Raffick Sorefan se joint au MSM « pour la stabilité du pays... »

Le député de la circonscription n°15, Raffick Sorefan, ancien membre du MMM et du Mouvement patriotique (MP) depuis les élections générales de 2014, intégrera le Mouvement socialiste mauricien(MSM) « pour la stabilité du pays ». Il attend à être invité au Bureau politique du parti. « Si ena BP samdi, zot pou kontakte mwa, sirma zot pou invit mwa », affirme-t-il à une question de la presse sur son intégration officielle au sein du MSM. Il indique qu’il y a eu un malentendu concernant « son intégration ». Il affirme qu’il était en négociation avec le leader du MSM avant son accession au poste de Premier ministre et que son adhésion est faite sans condition. « Avan li vinn PM, mo ti an kontak avek li. Mo dir li mo pe etudie pou zoin MSM », dit-il. M. Sorefan soutient : « La sincérité de Pravind Jugnauth me rassure moi et je suis très enthousiaste de mon adhésion au MSM qui se fait sans condition », dit-il en soulignant que le Premier ministre a une « vision pour moderniser l’économie du pays et créer des opportunités ». Il estime que sa présence au gouvernement le consolidera davantage et que ni le secteur privé, ni la population ne souhaitent de nouvelles élections générales parce que « cela crée de l’instabilité et empêche l’investissement avec des conséquences néfastes sur l’emploi ». Il en appelle à tous les Mauriciens pour se joindre au MSM. À son ami Jean-Claude Barbier, qui subirait des pressions politiques du MP, il lui demande de se ressaisir et de rejoindre le MSM. Aussi, il conseille au député Jahangeer de ne pas courir et de réfléchir avant de parler. « Parski enn fwa ounn brile dan enn parti, pena revini ». Il attribue la responsabilité de la scission au sein du MP au seul Alan Ganoo. « Li pir ki Bérenger », avance-t-il en affirmant qu’« il ne travaille que pour sa circonscription et non pour le pays ».