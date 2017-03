QUESTIONS À—JOE TSHUPULA (ENTRAÎNEUR DU CLUB M): « Une génération avec une vision d'avenir »

À l'issue de la rencontre amicale entre Maurice et Singapour samedi dernier, l'entraîneur national, Joe Tshupula, jette un regard sur la performance de ses protégés, tout en brossant un portrait optimiste de l'avenir. Il explique, dans l'essentiel de l'entretien qu'il nous a accordé, sa vision et ses choix tactiques.

Joe Tshupula, la sélection mauricienne de moins de 21 ans s'est imposée en amical contre Singapour. Pourtant, on a vu que le groupe a tardé à entrer dans son match…

Oui, en effet. Nous avons voulu tenter une expérience avec le groupe en jouant avec trois défenseurs centraux. Elle s'est avérée payante, même si nous avons remarqué qu'ils n'étaient pas très à l'aise au début.

Ce match amical était donc le moment de tenter de nouvelles choses...

Oui. Mais il faut savoir que les choses auraient pu être différentes, dépendant des profils dont nous disposions au moment de la mise sur pied de l'équipe. Par exemple, si Emmanuel Vincent-Jean était là (ndlr : il jouait la Ligue des Champions d'Afrique avec son club), nous serions sans doute restés avec le schéma à quatre défenseurs.

L'attaque et la défense ont souvent été victimes de dysfonctionnements...

Il faut comprendre, ça ne faisait qu'une semaine que nous avons travaillé ce schéma. Maintenant, il faut voir les autres profils. Dans le même souffle, quelqu'un m'a dit que nous avions raté pas mal d'occasions. J'ai répondu que nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. Le défaut de l'attaque résidait dans l'absence de la vitesse. C'est quelque chose qui se travaille.

Vous prenez aussi le risque de faire jouer Damien Balisson, un latéral gauche, en ailier. Qu'est-ce qui explique ce choix ?

Là encore, tout est une question de profil. Si Kevin Perticots (ndlr : forfait pour ce match) était là, on aurait planifié différemment. Ces schémas de jeu obligent le joueur à s'adapter et à aller chercher ce qu'ils sont capables d'amener au groupe.

Ce match s'est soldé par une victoire de l'équipe mauricienne. Or, il y a eu des moments de doute. Les avez-vous identifiés ? Comment comptez-vous les corriger ?

Oui, comme je l'ai dit plus haut, il y avait des lacunes. Mais une équipe comme Maurice a besoin de jouer le maximum de matches pour vivre son football et grandir. On a vu des joueurs qui d'habitude évoluent en sélection A et qui ont été placés pour ce match comme les plus anciens du groupe. Ils ont bien réagi par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Pour en revenir au match, même si nous avons gagné, il y a toujours quelque chose à corriger. Les garçons ont été prévenus, il y a des choses qu'ils vont peut-être répéter des centaines de fois à l'entraînement.

On voit que les jeunes font plus que montrer le bout du nez, à l'instar d'Adel Langue, Kevin Perticots ou encore Damien Balisson. Qu'est-ce qui explique cela ?

Nous avons créé un noyau qui les prépare pour la suite. Ils ont la jeunesse pour eux, ça leur permet d'être tranquilles et de se focaliser sur leur progression.

Que retenez-vous du groupe qui a évolué contre les jeunes Singapouriens ?

Déjà, c'était le match qui lançait l'année 2017 pour le Club M. On devait donc bien le négocier. Ensuite, des garçons comme Frédéric Sarah, Alexandro Jolicoeur ou Marcus Dimanche ont existé dans le match. Ce sont des gars qu'il est important de préparer pour la suite.

Cette génération de footballeurs semble prometteuse...

Je dirais surtout que c'est la génération qui offre une meilleure vision de l'avenir. Mais l'avenir ne viendra pas en claquant des doigts. Elle doit travailler, adhérer au football, se perfectionner et se maintenir.

Y a-t-il un joueur qui est sorti du lot la semaine dernière ?

Oui. Je dirais que c'est Damien Balisson. Nous avons joué un match amical en semaine et je l'avais placé au même poste. Il n'a pas été à l'aise, mais samedi, il a parfaitement joué son rôle.

CAN 2019 (ELIMINATOIRES): Joe Tshupula dévoile une liste de 20 joueurs

Joe Tshupula a arrêté, vendredi, une liste de 20 joueurs en vue de la double confrontation contre les Comores, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. La délégation quittera le pays demain pour les Comores, où elle disputera, le 24 courant au stade Said Mohamed Cheik de Mitsamiouli, la première des deux rencontres.

Ensuite, le Club M accueillera les Comoriens pour la manche retour, le 28 courant, au stade Anjalay. En cas de victoire, le Club M sera qualifié pour disputer une place qualificative dans la poule B, contre le Cameroun, pays-hôte de la compétition en 2019, le Marco, et le Malawi.

La sélection

Christopher Caserne, Kevin Jean-Louis, Jean Augustin, Nick Harel, Francis Rasoloforinina, Walter St Martin, Andy Patate, Jean Hypolite, Fabrice Brasse, Adel Langue, Damien Balisson, Marco Dorza, Luther Rose, Jeremy Villeneuve, Andy Sophie, Emmanuel Vincent-Jean, Kevin Perticots Kevin Bru, Jonathan Justin, Gary Noel