voyageurs selects.

Sut le plan des affaires, quel bilan dressez-vous pour Rodrigues ?

Il ne fait aucun doute que la contribution des entrepreneurs pèse de tout son poids sur le plan économique. Au niveau de la création d’emplois, la participation des entrepreneurs du privé est palpable, de même qu’au niveau de la croissance. Tout cela en dépit de contraintes majeures et d’un contexte des plus difficiles.

Les entrepreneurs de Rodrigues sont déterminés à apporter leur pierre au développement économique de l’île et nous sommes d’avis que les conditions auraient pu être nettement meilleures si les autorités concernées avaient décidé de se mettre à l’écoute des entrepreneurs. Nous souffrons des retombées de l’absence d’un plan global, du déficit d’une vision d’ensemble débouchant sur un développement économique cohérent.

Mais la Rodrigues Chamber of Commerce and Industry est à même de soumettre des propositions aux autorités concernées sans donner dans l’alarmisme ou même la confrontation. Qu’en est-il sur ce chapitre ?

Entre partenaires, le facteur le plus déterminant demeure le dialogue et même les échanges d’idées. Au sein de la Rodrigues Chamber of Commerce and Industry, nous nous sommes donnés pour mission de développer une ligne de communications avec les entrepreneurs autonomes. Ce “feedback” du terrain constitue un vecteur non négligeable. Toutefois, nous ne pouvons nous taire sur des lacunes. Vous conviendrez avec moi qu’il est inadmissible que le secteur privé de Rodrigues, qui a soumis une demande formelle pour une rencontre avec la Commission de tutelle de l’Assemblée régionale depuis le 22 mai 2016, soit toujours dans l’attente de cette concertation pour faire avancer le développement de l’île. À ce jour, presque à la veille des élections régionales, nous sommes sans aucune réponse, et ce pour des raisons que l’on ignore. Qui va développer le secteur privé ou encore l’esprit d’entreprise à Rodrigues ? Comment peut-on progresser aisément sans une ligne de communication ? À la Chambre de Commerce, nous avons pour mandat de renforcer et fortifier le secteur privé. Il y a encore des problèmes à résoudre, comme l’accès à l’Internet, la fourniture d’eau et l’amélioration des infrastructures routières.

Depuis le début de l’année, Rodrigues est entrée de plain-pied dans la campagne électorale. Le secteur privé ne peut prendre ses distances de la politique. Quel est le souhait de la présidente de la Chambre de Commerce ?

C’est un fait indéniable. Tous les Rodriguais se sentent concernés par ces élections régionales. Car l’avenir de l’île dépend de la Policy Making et de ceux qui auront le pouvoir décisionnel. Je souhaite que ceux qui remporteront la victoire lors du scrutin du 12 février réalisent qu’ils doivent être à l’écoute et au service du peuple, sans distinction. Je ne crois pas que Rodrigues devra subir une chasse aux sorcières au lendemain des élections. Ce dont nous en avons grandement besoin, c’est d’un gouvernement régional pour Rodrigues.



Comment vivez-vous cette campagne électorale ?

Intensément. Car c’est la réalité du moment. Quoi que ce n’est pas le système adéquat et approprié pour nous.

À partir de là, comment voyez-vous Rodrigues évoluer au cours des prochaines années ?

Que le peuple réalise que cette autonomie, c’est une solution palliative. Nous avons besoins d’une autonomie plus élargie. Rodrigues mérite une plus grosse part du gâteau national. Il y a un éveil dans ce sens. Je le répète, il n’est pas normal qu’en 2017 les Rodriguais sont alimentés en eau une fois par mois, voire une fois tous les trois mois. Comment peut-on aspirer à accueillir 100 000 touristes en 2020 si on ne résout pas les graves problèmes. Cela peut nous freiner et porter préjudice à tout développement. L’eau irrigue tous les secteurs d’activités économiques, dont l’agriculture, l’élevage, l’environnement, la santé et le bien-être de la population en général. Rodrigues est une destination très demandée, nous devons préserver cet atout. Je salue la vision de l’autorité de faire de Rodrigues une l’île autosuffisante en énergie durable.

Il faut pouvoir écouter les différentes idées pour avancer d’une façon harmonieuse, dépasser les susceptibilités et la mise à l’écart de certaines personnes pour des raisons inconnues. Ensemble, main dans la main, nous pourrons avancer. Chacun a quelque chose à apporter pour contribuer au progrès de son île. La solidarité doit primer après les élections, même si on n’a pas voté comme l’autre.