QUESTIONS À… Sangeet Jooseery (président d'APD) : « Il faut investir dans la sécurité sociale et pas dans une hausse de la natalité ! »

Le président de l'Association pour la population et le développement (APD), Sangeet Jooseery, se dit contre la démarche des autorités et de certaines Ong d'encourager les couples à avoir plus d'enfants. Selon lui, « ça n'est pas la solution » au problème de vieillissement de la population. « Il nous faut aussi un système solide de sécurité sociale qui pourra soutenir nos retraités », argue-t-il dans l'entretien qui suit, où il revient sur l'immigration pour pallier le manque de main-d'œuvre. « We must think globally and act locally », souligne-t-il.

On parle beaucoup ces temps-ci du vieillissement de la population à Maurice. Quelle est votre évaluation de la situation ?

Il est vrai que Maurice va vers un vieillissement de sa population, mais je dirai que c'est une phase normale qui affecte tous les pays. En Europe, aux États-Unis, et ailleurs dans le monde, la population est en train de vieillir. Cela ne se passe pas que chez nous. Que devons-nous faire ? Nous devons réajuster notre programme démographique et investir davantage dans nos “elderly people” pour qu'ils puissent bénéficier d'une retraite paisible, confortable et durable. Malheureusement, beaucoup de Mauriciens ne préparent pas comme il se doit leur retraite. Ce qui fait que beaucoup de nos aînés dépendent essentiellement de la pension de vieillesse, actuellement de Rs 5 000.



Comment préparer une bonne retraite ?

Pour ça, il est important d'épargner dès son jeune âge pour faire en sorte que, lorsqu'on se retire, on puisse vivre confortablement la même qualité de vie qu'avant sa retraite, et qu'on ne s'appauvrisse pas. Il faut qu'on obtienne les mêmes revenus à sa retraite que ceux dont on disposait quand on travaillait. Au cas contraire, on s'appauvrira et on ne pourra avoir la même qualité de vie qu'auparavant. Je demande aux jeunes de penser depuis très tôt à leur retraite. S'ils économisent environ 15% de leur salaire mensuel, ça suffira pour leur assurer une retraite confortable quelques décennies plus tard.



Mais nous avons tous d'autres priorités, comme fonder une famille, élever des enfants, construire une maison…

Bien sûr, mais il faut tout de même planifier afin de vivre décemment, obtenir une maison et, en même temps, avoir une culture d'épargne que beaucoup de nos jeunes n'ont pas. On ne va chez le médecin que lorsqu'on est malade, ce qui est mauvais. Il faut faire un “check-up” médical tous les ans. C'est la même chose pour la retraite. On n'épargne pas parce qu'on n'en sent pas le besoin. Il faut épargner pour assurer son avenir. Tous les jeunes doivent le faire.



Que pensez-vous de la démarche des autorités et de certaines Ong, qui souhaitent augmenter le nombre de naissances dans le pays afin d'avoir plus de jeunes et ainsi payer la retraite de nos aînés ?

Il est important d'avoir plus de main-d'œuvre pour poursuivre le développement du pays. La solution facile, et dont beaucoup parlent en ce moment, c'est « gagn boukou zanfan ». On demande surtout aux gens riches d'avoir beaucoup d'enfants. Mais nous ne pouvons demander aux gens de faire plus ou moins d'enfants. Chaque couple a le droit de choisir le nombre d'enfants qu'il veut, et ce peu importe son statut social. Ceux qui sont riches ne font pas beaucoup d'enfants, ce sont les pauvres qui le font.



Comment faut-il procéder dans ce cas ?

Il faut choisir une approche de droit humain où on laisse le soin aux couples d'avoir autant d'enfants qu'ils peuvent en élever. Nous n'avons aucun droit d'imposer un quota, de leur dire : « Fer otan zanfan, pa fer otan zanfan ». Deuxièmement, il faut penser au problème du chômage qui affecte le pays. Beaucoup de Mauriciens sont actuellement sans emploi. Avec un plus grand nombre de naissances, le taux de chômage augmentera dans 20 ans. Pourra-t-on trouver des emplois à tous ces jeunes qui entreront sur le marché du travail dans 20 ans ? À cette époque, la structure même de notre économie ne sera plus la même. Elle sera axée beaucoup plus sur les services et sur les finances et elle n'aura pas besoin d'énormément de main-d'œuvre. Troisièmement, il nous faut voir ce problème dans une perspective de développement durable où nous ne compromettons pas notre futur. Ce qui signifie que nous devons bien réfléchir au sujet de notre développement et ne pas trouver de solutions faciles. Avoir plus d'enfants n'est pas une solution. On va contre le principe de promouvoir « the reproductive rights of people ».



