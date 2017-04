QUÊTE NATIONALE DU 6 AU 8 AVRIL : Appel à la générosité des Mauriciens

Dans son combat contre la misère, Caritas lance un vibrant appel à la générosité des Mauriciens dans le cadre de sa quête nationale, prévue les 6, 7 et 8 avril et qui sera placée sous le thème “Ansam avek Caritas, anou fer rekil lamizer”. Livio Bien-Aimé, de Caritas, rappelle l'importance de sensibiliser la population autour de cette cause. Si Caritas avait récolté Rs 1,2 M en 2016, l'association vise cette année la somme de Rs 1,5 M.

Depuis sa création, il y a déjà 52 ans, Caritas Maurice s'est donné pour mission première d'être un élément catalyseur dans l'accompagnement des personnes sans revenus. L'Ong appuie son action sur trois axes, soit l'accompagnement et le développement, la formation et, enfin, le logement. Avec son millier de bénévoles, elle propose son aide à pas moins de 50 000 bénéficiaires répartis à travers ses 46 services à travers l'île. D'où l'importance, rappelle Caritas, de récolter les fonds nécessaires à son fonctionnement. Livio Bien-Aimé, chargé de communication chez Caritas Maurice, explique : « Sur la somme de Rs 1,2 million perçue l'an dernier, une partie a été versée à l'abri de nuit. »

Selon notre interlocuteur, les associations caritatives se retrouvent dans l'incertitude pour récolter les fonds nécessaires principalement en raison de la politique variable sur la gestion des fonds Corporate Social Responsability. « C'est une crainte que beaucoup d'Ong partagent car les compagnies sont réticentes à donner aux associations. Mais il est du devoir de Caritas de ne pas baisser les bras et d'aider les personnes en difficulté à se développer et à s'épanouir. Un de nos plus grands succès repose sur l'alphabétisation, qui a permis à bon nombre de personnes d'apprendre à lire et écrire. Caritas a 71 centres qui dispensent des cours, ce qui représente 800 bénéficiaires et 50 animateurs », poursuit Livio Bien-Aimé.

La quête publique se tiendra les 6, 7 et 8 avril à Port-Louis et à Rose-Hill, soit, les 6 et 7, de 9h à 15h à Port-Louis et de 9h à 16h30 à Rose-Hill. Quant au samedi 8 avril, la collecte aura lieu entre 9h et midi à Port-Louis comme à Rose-Hill. Des cartes de dons sont aussi proposées, lesquelles sont disponibles dans les antennes du Service d’écoute Caritas et au bureau central de Caritas. Des coupons, vendus à Rs 25 l'unité, sont proposés pour soutenir la quête, des carnets de 20 coupons pouvant être commandés au bureau de Caritas. À noter que les dons par virement bancaire sont aussi acceptés. Ceux-ci doivent être effectués par Internet Banking ou Juice (No de compte : MCB 000-010308628, avec mention “quête 2017”). Quant aux chèques, ils doivent être remplis à l’ordre de “Caritas Île Maurice”.