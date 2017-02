RABINDARANATH RAJCOOMAR (HEAD OF DEPT ECO AU QEC) : « C’est en grande partie le collège qui fait le lauréat »

« C’est en grande partie le collège qui fait le lauréat », estime Rabindranath Rajcoomar, chef du département d’économie au QEC. Ayant travaillé de longues années dans ce collège d’élite, il dit y apprécier la discipline qui règne parmi les élèves. S’il aurait pu prétendre à un poste plus important, il dit cependant avoir préféré rester dans le professorat, « car c’est le contact avec les élèves » qui lui plaît davantage. « Je ne fais pas que tenir la craie, mais je viens en aide aux jeunes qui ont des soucis. Je les remets sur les rails autant que possible. » Rabindranath Rajcoomar explique : « Le niveau d’éducation et celui des examens ont baissé. Les jeunes ont moins l’esprit critique. Mais ils sont moins “égoïstes” qu’autrefois et sont davantage prêts à partager leurs connaissances. » Rencontre avec un enseignant toujours prêt à tendre la main à l’autre et qui se dit contre les leçons particulières.

C’est la première personne à laquelle on a recours quand une élève est malade au QEC. De même, c’est vers lui que les filles se dirigent souvent pour confier leurs petits soucis. Rabindranath Rajcoomar, qui a travaillé au QEC entre 1988 et 1994 et de 2005 à ce jour, après avoir effectué des passages à la SSS Leckraz Teelock, Renganaden Seeneevassen, Dunputh Lallah, Indira Gandhi de Quartier-Militaire et à la SSS Dr Regis Chaperon, est d’avis que c’est le collège qui forme les lauréats.

« Au QEC, dès que les élèves entrent en Form I, nous les disciplinons. S’il arrive qu’un enseignant ne soit pas là, il n’est pas nécessaire de trouver un remplaçant. On peut être sûr que les élèves feront leurs devoirs. Elles savent que leur temps est très précieux dès la Form I. » Prenant l’exemple de son propre travail en tant qu’enseignant du QEC, il dit faire de son mieux « pour terminer le programme du HSC dès le mois de mai » pour que les élèves aient le temps de réviser.

« En effet, la bête noire en économie aux examens du HSC, c’est le sujet même de cette matière. Si une élève arrive à décrocher un A+ en économie, cela veut dire qu’elle aura des A+ dans les autres matières. En Form IV et Form V, on peut apprendre cette matière par cœur, mais pas en HSC, où il est davantage question d’analyse et de capacité à réfléchir. » Ce qui l’amène à dire que c’est le collège qui fait les lauréats. « Dans le passé, il n’y avait pas de leçons et le collège avait autant de lauréates. »

Rabindranath Rajcoomar, lui, est contre les leçons particulières. « Quelle énergie l’enseignant aura-t-il pour donner des leçons quand il a travaillé cinq à six heures au collège. Il ne peut faire les deux. Moi, je me serais senti épuisé. » Il reconnaît qu’il y a aussi la contribution des parents et de l’administration du collège. Il cite aussi le cas d’élèves ayant fait leur Form V dans d’autres collèges et qui, après avoir effectué leur Form VI au QEC, deviennent des lauréates. « Il y avait une fille de Lorette de Port-Louis qui n’avait pas choisi économie en Form V et qui, en HSC, au QEC, a opté pour cette matière en subsidiaire et qui est devenue lauréate. »

Flair

Rabindranath Rajcoomar dit savoir souvent qui de ses élèves sera lauréate. « Une seule fois, il y avait une élève sur qui je n’avais pas misé et qui est devenue lauréate. Elle-même ne s’y attendait pas. Ce sont en général des élèves qui répondent plus vite en classe et qui vous impressionnent. » Ainsi, il n’est pas prêt d’oublier le cas de Théa How Choon, lauréate il y a quelques années de cela.

« Dès la première semaine qu’elle est arrivée dans ma classe, j’ai dit à la rectrice que j’avais déjà une lauréate. Ex-élève du MGI, elle avait sauté une classe et avait eu 8 unités en Form V. Elle était prête à aider n’importe qui en classe. J’avais donné un essai et quand j’ai lu sa réponse, j’avais l’impression d’avoir lu celle d'une personne ayant coutume d’écrire des livres. J’ai connu de très bons éléments mais j’en ai connu qu'une seule comme elle dans ma carrière. Quand elle est allée à Cambridge, elle a reçu chaque année une bourse en dehors de sa bourse de lauréate. »

Mais être lauréat, est-ce la garantie d’un succès pour le reste de la vie ? « Pas nécessairement », répond Rabindranath Rajcoomar, qui se souvient d’un lauréat à la SSS Leckraz Teelock. « C’est sur mon encouragement qu’il a refait son HSC et qu’il est devenu lauréat. Mais il avait eu une bourse pour trois ans seulement. Ses parents n’ayant pas de moyens, il n’a pu poursuivre ses études. Une fois rentré au pays, il a eu un simple emploi à l’ICAC. » Ce qui l’amène à dire que le système de bourses n’est pas l’idéal.

