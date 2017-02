RADIO-TÉLÉVISION - BRANDON ET YANIISH : Mort de rire sur les ondes

Brandon et Yaniish, c’est le nouveau duo comique sur les ondes de RadioPlus en ce début d’année. Avec leur nouvelle émission MDR, ils se sont donné comme objectif de faire rire aux éclats les auditeurs avec des chroniques, des jeux et des rubriques facétieuses. Au menu : deux heures de délire à l’antenne, entre 20h et 22h.

Après le duo Avi et Brandon, qui a cartonné sur les ondes de la MBC puis à RadioPlus, voici maintenant le duo Brandon et Yaniish, qui présente une toute nouvelle émission, MDR. Ces derniers sont deux comiques dans l’âme qui ne sont pas avares de vannes et de plaisanteries et qui ne jurent que par l’humour. Ils proposent une émission à vocation humoristique dans la lignée des célèbres émissions françaises de Cauet et consorts où le délire sur les ondes est une constante. “Ce sera une émission dynamique et très fun où nous donnerons beaucoup de nous-mêmes. L’objectif de MDR est de faire rigoler, casser le stress des travailleurs et des étudiants. En somme, faire oublier les soucis du quotidien”, confie Brandon Spinelly. “Ce sera un nouveau duo avec de nouvelles idées et une pincée de fraîcheur”, ajoute Yaniish Engutsamy.

MDR sera quotidiennement composée de défis en tous genres, les uns plus délirants que les autres, imposés à elle-même par les animateurs. “Ce sera une rubrique animée par Jo, notre seul chroniqueur. Chaque jour, il apportera quelque chose de nouveau, probablement quelque chose qu’il aura découvert sur Internet. Nous tenterons de relever le défi. Ça pourrait être quelque chose comme manger six œufs dans un laps de temps précis. Un auditeur pourra remporter un cadeau si on arrive à relever le défi en question”, confie Brandon Spinelly.

Une émission interactive.

Les auditeurs auront également l’occasion de se prêter au jeu de l’animation. Deux fois par semaine, un auditeur sera choisi pour animer l’émission pendant un moment et pourra découvrir la sensation d’être à l’antenne. “Nous pensons qu’il y a beaucoup d’auditeurs qui veulent découvrir ce plaisir-là. Nous leur en donnerons l’occasion.”

Au programme également dans cette nouvelle émission : le jeu Qui est le menteur ? Nos deux animateurs seront appelés à révéler quelque chose concernant leur vie personnelle et le public devra déterminer lequel des deux dit la vérité. L’auditeur qui aura la bonne réponse recevra un cadeau.

Comme le font régulièrement les animateurs des radios françaises, Brandon et Yaniish posteront des photos ainsi que des vidéos sur la page Facebook de l’émission, histoire de faire découvrir en live ce qui se trame dans le studio. “Ce sera une émission interactive, une façon d’être plus proche de nos auditeurs, qui nous entendront sur les ondes et nous verront sur Facebook. Les gens pourront intervenir à l’antenne et nous rigolerons ensemble”, précise Brandon Spinelly.

Piège téléphonique.

Pour pousser encore plus loin le délire, nos deux animateurs incluront un piège téléphonique dans leur émission. Le lézard, comme ils ont décidé de le nommer, appellera un auditeur pour lui faire savoir qu’il sait tout de lui, en lui révélant quelques détails croustillants qu’il n’est pas censé savoir. “Le but est de faire angoisser l’auditeur en lui faisant croire qu’on est comme un lézard qui l’observe chez lui. Bien entendu, il remportera un cadeau à la fin”, confie Brandon Spinelly.

Cette émission est la première expérience commune à l’antenne des deux animateurs. Brandon Spinelly a connu les joies d’être en duo, alors que Yaniish Engutsamy en sera à sa première tentative en binôme. Rappelons que Brandon Spinelly était jusqu’ici la moitié du duo Avi et Brandon, qui avait cartonné sur la MBC avant de faire de même sur RadioPlus. À 27 ans, celui qui a débuté en tant que Sales Attendant et animateur dans un supermarché, a gravi les échelons pour devenir l’une des voix les plus écoutées à la radio, notamment pour son humour. Pour sa part, Yaniish Engutsamy était jusqu’à tout récemment animateur sur une autre radio privée, où il a passé trois années. Il a également animé une émission sur Radio Hit Pepper, présente sur le web.