Qurbani : aux autorités d’assumer leurs responsabilités

Le sacrifice d’Abraham est un rappel que Dieu, seulement Lui, mérite notre adoration. Non parce qu’Il en a besoin, mais parce qu’une telle piété fait de nous des êtres de bonté envers Sa création. Si s’approcher de Dieu est le sens du « qurbani », cela n’est possible que dans le respect de l’animal et son partage avec nos proches et les nécessiteux.

Nous sommes le jour de la Eid-ul-Adha, le lundi 10 Dhul Hijjah 1437, soit le 12 septembre 2016. Durant le week-end, plusieurs centaines d’animaux ont été acheminées aux quatre coins de l’île. Tous ont été trouvés en bonne santé par le corps vétérinaire. Ils ne montrent aucun signe de fièvre aphteuse, sinon ils ne pourront être sacrifiés selon le droit islamique. Risquent-ils de contracter le virus durant le trajet des fermes, parcs et écuries jusqu’aux points d’abattage dont nombreux se situent dans des zones affectées ? Sont-ils porteurs du virus mais la maladie ne s’est pas encore manifestée ? Sont-ils à l’abri de toute contamination sur le lieu d’abattage, les uns plus insolites que les autres ? Comment aussi y contrôler l’accès des personnes concernées et des curieux ? Comment s’assurer qu’il n’y ait pas d’animaux aux alentours, y compris l’inévitable chien errant qui rôde ?

Imaginons quand même que l’abattage se fasse partout dans des conditions idéales, à commencer par une façon digne de traiter les animaux comme l’exigent les préceptes islamiques; et que les règles d’hygiène sont scrupuleusement observées allant de la désinfection des lieux, outils et véhicules à l’évacuation de l’eau de lavage à coup de détergents. Osons penser que les carcasses, les viscères et les peaux sont soigneusement ramassées dans de grands sacs hermétiques. Espérons que les collectivités locales s’en chargent selon les normes de biosécurité requises. Soyons optimistes et disons que tout se passe bien jusqu’ici.

Or, ce n’est qu’après le sacrifice que se pose la pire difficulté. Dans les foyers musulmans du pays arrivent et partent de petits sacs en plastique contenant un ou plusieurs morceaux de viande destinés aux proches ou aux pauvres. En à peine une journée, la viande encore crue d’un animal peut se retrouver dans presque tous les coins du pays. Et les petits sacs finissent dans des poubelles sans aucun tri, sinon tout simplement dans la nature. Quant à la viande ainsi partagée, si elle n’est pas entièrement cuite immédiatement, elle risque d’être en contact avec d’autres vecteurs. À ce niveau, la surveillance est très difficile.

Le danger est exclu si l’animal ne porte pas le virus responsable de la fièvre aphteuse. Nous parlons bien de la santé de l’animal, et des animaux en général qui sont susceptibles d’attraper ce virus et d’en mourir. Car même si l’animal ainsi infecté n’est pas acceptable pour le « qurbani » spécifiquement, sa chair peut être comestible. Toute notre vigilance est donc motivée par notre intention de sauver des animaux d’une épidémie, y compris les porcs dont la consommation ne concerne pas les musulmans. Certains y ajoutent une dimension économique, mais si nous en faisons une priorité, nous nous éloignons d’une éthique à laquelle nous invite précisément le sacrifice d’Abraham. L’animal est une créature de Dieu et ainsi mérite notre respect. Nous ne pouvons lui enlever la vie, qu’avec Sa permission, que dans le but de nous nourrir. D’ailleurs, l’enseignement du Prophète (saw) stipulant « Quand vous apprenez que l'épidémie est dans un pays, n'y allez pas et, si l'épidémie arrive quand vous y êtes déjà, n'en sortez pas » ne s’appliquerait-il pas aussi aux animaux à qui nous devons une protection digne ?

Le « qurbani » requiert un animal en bonne santé, faire don de ce que nous avons de meilleur. Le principe de la quarantaine est islamique de source. Déplacer un animal ou de la viande susceptible de porter le virus comporte trop de risques. Sauvegarder les animaux d’une épidémie est une obligation. La surveillance en matière de biosécurité pose d’épineux problèmes, un sérieux défi dans le contexte actuel. Face à cette situation, il appartient aux autorités d’assumer leurs responsabilités. Les savants musulmans ne pourront que confirmer que les alternatives ne manquent pas. La fête se fera, insha Allah…