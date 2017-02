QUESTIONS À… JANNA PERRINE, candidate du MR région No 4 : « Les élections régionales sont cruciales pour l’île »

Pour l’électorat de Rodrigues et encore plus celui de la région No 4 (Baie-aux-Huîtres), qui est Janna Perrine ?

Je suis une mère célibataire de 37 ans. J’ai un fils et une fille. J’ai fréquenté la Ste Famille Government School et le Rodrigues College. Je détiens aussi un Teachers diploma - Bachelor BA (Hons) en français de l’Université de Maurice en partenariat avec la Mauritius Institute of Education. Je suis enseignante au Collège Le Chou depuis 19 ans. Dans mes moments de loisirs et de détente, je me consacre à l’écriture. Sans vouloir me flatter, je suis la première romancière de l’île à remporter de nombreux prix en écriture que ce soit sur le plan régional, national et international.

N’y a-t-il pas une incompatibilité entre votre cheminement professionnel et personnel et cet engagement sur le plan politique ? Pourquoi ce besoin de se battre à ce niveau ?

Après avoir passé trois ans à Maurice pour mes études, quand je suis retournée à Rodrigues, j’ai réalisé comment mon île avait accumulé du retard par rapport au développement. Par exemple, le problème de l’eau est inacceptable et incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi après tant d’années, les décideurs politiques ne sont pas parvenus à élaborer un plan cohérent en vue d’atténuer ce grave problème affectant toute la population. Ensuite, il y a des tranches de la population qui vivent dans l’extrême pauvreté. Je ne crois pas que je devrais rester les bras croisés devant une telle situation. C’est pourquoi j’ai voulu me joindre à la politique pour apporter ma contribution à la création d’une meilleure Rodrigues où les gens peuvent aspirer à une vie décente. En 2017, j’ai rejoint le MR à la demande du leader. Auparavant, j’étais active au sein de la rédaction de l’organe du parti et la philosophie politique du MR ne m’est nullement étrangère.

Quelle est votre évaluation de la situation à la veille des prochaines élections régionales alors que votre parti se présente comme challenger à la majorité sortante ?

Rodrigues reste un pays à reconstruire. Est-il exagéré de dire que tout est complètement détruit dans l’île? Il n’y a pas de développement économique du tout. Nos ressources ne sont pas suffisamment exploitées ou complètement nulles. C’est une île où il n’y a rien de concret pour nos jeunes parce qu’il n’y a pas de distraction, de loisir ou encore de perspectives. Voilà où on en est à Rodrigues.

Le fait à retenir est que le MR a préféré accorder l’investiture à deux candidates dans une région annoncée comme un fief de l’OPR. Comment se déroule la campagne sur le terrain jusqu’ici ?

Je fais du porte-à-porte avec ma colistière Jenny pour sensibiliser les gens à notre cause politique. Attention ! Sans aucun bribe mais avec notre cœur et notre conviction de sortir Rodrigues de l’impasse seulement, et tout se passe bien. Les gens se rendent compte que l’OPR n’a rien fait au cours de ces cinq dernières années et qu’un changement est plus que nécessaire. Nous respectons nos adversaires et les personnes qui soutiennent l’OPR, mais nous nous assurons que les gens comprennent que leur vote du 12 février déterminera leur avenir, l’avenir de leurs enfants et l’avenir de l’île. L’approche est très positive. Il y a même des gens qui avaient l’habitude de voter pour l’OPR qui viennent vers nous et disent à quel point ils en ont marre du gouvernement actuel. C’est déjà un signe de ce qui se prépare pour le dépouillement des votes de ces élections régionales.

Ces prochaines élections régionales sont-elles aussi importantes dans la conjoncture ?

Elles sont très importantes parce qu’elles détermineront si Rodrigues va entamer le développement économique, social et culturel ou si elle continuera à piétiner encore pendant cinq ans. L’enjeu du 12 février se résume à cela.