THE RACING ASSOCIATION MAURITIUS DERBY TRIAL : Executive Power ne rate pas ses débuts

Après avoir été reprogrammée par deux fois, la première manche du championnat des 4-ans a enfin eu lieu samedi dernier. Elle a vu la victoire d’Executive Power, de l’entraînement Gilbert Rousset, qui s’est imposé de bout en bout sous la selle de Nishal Teeha. Précédé d’une bonne réputation, cette nouvelle unité a su se montrer à la hauteur en ne ratant pas ses débuts tant attendus au Champ de Mars. Une victoire qui en appellera certainement d’autres mais qui dans l’immédiat permet à Gilbert Rousset de prendre ses distances au classement des entraîneurs avec la barre des Rs 3, 5M en termes de stakes money déjà franchie. En effet, à la victoire d’Executive Power est venue se greffer celle de Karraar, qui a gagné le difficile pari de débuter victorieusement sa campagne sur 1650m. Avec une moyenne de deux victoires par journée, l’entraînement Gilbert Rousset est, semble-t-il, programmé pour tout écraser sur son passage cette saison.

Si initialement ce n’était pas prévu qu’il soit au départ de cette épreuve (voir la carte originelle), avec la première reprogrammation de celle-ci, Gilbert Rousset avait changé son fusil d’épaule en faisant de lui le deuxième représentant de son établissement. Puis est intervenue la deuxième reprogrammation. Ce qui lui a donné une semaine supplémentaire pour peaufiner davantage sa condition physique. Du reste, son galop aux côtés de Scotsnog, vainqueur une semaine plus tôt, soit le 9 mai, n’avait pas laissé indifférents les amateurs du training matinal. Tout cela pour dire que le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Si les concurrents qui, au départ, étaient peut-être fins prêts se voyaient contraints de modifier leur programme, Executive Power en profitait pour monter en puissance. On comprend désormais mieux la mine déconfite de Brandon Lerena — qui avait choisi Prince Of Thieves — à l’issue de l’épreuve.

Réputé pour ses aptitudes de puissant frontrunner, Executive Power avait une belle carte à jouer de sa 3e ligne. Mais à son intérieur il y avait Hard Day’s Night qui, avec son poids plume, pouvait légitimement prétendre à la position tête et corde. Mais son départ quelconque fit qu’il fut contraint de courir en attentiste. C’était toutefois loin d’être gagné pour Nishal Teeha qui dut mettre à contribution toute son expérience pour contrer Speed Limit, qui voulait le surprendre à l’extérieur après avoir bondi de sa stalle. Voyant que Teeha n’allait pas lui céder la corde, Kersley Ramsamy n’eut d’autre choix que de reprendre sa monture et de la placer sur l’arrière-main du meneur. Hard Day’s Night se retrouvait en dehors de Memphis Mafia, qui avait le bénéfice du box seat, tandis qu’Ernie, Prince Of Thieves et Ole Gunnar occupaient les derniers rangs.

Executive Power imprima un train régulier à l’épreuve, ce qui le mit à l’abri de toute velléité des autres concurrents. Cela n’empêcha pas son compagnon d’entraînement Prince Of Thieves de passer franchement à l’offensive peu après le passage de la route. Mal lui en a pris car, au même moment, Rye Joorawon demanda un effort à Hard Day’s Night, ce qui eut pour résultat de forcer le porte-drapeau de Gilbert Rousset à couvrir plus de terrain. À l’intérieur, Memphis Mafia ou encore Ernie attendaient patiemment la fin des false rails pour amorcer leur attaque.

Monté au bras, Executive Power aborda la dernière ligne droite en vainqueur. Si Speed Limit fut le premier à jeter l’éponge, Hard Day’s Night n’avait pas encore dit son dernier mot. Sous la monte énergique de Rye Joorawon, le représentant de Rameshwar Gujadhur refit graduellement son retard, mais ce fut insuffisant pour barrer la route à Executive Power ,qui le relégua à 0,75L au but. Memphis Mafia et Ernie conclurent aussi sur une belle note à l’intérieur, alors que Prince Of Thieves fut pour dire le moins méconnaissable. Executive Power couvrit les 1400m en 1.25.67.

