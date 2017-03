Le 21 janvier 2016, l'ancien ministre des TIC déclarait que « dans une démocratie, il est inacceptable qu'une personne soit passible d'une amende de Rs 100 000 et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 5 ans car elle ne détient pas la nouvelle carte d'identité ». Il affirmait alors que le gouvernement préparait des amendements à la loi en vigueur afin d’éviter de potentiels abus. Le 21 mars 2017, le nouveau ministre des TIC déclare que « nous n’avons aucune provision dans nos lois qui mentionne une amende ou une peine de prison pour ceux qui n’ont pas la nouvelle carte à partir du 1er avril ». Il n’y a pourtant eu aucun amendement apporté à la loi entre ces deux déclarations. Qui devons-nous croire ? L’avocat… ou le consultant en management ?

Je ne suis pas avocat et ne saurais pas, de fait, interpréter un texte de loi. Je sais toutefois lire. Dans la National Identity Card Act, il est écrit, section 9(2) que « Every person who contravenes this Act or any regulations made under this Act shall, subject to section 1 2(2), commit an offence » et section 9(3) « Every person who commits an offence under this Act or any regulations made under this Act shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding Rs 100,000 and to imprisonment for a term not exceeding 5 years ». Or, la section 7(1A) de ce document est très claire: « Where a person is required to produce his identity card […] he shall […] where he is not in possession of his identity card, produce his identity card within such reasonable period, to such person and at such place as may be directed by the person making the request. » Que risquent donc les Mauriciens qui ne pourront pas produire leur carte d’identité, conformément à la section 7(1A) vu qu’ils n’en ont pas ? Ne serait-ce pas une infraction rentrant dans le cadre de la section 9(2) et qui nous expose donc aux sanctions décrites dans l’article 9(3)?

Interrogé sur ce que risquent les Mauriciens qui ne choisiront pas de faire la carte, ou qui n’en posséderaient pas une après la date de fin de validité de l’ancienne carte, le Projet Manager Rao Ramah avait répondu, en septembre 2014, qu’il ne pouvait pas se prononcer à ce sujet. « Ce sera au Directeur des Poursuites publiques de décider au cas par cas », devait-il déclarer. Qui devons-nous croire ? M. Sawmynaden, fraîchement débarqué au ministère des TIC et qui n’a aucune emprise sur les décisions du DPP…, ou le Project Manager qui a travaillé pendant des années sur la carte biométrique ?

Dans sa brillante conférence de presse la semaine dernière, le ministre de la Technologie apporte heureusement des éclaircissements. Il précise ainsi qu’ « il n’est écrit nulle part dans la loi que tout le monde doit avoir sa carte, mais il est vrai que l’ancienne carte n’est plus valide, et la loi dit qu’un individu doit avoir une carte d’identité… ». Tout cela dans une même phrase. J’avoue que j’en perds mon latin et mon créole… Qui devons-nous croire ? Le ministre des TIC… ou le ministre des TIC?

Je pense que je me pose simplement les mauvaises questions. C’est sans doute la raison pour laquelle nul ne peut me répondre clairement. Ne devrais-je pas plutôt me demander pourquoi le flou subsiste toujours près de 4 ans après que cette loi a été amendée ? Pourtant, ce gouvernement est au pouvoir depuis plus de 2 ans. Pourquoi est-ce seulement une dizaine de jours avant l’expiration du délai de conversion que le ministère des TIC fait sa conférence de presse ? Pourtant, ces dernières années, des centaines de milliers de Mauriciens ont converti leur carte d’identité uniquement par peur de sanctions. Pourquoi n’avoir fait AUCUN amendement à cette loi ? Pourtant, ceux qui avaient le pouvoir de le faire ces dernières années s’étaient farouchement opposés à cette carte.

Enfin, pourquoi fait-on signer un formulaire de consentement avant de prélever nos empreintes ? Pourtant, je ne suis pas consentant.