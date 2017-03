RAFFINERIE À ALBION: Une série de campagnes menées contre le projet

Le projet d’installer une raffinerie flottante à Pointe-aux-Caves est inconcevable pour la Plate-forme citoyenne qui regroupe le syndicaliste Ivor Tan Yan et quelques habitants de la localité. Pour exprimer leur désaccord sur l’éventualité de mettre sur pied une telle infrastructure dans le lagon d’Albion, les membres de cette plate-forme organisent des campagnes d’explications pour éclairer ceux qui ignorent les conséquences de ce projet sur l’environnement. “Nous avons mené notre dernière campagne d’explications à Camp-Créole la semaine dernière. Une centaine de personnes s’était réunie pour nous écouter. Ils sont mécontents et ne veulent pas de ce projet”, souligne Ivor Tan Yan, président de cette association à Week-End.

Selon le syndicaliste, les habitants de cette localité ont eux-mêmes organisé une journée de discussions sur le projet de raffinerie dimanche dernier. “Les craintes des habitants de Pointe-aux-Caves et d’Albion sont justifiées : à cause des erreurs humaines, d’endroits ont connu des catastrophes”, dit-il.

Il cite, à cet effet, la route de Terre Rouge/Verdun dont plusieurs parties ont été fissurées. Sa crainte est que la raffinerie flottante ne cause des dégâts conséquents sur l’environnement. “Il n’y a pas eu d’études préalables de la part du gouvernement en ce qui concerne le terrain de Pointe-aux-Caves. Aucune étude sous-marine n’a été faite pour connaître l’état des fonds marins, ni des aménagements qui seront nécessaires pour construire un quai en eau profonde et surtout devant un phare”, soutient Ivor Tan Yan. Selon lui, les bateaux, généralement, ne s’approchent pas des phares. Il demande si le phare sera détruit, puisque les bateaux devront accoster la raffinerie. Selon les analyses du syndicaliste, la production de cette raffinerie ne pourra pas satisfaire la demande du pays. “C’est une raffinerie expérimentale qui n’a jamais été testée ailleurs dans le monde”, dit-il. Il se demande s’il est opportun d’investir dans un projet à court terme, vu les engagements de Maurice dans le cadre de la COP 21 pour réduire sa consommation en carburant fossile de 35% d’ici 2025. Ivor Tan Yan se demande encore pourquoi le gouvernement ne divulgue pas les informations sur le projet. Il ajoute qu’une lettre adressée au Premier ministre, Pravind Jugnauth, est restée sans réponse. Pour Ivor Tan Yan, si le gouvernement veut aller de l’avant avec un projet de stockage de produits pétroliers, la Plate-forme citoyenne fera opposition. “Il faut trouver des solutions qui ne mettent pas en danger notre écosystème et notre environnement fragiles”, dit-il.