RAJ RAMDIN : Une vingtaine de victoires dans le viseur

Avec 14 victoires au cours de la saison régulière et 2 de plus lors du week-end international, où il fut d’ailleurs sacré meilleur entraîneur du meeting, Raj Ramdin dresse un bilan mitigé. «Vous réalisez que j’ai ramené 29 deuxièmes, dont 3 uniquement lors du dernier week-end international. Avec un peu plus de chance de notre côté, la moisson aurait pu être bien meilleure. Mais que voulez-vous, cela fait partie des courses», a déclaré l’entraîneur avec son calme habituel avant d’ajouter, «cette année une vingtaine de victoires sera largement à notre portée».

Ce sont surtout dans les valeurs inférieures que Raj Ramdin s’est signalé, car c’est là qu’il était le mieux représenté, tant et si bien qu’il fut surnommé le roi des petites catégories. «Il faut reconnaître que nous avons pêché par manque de représentants dans les classes supérieures et moyennes. Gageons qu’on pourra tirer notre épingle du jeu à ce niveau cette saison».

L’entraîneur a profité de la trêve pour renforcer son effectif avec l’acquisition d’une dizaine de nouvelles unités sud-africaines, dont la mieux classée demeure Thrust. Ce 5-ans est doté d’un Rating local de 62 et détient un palmarès de 6 victoires et 4 placés en 14 sorties. Quatre autres nouveaux sont également déjà sur place et seront rejoints ce lundi 27 mars par Blunderbuss un hongre de 4 ans qui compte 1 victoire et 6 placés en 13 sorties. Il a aussi accueilli Colour Of Courage et Dark Avenger, deux éléments de la propriété de Christian Lafraisière qui a apporté son soutien à Raj Ramdin. Sa force de frappe a toutefois été affaiblie par le départ de quatre éléments, dont Chester’s Wish et Prince Lateral, des potentiels gagnants de quelques courses cette saison.

Certes, il n’a pas d'ambition sur le titre, mais Raj Ramdin veut améliorer son classement. C’est pour cela qu’il a décidé d’engager un jockey étranger dès l’entame de la saison. L’association avec Mark Neisius n’ayant pas été renouvelée, c’est Wesley Marwing, qui n’est autre que le fils de Weichong Marwing, une veille connaissance des turfistes mauriciens, qui défendra ses couleurs. «Notre effectif est plus compétitif cette saison et il fallait apporter un changement en conséquence. A travers nos contacts, on a pu signer le jeune Wesley Marwing. Le fait qu’il monte généralement à 54 ou 55kg sera un plus pour nous».

Wesley Marwing : «To hold up the family name»

Wesley Marwing n’est autre que le fils de Weichong Marwing, qui a déjà exercé à Maurice dans le passé, chez la défunte écurie Koon en 1991, lors de l’Africa Day en 1997 et lors de la journée internationale en 2006. Weichong Marwing s’est aussi illustré sur la scène mondiale, notamment à Dubai et à Hong Kong. L’oncle de Wesley Marwing, Weiho Marwing, a également monté en course avant de se reconvertir en entraîneur.

Avec un si lourd patronyme dans le monde hippique, la pression est constante sur les épaules de Wesley Marwing qui a ramené sa première victoire le 27 mars 2012 sur Money Tree entraîné par Gavin Van Zyl. «My family is involved in racing. My father and my uncle have achieved a lot in their career. This brings a lot of pressure on me and I have to hold the family name. But above all, I would like to make a name for myself and be recognised as another Marwing in the racing industry», nous a-t-il déclaré mardi dernier. Avec une telle réputation à défendre, le jockey de 26 ans sait qu’il devra fournir de gros efforts s’il veut s’imposer en tant qu’individu. Pour lui, Maurice est le lieu idéal pour atteindre à cet objectif. «Mauritius is a great place, where the public is passionate about the racing. It is an honour to ride here. The Champ de Mars is small and tricky here and there. It is a great learning curve for any jockey. It sharpen up riders as you have to be wide awake at all times. Hopefully I should get used to it quickly enough. For sure you can only gain experience and go forward after you have ridden in Mauritius. I have set myself a few targets and I think that Ramdin is the right stable to achieve those goals. All our horses are working well and I am happy about their progress. We have a lot of older horses, but they look competitive in their divisions. I will try my best on every horse. The stable should have a nice season».