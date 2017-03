RACHAT DE CIM GLOBAL BUSINESS: MCB Capital Markets conseiller du SGG Group

MCB Capital Markets agit comme conseiller du groupe luxembourgeois SGG, qui s’est porté acquéreur des activités de “global business” du groupe Cim, l’un des leaders mauriciens spécialisés dans les services de gestion de fonds et les services administratifs offerts à des sociétés internationales et autres institutions proposant des produits d’investissement alternatif.

« Nous sommes fiers de pouvoir agir comme le Transaction Advisor de SGG pour cette acquisition », déclare Rony Lam, Chief Executive Officer de MCB Capital Markets, dans un communiqué de presse. « C’est la deuxième grosse opération de fusion-acquisition transfrontalière dans le secteur offshore mauricien à laquelle est associée la MCB Capital Markets en moins de quatre mois. Nous sommes reconnaissants à nos clients pour leur confiance et nous pouvons les assurer de notre engagement sans faille pour qu’ils puissent réaliser leurs objectifs. » Rappelons que le bras droit d’investissement du groupe MCB était partie prenante du deal conclu en novembre 2016 par la société International Financial Services Ltd (IFS) et le groupe européen Sanne.

« MCB Capital Markets team accompanied us all the way since the beginning of this transaction. They displayed sound M & A experience, thorough understanding of the offshore management sector in Mauritius and above all, strong determination to see the deal through. We enjoyed working with them and take the opportunity to thank them for their contribution in this successful execution », souligne Serge Krancenblum, Group Chief Executive Officer de SGG.

Le coût de la transaction entre Cim Global Business et le groupe Sanne s’élève à Rs 3,2 milliards, se soldant par des profits estimés à Rs 2,5 milliards pour Cim Global Business. Cette dernière compte plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans la gestion de fonds, les services administratifs à des sociétés et des trusts. Les fonds administrés par Cim Global Business ont des actifs dépassant USD 150 milliards.

Le groupe SGG a son siège social au Luxembourg mais est également présent dans d’autres pays, dont les Pays-Bas, la France, la Belgique, Hong Kong et Curaçao. Employant plus de 550 professionnels, le groupe offre tout un éventail de services à des clients répartis dans plus d’une vingtaine de pays.

Dans les milieux des MCB Capital Markets, on pense qu’avec l’acquisition de Cim Global Business, le groupe SGG « pourra établir une présence solide » en Afrique et sur les marchés du sud-est asiatiques, ceux-ci enregistrant une croissance significative ces dernières années.