RADIO ASTRONOMIE - SQUARE KILOMETRE ARRAY : Un télescope pour favoriser l’apprentissage pluridisciplinaire

L’Université des Mascareignes a accueilli deux experts du projet Square Kilometre Array (SKA), d’Afrique du Sud, pour un échange entre académiciens et étudiants. Ce projet international consiste à construire un radiotélescope dix fois plus sensible et des centaines de fois plus rapide dans la localisation que les appareils utilisés actuellement. Le Dr Yannick Libert et le Dr Nadeem Oozeer ont discuté des moyens de formation et des compétences nécessaires, pour que les jeunes Mauriciens puissent profiter pleinement de ce projet.

Le Dr Yannick Libert est un astronome français qui travaille sur le SKA en Afrique du Sud. Ce pays, de même que l’Australie, sont les deux endroits retenus pour l’installation du télescope en cours de construction. Le Dr Nadeem Oozeer est un Mauricien qui exerce comme Commissionning Scientist au Square Kilometre Array en Afrique du Sud. La venue de ces deux scientifiques a pour but de faciliter les échanges entre académiciens et étudiants. Maurice est partenaire du grand projet mondial qu’est le SKA. Dans ce contexte, l’installation d’une antenne parabolique dans l’île était aussi à l’agenda des discussions.

Le Dr Yannick Libert n’a pas manqué de souligner l’importance du SKA : « Le projet Square Kilometre Array est le plus grand projet de radio astronomie au monde. À terme, ce projet disposera de centaines de télescopes répartis dans tous les pays d’Afrique qui sont partenaires, offrant des capacités d’observation astronomique inégalées. » Il a abordé également les opportunités qu’il représente, notamment à travers son programme Radio Astronomy for Education (RAFE), dont pourront bénéficier les étudiants mauriciens. « Construire un interféromètre radio est une aventure pluridisciplinaire passionnante. Cela implique des connaissances dans des domaines variés : génie informatique, génie électronique, astronomie, génie mécanique, entre autres », dit-il.

Le Dr Libert précise que ce projet agira comme une plateforme et que les étudiants pourront en profiter pour des stages. De même, les instruments installés seront disponibles en ligne pour être utilisés dans diverses formations en astronomie et physique. Avec ce projet, dit-il, les perspectives de carrière pour les jeunes Mauriciens seront élargies.

Il est prévu que le Square Kilometre Array soit mis en service partiel en 2020. Ce n’est qu’en 2024 qu’il sera totalement en opération. Le SKA consistera en un réseau de 3 000 antennes paraboliques. Un premier bloc d’installation a déjà été inauguré en Australie en 2013, tandis que les travaux en Afrique du Sud sont prévus cette année.