Questions à Yogida Sawmynaden, ministre de la Jeunesse et des Sports : « L'athlète au centre des préoccupations »

A l'issue de la présentation du bilan du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), nous avons sollicité Yogida Sawmynaden, celui qui occupe ce fauteuil depuis 2014. Le ministre, détendu, s'est prêté de bonne grâce au jeu des questions-réponses. Ci-dessous l'essentiel de l'entretien qu'il nous a accordé.

Yogida Sawmynaden, vous venez de présenter votre bilan de l'année 2016. Quels en ont été les points marquants, selon vous ?

L'année a été satisfaisante à plusieurs niveaux. Nous avons commencé à jeter les bases du renouveau en 2015. Je constate que nous avoncons dans la bonne direction.

Laquelle ?

La formation. C'était le maillon essentiel qu'il manquait pour le succès du sport mauricien. Le point positif, c'est que nous avons donné un coup de pouce à la formation, en relançant les écoles de basket-ball, de football et d'athlétisme, par exemple.

Vous avez présenté, il y a une semaine, la nouvelle version du Sports Bill. Quelle est le calendrier de mise en action de la loi du sport mauricien ?

La présidente de la République a déjà donné son aval pour la promulgation de la loi. Elle devrait être en vigueur vers la mi-janvier.

Elle redéfinit, quelque part, le sport mauricien. Que va-t-elle corriger, concrètement ?

Beaucoup de choses ont été dites sur la loi. Rendez-vous compte que sur les 47 fédérations sportives, aucune d'entre elles n'étaient conformes. Ce qui veut dire qu'elles étaient dans l'illégalité. Je voudrais vous dire que nous n'avons pas corrigé la loi. Nous l'avons refaite.

Mais encore... ?

Cette nouvelle loi place désormais l'athlète au centre des préoccupations. Nous avons, à travers l'introduction de la nouvelle loi, défini le statut de l'athlète. Il faut bien comprendre que sans athlètes, il n'y a pas de sport. Je cite un exemple : dorénavant, à partir du moment qu'un athlète est appelé en présélection, son employeur ne pourra pas déduire de ses sicks ou local leaves. En outre, les cash-prize et autre revenus sous la forme de sponsoring ne seront plus taxables.

Il y a aussi les cas des athlètes qui n'ont pu trouver un emploi et qui ont sombré...

Oui. C'est là où le Trust Fund for Excellence in Sports a échoué. Au départ, tout a été pensé pour une élite d'athlètes. Maintenant, nous donnons plus de moyens aux athlètes. Des entreprises se sont investies dans le suivi des sportifs pour qu'à la fin de leurs carrières, ces derniers puissent se recycler dans le monde professionnel. Nous avons aussi préconisé des assurances pour les cas de blessures.

2016 a vu l'avènement du COJI en vue des JIOI 2019. Où en sommes-nous actuellement ?

Il y a un comité de suivi qui se penche sur la question. Ce comité analyse nos forces et faiblesses et agit en conséquence. Il donne des pistes à étudier pour corriger les faiblesses et renforcer les atouts que nous possédons déjà.

Maurice doit-elle se confiner aux seuls JIOI ?

La réponse est non. Nous devons aussi exposer nos athlètes à la scène internationale. C'est pourquoi nous avons coché les Jeux de la Francophonie 2017, à Abudja, en Côte d'Ivoire. Les JIOI sont le rendez-vous des sportifs la région. Il est donc important que Maurice fasse bonne figure.