Raj Raggoo, un humaniste parti trop tôt !

Raj Raggoo est parti au paradis des hommes bons, le 12 novembre dernier. Terrassé par une crise cardiaque, il est pleuré par Marie-Louise, sa veuve, et Love Sharon, sa fille. Toute sa vie durant, Raj s’est dévoué pour l’éducation des enfants, aux côtés de l’infatigable père Henri Souchon. Ensemble, le tandem a rénové une cinquantaine d’écoles primaires afin que les enseignants aient un Staff Room digne de ce nom, et les enfants un espace d’enseignement qui leur donne envie de se dépasser intellectuellement.

« Raj adorait les enfants », nous dit Marie-Louise. Et, il privilégiait surtout ceux qu’on disait « inaptes » à l’école. Il était sévère avec eux, mais en fin de compte ces enfants réussissaient leurs études. Tous étaient présents pour son dernier voyage afin de témoigner une ultime reconnaissance à cet humaniste.

S’il est né hindou, Raj épousera très vite la foi chrétienne. Surtout après sa rencontre avec Marie-Louise : « On était tous deux profs au collège Saint Andrews, mais il n’y avait rien entre nous. Ce n’est qu’après qu’il est revenu vers moi. Je lui avais emprunté un livre de mathématiques. Et, quand on s’est revu, ce fut le coup de foudre. Il m’a dit qu’il m’aimait déjà à l’époque. » Deux ans plus tard, lors du baptême de Love Sharon, leur premier enfant, le père Henri Souchon baptise également le père de l’enfant. « En 1983, nous avons fait un mariage mixte, béni par le père Souchon. Et le mariage fut célébré au cinéma ABC, à Belle-Rose. Ce fut le seul mariage célébré dans cette salle ! » se remémore Marie-Louise.

Après 40 ans de vie commune, il échut à Marie-Louise de prononcer l’oraison funèbre en mémoire de celui qui a été le pilier de toute sa vie : « Vivre sans la présence de Raj sera une terrible épreuve. Mon Raj n’est plus, mais je suis sûre que le père Souchon et lui sont ensemble à la maison du Père. »

Raj Raggoo était toujours prêt à donner un coup de main pour n’importe quel projet. Que ce soit pour la restauration du caveau du père Laval, pour une école, la confection d’une croix, il était toujours disponible. Ce que confirme Love Sharon : « C’est un père qui a toujours été là pour moi. Il a toujours fait de son mieux pour m’aider dans mes études, mon quotidien, et mon travail. Il était toujours à l’écoute et ne me laissait jamais tomber. »

Raj n’a malheureusement pas été assez soutenu dans les derniers instants de sa vie par ceux qui étaient chargés de veiller sur sa santé. Né le 28 août 1958, il aurait fêté ses 58 ans cette année. Mais le maître d’école adjoint, qui a pratiquement servi le système scolaire dans toute l’île, a été appelé à de plus hautes fonctions auprès de celui en qui il croyait. Il restera à Marie-Louise « le souvenir d’un Divali exceptionnel à ses côtés », et de fabuleuses anecdotes quant à la rénovation d’écoles, tant à Bel-Air, Chamarel, Montagne-Blanche, Beau-Bassin et Vacoas, entre autres, avec l’aide du professeur Sing Fat Chu, de l’œuvre diocésaine Bridderlech Deelen.

En somme, Raj Raggoo faisait partie de cette race de Mauriciens qui croient en la beauté du métissage. Il croyait en le devenir de cette île plurielle, et la regardait au travers des yeux de ces milliers d’enfants qu’il a formés. Bras droit du père Henri Souchon, Raj et ce dernier conversent sûrement avec les anges et devisent sur le meilleur moyen de faire en sorte que notre île reste pour encore longtemps un paradis !

En Raj Raggoo, l’île Maurice a perdu un humaniste, et surtout un homme qui croyait en l’amour. Marie-Louise et Love Sharon ont désormais la lourde charge de perpétuer l’héritage de partage laissé par cet homme hors du commun. Mais nous sommes sûrs qu’elles sauront s’acquitter, avec honneur et bonheur, de cette noble tâche. Afin qu’en elles, la mémoire de Raj Raggoo ne meure jamais !