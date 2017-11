RADIO ONE : Finley Salesse à la tête de la rédaction

Après avoir été consultant auprès du service de la rédaction de Radio One pendant trois mois, Finley Salesse a été officiellement nommé rédacteur en chef du service d'information de la radio privée depuis peu. « J'ai accueilli cette nomination avec beaucoup de plaisir. Il s'agira maintenant de consolider l'équipe rédactionnelle, de la motiver et de définir une ligne éditoriale », a déclaré Finley Salesse. Ce dernier est connu pour son émission quotidienne Enquête en direct et pour son émission hebdomadaire Dimanche Culture, diffusées sur cette même radio. Il a été pendant longtemps rédacteur en chef de Cinq Plus avant de se joindre à l'équipe de Radio One.