« On aurait dû laisser l’étudiant compléter ses études. » Nombre d’élèves, ajoute Rabindranath Rajcoomar, « se battent pour être lauréats parce que leurs parents n’arrivent pas à financer leurs études ». Il y en a aussi « d’autres qui se sont classés après les lauréats et qui se débrouillent mieux et qui ont parfois de meilleurs postes ».

Si l’on pointe souvent du doigt le système éducatif mauricien, déplorant un système de bourrage de crâne qui favorise les têtes pleines plutôt que les têtes bien faites, comme le disait Montaigne, Rabindranath Rajcoomar se dit d’avis partagé. « Au QEC, on peut dire que 85 à 95% des élèves ne sont pas dans cette catégorie. Je pense que les jeunes sont aujourd’hui très informés grâce à la télé, les nouvelles technologies, même si la plupart ne lisent pas les journaux et ne sont pas trop au courant de l’actualité. Certaines élèves regardent le JT. Mais c’est presque “normal” qu’elles ne puissent se tenir au courant de tout parce qu’elles prennent des leçons et une fois rentrées à la maison, elles mangent et révisent jusqu’à minuit ou 1h du matin. »

Être à l'écoute

Êtes-vous pour la compétition ? « Oui, mais pas une compétition qui fait des élèves des robots. La compétition aide à tirer le meilleur des élèves. L’avantage, c’est que cela les motive à se développer par eux-mêmes. Et avec les nouvelles technologies aujourd’hui, c’est plus facile. » Le système compétitif ne vole-t-il pas l’enfance et l’adolescence des élèves ? « Je ne pense pas. Combien d’élèves ne pratiquent-ils pas du sport et prennent part à la compétition du HSC ? J'ai connu le cas d'un lauréat qui était arrière central en football et qui est aujourd’hui médecin. Cela dépend. Il y a des enfants qui peuvent tenir la pression plus que d’autres. »

Le plaisir que Rabindranath Rajcoomar trouve dans l’enseignement, c’est aussi le contact avec les élèves. Il se souvient du cas d’un jeune à la SSS Regis Chaperon dont le père était ministre et qui avait commencé à consommer de l’alcool dès la Form III. « Quand je suis arrivé au collège, ce jeune était en Form V. Un jour, un magasin nous a appelés pour nous dire qu’il était déjà ivre. Le lendemain, quand je l’ai vu avec ses cheveux longs, je lui ai parlé, lui demandant de se les faire couper. Je lui ai dit qu’il avait des capacités et que je lui lançais un défi : avoir dix unités en SC. Ce garçon a eu dix unités et est allé au collège Royal de Curepipe et en Angleterre pour ses études tertiaires… »

Ce sont des expériences pareilles qui plaisent à Rabindranath Rajcoomar. « Autant que possible, je remets les jeunes sur les rails. » Il faut dire qu'il reste à l’écoute des besoins des élèves. Il raconte ainsi une autre anecdote où un jour, voyant une élève « manger des dholl puris tous les matins », il a essayé de savoir pourquoi elle n’apportait pas son déjeuner de la maison. « Cette fille m’a expliqué que son père et sa mère étaient occupés à lire les journaux le matin et qu'ils n’avaient pas le temps pour elle. Il y a beaucoup de parents aisés qui, n’ayant pas le temps de s’occuper de leurs enfants, leur donnent beaucoup d’argent pour combler leurs besoins. »

Contrairement à une idée préconçue selon laquelle, il est plus facile de travailler dans un collège d’élite, Rabindranath Rajcoomar estime le contraire. « Il y a des enseignants qui viennent ici et qui doivent repartir parce qu’ils ne connaissent pas la matière enseignée comme il le faut. Il y a aussi la pression venant de parents qui font du bruit quand un enseignant a fait une erreur. » Selon notre interlocuteur, le niveau de l’éducation de même que celui des examens ont baissé en comparaison à autrefois. « Il y a aujourd’hui moins d’esprit critique. C’est le système qui est en cause. Autrefois, dans la classe de 3rd Year, je choisissais deux élèves pour agir comme prof. Moi, je me postais à l’arrière et les élèves leur posaient des questions. »

Quid du Nine-Year Schooling ? « Est-ce qu’il y aura des changements ? » se demande Rabindranath Rajcoomar, qui prend sa retraite en mai. Il poursuit : « Il y a des jeunes qui ne se développent que vers 15 ans, d’autres à 17 ans et d’autres encore à 25… Je pense que le système donnera plus de chance aux late developers. Le ministère aurait dû plancher sur une loi pour interdire les leçons particulières. Pourquoi vouloir interdire la “double pratique” aux médecins et pas aux enseignants ? »