Vous dites donc que la solution au problème du vieillissement de la population est la culture de l'épargne ?

Oui, mais ce n'est pas tout. Il nous faut aussi un système solide de sécurité sociale, qui pourra soutenir les retraités. Il faut investir dans la sécurité sociale et pas dans une hausse de la natalité. Tous les pays qui ont voulu augmenter le nombre des naissances ont échoué, à l'instar du Japon, de Singapour et de la France. Ces pays ont dû accepter l'immigration pour pallier le manque de main-d'œuvre, et c'est ce que notre pays fait actuellement. Lorsque nous parlons de développement durable, nous devons toujours nous poser la question : notre planète pourra-t-elle soutenir davantage de populations ? We must think globally and act locally. Beaucoup de pays sont surpeuplés. Redistribuons la population mondiale ! C'est ça le plus important. C'est ça la solution au vieillissement de la population, et non pas augmenter le nombre de naissances pays par pays. On créera plus de problèmes pour notre planète.



Dans un autre registre, l'APD lance ce mois-ci le projet Men as Caring Partners. Pourquoi un tel projet ?

Le projet “Men as Caring Partners” a été développé par l'APD après une analyse de tous les problèmes qui affectent notre société, comme la violence domestique et sexuelle ou encore le dysfonctionnement de la famille. Nous avons constaté que les hommes sont majoritairement responsables de tous ces problèmes. Dans les cas de violence domestique, par exemple, 90% des agresseurs sont des hommes. Il y a aussi des hommes battus, mais ils sont moins nombreux. Il est donc très important d'éduquer la population afin de redresser la situation.



Quel est le concept de ce projet et comment pourra-t-il résoudre ces problèmes ?

Nous voulons faire des hommes des partenaires responsables à la maison afin qu'ils puissent aider à bâtir une famille et une société meilleures. Les hommes sont des “important drivers” dans le processus de l'égalité des genres. Nous ne pouvons les négliger dans tout ce qu'on fait sur cette question. Ils doivent être partie prenante dans toutes ces activités. Nous proposons une « balance human right approach ». Nous opérons dans cette optique pour que nous puissions faire progresser le concept de l'égalité des genres. Nous constatons aussi que nous avons un mauvais concept de la masculinité à Maurice. Nous pensons au pouvoir, aux muscles, à la misogynie... Mais nous oublions que la masculinité signifie aussi être un partenaire responsable.



Peut-on dire que les hommes ne sont pas des « caring partners » ?

Effectivement, mais je ne généralise pas. Notre constat montre que dans la majorité des cas, les agresseurs sont des hommes. C'est une indication que les hommes ne sont pas assez responsables…



Ils ne sont qu'une poignée, non ?

Oui, mais ils causent beaucoup de dégâts à la société. Cette poignée d'hommes détruit la famille, la communauté et la société en général. Un seul cas serait encore un cas de trop. On ne peut le tolérer. Nous voulons responsabiliser les hommes. Certains d'entre eux nous disent qu'ils ne frappent pas leur épouse, qu'ils leur offrent tout ce dont elles ont besoin – nourriture, vêtements, argent... Je dirai que ces hommes ont mal compris leurs responsabilités. Ces femmes ont besoin de sortir, de se socialiser, d'interagir avec d'autres personnes. Il faut voir la responsabilité d'une façon plus holistique et plus globale. De ce fait, il faut redéfinir le concept même de la responsabilité chez les hommes.



Le projet Men as Caring Partners a donc pour but de rendre les hommes plus responsables…

Son but est aussi d'amener les hommes à participer pleinement dans le bien-être de la famille. Nous voulons aussi rehausser la qualité de leur participation dans ce processus. Ensuite, s'assurer à ce que les hommes deviennent de vrais « caring partners », pour que nous puissions renforcer l'entente entre les femmes et eux. Il ne faut pas aussi oublier que les hommes sont non seulement des époux, mais aussi des enfants, des frères, des beaux-frères, des pères et des amis. Ils doivent donc jouer tous ces rôles de manière responsable.