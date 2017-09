CE QU'IL FAUT SAVOIR À L'OFFICIEL : Promotion pour Ali Michael Mansoor au FMI

L'ancien secrétaire financier Ali Michael Mansoor, qui avait été approché pour assumer les fonctions de Chief Executive Officer de l'Economic Development Board, a bénéficié une promotion au sein du Fonds monétaire international (FMI). Il vient d'accepter la proposition pour devenir le Head de l'IMF Unit avec, pour principale attribution, d'élaborer une stratégie pour le développement des Low Income Countries.

La semaine prochaine, Ali Michael Mansoor sera en mission officielle au Sénégal et se porte volontaire pour faire avancer les consultations engagées par Air Mauritius avec les autorités de ce pays. Il se dit confiant de pouvoir apporter son soutien à l'Africa Strategy de Maurice. « I hope to continue having a dialogue with Senegal from my new post and to be supportive of the initiatives of Mauritius there. The new post creates opportunities to widen collaboration based on peer learning to a wider sert of African countries », fait-il comprendre en déclinant le poste de CEO d'EDB.

La controverse du colis de Plaine-Corail

Le député de l'Organisation du peuple de Rodrigues Buisson Léopold devra être entendu “Under Warning” par des enquêteurs de la police sous la supervision de l'ASP Rahoma. Cette affaire concerne la réception de manière illégale d'un colis débarqué à l'arrivée d'un des vols d'Air Mauritius en pleine campagne pour les élections régionales du début de cette année, notamment en janvier dernier.

Le sergent Manan, qui avait récupéré le colis du Conveyor Belt de l'aéroport régional pour le remettre au député de l'OPR, se trouvant hors de l'enceinte de l'aéroport, avait par voie de motion tenter de faire rayer son inculpation provisoire. La magistrate siégeant au tribunal de Port-Mathurin a soutenu cette semaine qu'il y a bel et bien eu délit, qui a été commis à cet effet.

Outre Buisson Léopold, une autre VVIP de Rodrigues devrait être entendue par la police avant que le dossier ne soit transmis à l'Office of the Director of Public Prosecutions pour la suite de cette affaire, qui reste le “Talk of the Island”. Le nom de cette personnalité politique, à qui était destiné le colis, est visible sur l'enregistrement de la caméra de surveillance du Plaine-Corail Regional Airport. Cet enregistrement est présenté comme un “exhibit” majeur dans cette enquête.

Les fonctionnaires de l'Information avertis formellement

Un mémorandum en date du 4 septembre, portant la signature du Director of Information Services, L. Raldhun, avertit les fonctionnaires de ce service de leur devoir « to conduct themselves in such a way that confidence and trust of the public in the integrity, impartiality and effectiveness of the Civil Service are preserved and enhanced ». Citant les dispositions du Revised Code of Ethics du ministère de la Fonction publique, le document officiel souligne à l'intention des fonctionnaires que « they should not cause embarrasment to colleagues by their dress, speech or behaviour and should respect the privacy of individuals ». Un avertissement qui en dit long....

Remorquage du MV Anna de Rodrigues

Le remorqueur Ionian Sea Fos a été affrété par l'armateur du MV Anna pour aller récupérer ce navire tombé en passe à Rodrigues. Les opérations, placées sous la responsabilité du capitaine Newoor, Assistant Port Master à la MPA, se sont déroulées mardi dernier. Plus d'un millier de personnes ont assisté à partir du quai de Port-Mathurin aux délicates opérations de pilotage de ce Dead Vessel en remorque dans l'étroit chenal de Port-Mathurin.

Le MV Anna en remorque est attendu à Port-Louis en cette fin de semaine, mais un retard est à prévoir en raison du mauvais temps qui s'est développé en haute mer. Toutefois, avant de quitter Port-Mathurin, le MV Anna a été vidé de ses cargaisons, notamment de 57 têtes de bétail, de même que de limons et autres produits agricoles. En attendant les réparations de cette panne majeure, le Mauritius Trochetia prendra le relais pour assurer le service de cabotage interîles.

Job Fair de Lux* Resorts

Le Lux* Resorts and Hotels, qui a été élu pour la deuxième année consécutive Star Luxury Hotel Brand 2017 à Londres cette semaine, prévoit une Job Fair les 15 et 16 septembre à Grand Baie La Croisette de 10h à 18h et de 11h à 17h respectivement. Cet exercice de recrutement est initié pour le compte de LUX* Grand Gaube, actuellement en rénovation. La réouverture est annoncée pour le 1er décembre avec 145 postes à pouvoir, de la réception à l’administration, en passant par l’hébergement et la maintenance, entre autres. L’événement est ouvert à tous et des navettes seront gratuitement mises à la disposition des membres du public à Port-Louis et Goodlands pour leur permettre de converger vers Grand-Baie.

L'ambassadeur Huberson muté en Côte d'Ivoire

L'ambassadeur de France, Gilles Huberson, qui est en poste à Maurice depuis l'année dernière, quittera bientôt le pays pour occuper les fonctions d'ambassadeur en Côte d'Ivoire. L'ambassade de France à Abidjan est considérée comme une des plus importantes en Afrique pour la République française.

Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a offert cette semaine un dîner d'adieu en son honneur. Gilles Huberson n'a pas manqué de faire état de son « admiration pour la richesse et la diversité culturelle » de Maurice, un « facteur crucial pour assurer la prospérité » du pays. Il compte une riche carrière dans le corps diplomatique français. Avant son affectation à Maurice, il avait servi comme ambassadeur au Mali.

Le coup de grâce à l’ex-DG du NSS

L’ancien directeur général du National Security Service, Lockdev Hoolash, a été renvoyé en uniforme au sein de la force régulière suite à un simple appel téléphonique entre deux VVIPs du gouvernement. En effet, à peine le ministre Etienne Sinatambou avait eu le temps de remettre son pied droit dans la voiture, quittant en trombe le Centre of Learning de Barkly, lundi soir, que le Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth, recevait un First Hand Report des incidents et dénonçant de manière véhémente les manquements des services de renseignements sur le mood prévalant dans la région.

Dès cet appel téléphonique, intervenant à 19 heures 30, la tête du Blue-Eyed Boy du MSM dans la police était mise à prix d’autant plus que le leader du MSM ruminait encore la cuisante défaite non anticipée de Somduth Dulthumun lors des élections de la Sanathan Dharma Federation. Et mardi matin, dès son arrivée aux Headquarters, le commissaire de police, Karl Mario Nobin, mettait à exécution les ordres de transferts au plus haut niveau de la hiérarchie.