Pierneef plus rapide qu’Executive Power

Les conditions n’étaient pas favorables à la réalisation d’exploits chronométriques à l’occasion de ce neuvième acte. En effet, les false rails étaient placés à 3 mètres des barres intérieures entre les 1250m et le dernier tournant. Ce qui constituait environ 18 mètres additionnels à parcourir sur un tour de piste, soit une moyenne de 0.01.09 de plus. Ajouté à cela, la piste se détériora au cours de la journée suite aux averses qui avaient arrosé la capitale. Du reste, le pénétromètre passa de 2,8 à 2,9 unités après la sixième épreuve avant d’atteindre 3 unités pour les deux dernières courses. Ce qui eut une influence sur les chronos des derniers vainqueurs de la journée. Dans ces conditions, le temps de 1.25.56 réussi par Pierneef dans la quatrième épreuve sur 1400m constitue une performance honorable. Le gagnant de Vincent Allet peut même se vanter d’avoir été plus rapide que le mieux classé Executive Power, vainqueur de la première manche du championnat des 4-ans en 1.25.67. Pierneef doit son chrono à l’allure régulière de Navistar, qui fut mis sous pression à la rue du Gouvernement par Black Tractor, favorisant ainsi les finisseurs. Toujours quatrième dans la dernière courbe, la monture de Wiggins sortit un joli coup de reins pour l’emporter par 0,75L devant Black Tractor. Ce chrono situe Pierneef à 0.01.69 du class record d’Al Romanov et en cinquième position parmi les différents vainqueurs sur 1400m cette saison. Le plus rapide sur la distance en 2017 n’a été autre que Scotsnog, qui s’imposa une semaine plus tôt en 1.23.56 avec des false rails à 1,75m. L’autre 1400m de la journée, dans un Benchmark de 56, a été remporté par Malak El Moolook, qui arrêta le chrono à 1.25.92.

Oomph termine en 0.35.25

Si quatre des cinq premières épreuves, qui étaient disputées sur une piste normale, ont été remportées par des attentistes — Alberts Day, Rebel Alliance et Pierneef ont été victorieux après avoir terminé le plus fort dans leurs courses respectives —, la détérioration du terrain au cours de la journée a favorisé les chevaux de tête. Du reste, les quatre dernières épreuves ont été remportées par les frontrunners. Le meilleur finish de la journée a été enregistré dans la cinquième épreuve qui, des trois 1400m de la journée, fut celle lancée sur les bases les moins élevées. À titre de comparaison, les premiers 400m furent couverts en 0.26.97 contre 0.26.68 et 0.26.17 pour la partie correspondante des quatrième et sixième courses respectives. Certes, le meneur Lucky Valentine durcit quelque peu l’allure en début de descente, mais il la réduisit entre les 800m et les 600m avant d’accélérer à nouveau lorsqu’il fut mis sous pression par Forward Drive. Si le vainqueur Malak El Moolook termina en 0.35.88, Oomph fit encore mieux avec un chrono de 0.35.25 sur les derniers 600m traditionnels. Il faut dire que la nouvelle unité de Jean-Michel Henry perdit toutes ses chances au départ, s’élançant avec une dizaine de longueurs de retard sur le peloton. Il parvint à recoller au groupe dans la descente, mais comptait toujours 9,10L de retard sur le meneur au poteau des 600m. Après avoir fourni cet effort, on pensait qu’il manquerait de punch pour finir, mais Oomph refit 6,45L pour échouer à 2,65L du vainqueur. S’il s’élance correctement à sa prochaine sortie, ce coursier de Jean-Michel Henry sera un sérieux candidat à la victoire.