QUOTA DU NOMBRE DE POINTS DE VENTE: La GRA compte résister à la demande de Stevenhills

Le 17 août dernier, Stevenhills avait obtenu une injonction contre la décision de la Gambling Regulation Authority d’imposer un quota de dix points de vente par opérateur. Stevenhills conteste cette décision en Cour suprême à travers une demande de révision judiciaire et en attendant la décision de la Cour, le juge Nicholas Ohsan-Bellepeau avait sommé la GRA de ne pas aller de l’avant. L’affaire a été de nouveau appelée hier et la GRA a signifié son intention de résister à la demande. Elle devra soumettre ses arguments le 7 octobre.

Dans un affidavit rédigé par l’avoué Me Jaykar Gujadhur et juré le 10 août dernier en Cour suprême, le directeur de Stevenhills, Wan Kat Siong Wan You Sew, souligne que sa compagnie a été incorporée en 2006 et détient un permis de bookmaker. Depuis 2008, la compagnie opère 18 points de vente sur des paris de matchs de football internationaux à travers le pays. Elle paie un permis de Rs 3,5 M par an pour son quartier général et débourse Rs 40 000 par an pour chaque point de vente. Suite à la décision de la GRA de limiter le nombre de points de vente à 10 seulement, Stevenhills avait logé une demande révision judiciaire en Cour suprême. Le 19 juillet, la Cour avait donné l’autorisation à Stevenhills d’aller de l’avant avec sa demande. Dans sa demande d’injonction, Stevenhills dit craindre que la Cour ne prenne du temps pour se prononcer sur cette affaire d’où sa demande pour que la GRA n’aille pas de l’avant avec sa décision. Le directeur parle de grosses pertes si cette décision est appliquée. « The Applicant stands to lose its significant investments of approximately Rs 70 M (including the assets) made since 2008 up to date in operating and expanding its aforesaid business », dit le document. Stevenhills évoque aussi la possibilité que le public se tourne vers les paris illégaux. « The reduction of the number of outlets will inevitably affect the public at large who might turn to illegal betting in the areas where the applicant will have to close its outlet », fait-il ressortir. Stevenhills soutient également que 120 personnes risquent de perdre leur emploi si plusieurs points de vente ferment leurs portes. « The decision of the respondent cannot be compensated in damages », conclut Stevenhills dans son affidavit.