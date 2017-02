Raffick Sorefan prêt à faire des concessions au MSM

Après un passage au PTr, au MMM et au Mouvement Patriotique, le député correctif de la circonscription no. 15 (La Caverne/Phœnix), Raffick Sorefan, a finalement rejoint les rangs du MSM. Il dit avoir pris la décision de son propre gré et est prêt à faire des concessions quand ce sera nécessaire, en tant que nouveau membre de ce parti.

Annonçant officiellement son adhésion au MSM, vendredi après-midi, au Committee Room de l’Assemblée nationale, Raffick Sorefan dit que sa décision est motivée pour consolider la stabilité du pays. N’ayant jamais travaillé avec le MSM dans le passé, le député dit attendre l’invitation de son nouveau parti pour assister à son tout premier Bureau politique pour commencer son travail. Qualifiant ses ex-leaders de “dictateurs”, Raffick Sorefan se dit prêt à faire des concessions au sein du MSM. Pour lui, s’il faut se taire pour que les affaires demeurent ce elles sont, il le fera. “Quand on est dans un parti, il faut suivre la ligne du parti et le leader ne doit pas être un dictateur”, dit-il.

Raffick Sorefan dit avoir parlé avec Pravind Jugnauth, avant que ce dernier n’accède au poste de Premier ministre, de “son intention de se joindre au MSM.” “Je suis tout à fait confortable avec le MSM dans le développement du pays”, dit-il, ajoutant que sa présence au gouvernement renforcera la stabilité du pays. Il avance qu’il restera toujours positif et que ses critiques seront constructives au Parlement. “L’intérêt des Mauriciens a toujours primé dans mes actions politiques”, dit-il, après avoir été accepté par le MSM.

Raffick Sorefan nie qu’il lui a été proposé de l’argent pour se joindre au parti majoritaire à l’Assemblée nationale. Il dit avoir assuré son avenir et celui de ses enfants avant de se lancer dans l’arène politique. “J’ai travaillé et je ne suis pas à vendre”, dit-il. Raffick Sorefan souligne n’avoir jamais exercé une quelconque pression sur qui que ce soit en politique. “Si la possibilité d’être ministre se présente, je ne l’accepterai pas sans réfléchir”, ajoutant qu’il travaillera de concert avec le ministre des Terres, Showkutally Soodhun dans la circonscription no. 15. Déclarant faire son entrée sans aucune condition, le député dit ne pas aspirer à recevoir un ticket lors des prochaines élections dans la même circonscription. Concernant la Prosecution Commission, Raffick Sorefan souligne qu’il a toujours été en faveur de cette commission et qu’il votera pour une instance au-dessus du Directeur des Poursuites Publiques. “Je ne suis pas d’accord que le DPP ait le pouvoir absolu dans les décisions”, dit-il.

Raffick Sorefan est d’avis que personne, ni secteur privé ni la population, ne veut d’élections générales en ce moment. Selon lui, il se joint au MSM dans l’intérêt du pays. S’il n’a pas côtoyé le PM Pravind Jugnauth en tant que politicien dans le passé, Raffick Sorefan est d’avis qu’il a “les compétences et la détermination pour réussir dans sa mission et apporter la prospérité à la nation.” Il constate que le PM et leader du MSM, Pravind Jugnauth a la confiance du secteur privé et “means business” pour l’avancement du pays.

À une question de la presse, Raffick Sorefan accuse Alan Ganoo d’être le principal concerné dans la dissension au MP. “Il est pire que Paul Bérenger! Sauf au no. 14, il ne fait rien dans les autres circonscriptions.” Il lance un appel au député Jean-Claude Barbier de venir se joindre au gouvernement car, selon lui, l’avenir de ce dernier est “avec le gouvernement dans la circonscription no. 1.” Au député Bashir Jahangeer, Raffick Sorefan demande d’être patient et de ne pas se précipiter pour avoir un poste de ministre.