CE QU'IL FAUT SAVOIR À L'OFFICIEL : Un autre affidavit mettant en cause un membre du gouvernement

Un nouvel affidavit mettant en cause un autre membre du gouvernement est sur le point de tomber dans le domaine public. Cette affaire porterait sur une transaction immobilière, notamment la vente d'un terrain, avec des impairs et des écarts sur le plan des procédures notariales. Les détails de cet affidavit sont actuellement en possession d'un avoué, qui veut prendre toutes les précautions d'usage en vue de ne pas être emporté dans un tourbillon légal. Mais cette nouvelle dénonciation, une fois dans le domaine public, risquerait de faire encore plus mal à l'hôtel du gouvernement.

Commission drogue : la sortie d'hibernation risque d'être chaude

La commission d'enquête sur la drogue, présidée par l'ancien chef juge Paul Lam Shang Leen, reprendra ses auditions au cours de la semaine à venir. C'est ce qu'indiquent des sources autorisées. Cette sortie d'hibernation comporte des ingrédients d'une chaude – et même très chaude – rentrée en matière dans la lutte contre la drogue. Outre la convocation du Chairman de la Gambling Regulatory Authority, Me Raouf Gulbul – dont l'audition portera sur divers aspects de son parcours professionnel –, un dossier explosif impliquant une VVIP retient actuellement l'attention dans les milieux proches de la commission. En cas de confirmation des éléments disponibles, les données seront complètement changées et le sort de cette VVIP, qui proclame son innocence dans des affaires de drogue, scellé. Mais pour l'instant, motus et bouche cousue.

Partielle au No 18 : la Top Team de la commission complétée

La commission électorale a complété sa Top Team pour l'élection partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes (No 18). Le Returning Officer, le Presiding Magistrate, Raj Seebaluck, sera épaulé par deux adjoints, en l'occurrence Nasseer Khedun – de la National Transport Authority – et Roy Jaunkee, secrétaire de la Local Government Service Commission. Par ailleurs, pour les 90 salles de votes des 13 centres de vote, la commission aura besoin de recruter quelque 615 fonctionnaires pour assurer le bon déroulement du scrutin, le 18 décembre prochain, ainsi que du dépouillement des bulletins de vote le lendemain.

Caméra de surveillance contre commandes

Une unité textile, en l'occurrence Texto Ltée, a proposé à ses employés un drôle de marché. C'est ce que révèle le syndicaliste Atma Shanto, de l'Export and other Entreprises Employees Union. Un des clients de cette entreprise, basé aux Etats-Unis, se déclare en effet disposé à passer une importante commande, mais à une condition sine qua non, à savoir que des caméras de surveillance soient installées sur toute la ligne de production, et ce sans exception aucune. Cette proposition a été présentée aux employés lors de deux réunions en cette fin de mois. Le syndicat a écrit officiellement au ministère du Travail et des Relations industrielles pour dénoncer ce qu'il qualifie de « proposition indécente » et constituant une atteinte à la dignité humaine. Affaire à suivre vu que la direction de cette entreprise pratique une politique ferme à l'encontre du syndicat des employés.

FIK : le Grand Concert en simultané le 25 novembre

Les préparatifs pour le Festival Internasional Kreol (FIK) ont atteint un stade avancé. Déjà, un premier changement interviendra pour la tenue du Grand Concert, annoncé pour le 25 novembre. Ainsi, cette manifestation musicale d'envergure, marquant la clôture du festival, se déroulera en simultané dans quatre endroits différents, soit à la mairie de Port-Louis, sur la plage de Mon-Choisy, sur la place des taxis à Flacq et au stade Germain Commarmond, à Bambous. Le comité organisateur lance un appel aux chanteurs locaux intéressés à se produire à côté d'artistes de renom à cette occasion. Les principaux thèmes de cette 12e édition du festival sont la découverte, le développement et l'innovation. L'événement s'échelonnera sur dix jours, soit du 17 au 26 novembre, avec pour leitmotiv “Kreolite-Linite”.

Le 11e Forum économique de l'OI reporté

L'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'Océan Indien, qui avait prévu la tenue du 11e Forum économique du 6 au 8 novembre aux Seychelles, a pris la décision de reporter ces échanges. La principale raison est que la subvention de soutien de la Commission de l'océan Indien ne se matérialisera pas. « La mobilisation des autres partenaires institutionnels et privés ne saurait suffire à maintenir ce forum, attendu par les opérateurs, organisations professionnelles et institutions de l’Afrique et de l’océan Indien », note le conseil de l'UCCOI, qui confirme que des démarches sont en cours pour identifier des sources financières complémentaires en vue de relancer cet événement dédié aux relations d’affaires entre les îles de l’océan Indien et les pays du continent africain.

Le « brand film » de Beachcomber au 39e salon IFTM Top Resa

Le groupe Beachcomber a dévoilé en avant-première son nouveau “brand film” au cours du 39e salon IFTM Top Resa. Le salon Top Resa, qui réunit chaque année quelque 31 000 visiteurs, est considéré comme une plateforme idéale pour un tel événement avec la délégation de Beachcomber, menée par François Venin, Chief Sales & Marketing Officer, et Nicolas Staub, Group Head of Sales.

Le nouveau film promotionnel, réalisé grâce à l’accompagnement de Maison Carrée Productions, met en scène les hôtels et les “beautiful rituals”, rappelant que la singularité du groupe tient en la beauté des lieux proposés, renforcée par la bonté de ses artisans. « Ce “brand film” illustre parfaitement l’essence de notre image de marque, “The Art of Beautiful”, ainsi que notre promesse client. Les premiers échos émanant du marché français sont déjà très prometteurs », soutient François Venin.