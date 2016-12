RAFFINERIE DE PÉTROLE À ALBION : La mobilisation continue malgré l’indifférence

Le road trip organisé dimanche dernier pour mobiliser la population contre le projet de raffinerie de pétrole et d’un quai en eau profonde à Pointe aux Caves n’a pas attiré grand monde. Une dizaine de voitures seulement a effectué le parcours Pointe aux Sables-Le Morne, avec à leur bord des membres de la plate-forme Say No to Petroleum Hub.

Une dizaine de voitures : c’est la participation qu’a récoltée la plate-forme Say No to Petroleum Hub pour leroad trip organisé dimanche dernier, de Pointe aux Sables au Morne. Les membres de la plate-forme en tirent pourtant un motif de satisfaction. “C’est le week-end avant Noël. Nous sommes satisfaits d’avoir pu avoir une dizaine de voitures. Plusieurs participants ont dû abandonner leurs familles, qui procèdent aux préparatifs de Noël, et c’est tout à leur honneur”, nous a confié Ivor Tanyan après le road trip. “Nous voulions montrer que, même en cette période festive, nous ne restions pas les bras croisés”, a ajouté Georges Brelu-Brelu.

Dès le départ de Pointe aux Sables, les organisateurs de ce road trip ont deviné que le taux de participation n’allait pas être atteint. “En cette période de fêtes, il est difficile de mobiliser les gens”, nous confiait Ivor Tanyan avant le départ. Pas de quoi cependant démotiver les personnes présentes de leur objectif de faire entendre et de montrer qu’ils ne lâchent pas l’affaire. Malgré le mauvais temps qui a prévalu pendant une bonne partie de la journée, le cortège a fait route jusqu’au Morne, klaxonnant dans les régions fréquentées pour signaler sa présence et distribuant quelques brochures.

Dangerosité des projets.

À 9h pile, deux voitures quittent la cour de l’église Sainte Marie Madeleine à Pointe aux Sables, en direction de Gros Cailloux. Dans les mains de certains, des drapeaux jaunes avec une tête de squelette, comme pour démontrer la dangerosité des projets en cours, dont la construction d’un port, en sus de la raffinerie et du pipeline prévu entre Pointe aux Caves et l’aéroport. À Gros Cailloux, le cortège s’agrandit pour arriver à une dizaine de voitures. Une autre voiture le rejoindra à Cascavelle; ce sera la dernière. La population ne suivra pas la démarche, sans doute préoccupée par les préparatifs de Noël et du Nouvel an.

Comme prévu, la plate-forme a installé des banderoles tout au long de la route, notamment à Cascavelle, à Tamarin et dans le village du Morne. “L’important est que les gens réalisent les dangers de ce projet à Albion et comment il va affecter toute la côte ouest en permanence”, souligne Georges Brelu-Brelu. Les membres de la plate-forme ont annoncé que la prochaine réunion explicative sur les dangers du projet se fera dans le village du Morne au début de l’année prochaine.