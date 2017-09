THE RAJCOOMAR GUJADHUR CUP - 1500 M - (C4 - Benchmark 56) (D. Mile) Oomph surclasse le champ

Cette vingt-cinquième journée a vu Jean-Michel Henry, Rameshwar Gujadhur et Amardeep Sewdyal s’approprier les plus grosses parts du gâteau en la faveur d’un doublé chacun. Le premier nommé s’est offert l’épreuve principale grâce à Oomph qui a surclassé le champ à l’issue d’un finish époustouflant. Alain Perdrau et Vincent Allet ont tiré leur épingle du jeu grâce à Kalinago et Chaleston Hero respectivement.

Si sa dernière victoire face à Act Of Loyalty a été assez laborieuse, Oomph a démontré qu’il n’avait pas usurpé son titre chez les 3-ans en surclassant ses adversaires du jour parmi lesquels figurait également son récent dauphin. Malgré le port du Monty Roberts Blanket, Oomph s’est montré lent à l’ouverture des boites, mais Cédric Ségeon l’a sollicité pour le placer sur les barres derrière Fortissimo. Comme il fallait s’y attendre, Streetbouncer a démontré un meilleur pas initial qu’Unbridled Joy, qu’il a débordé au premier passage du but pour se porter en tête. La nouvelle unité Belenos s’est montré ardente et elle a été retenue pour demeurer sur l’arrière-main du meneur. Candy Rock est parvenu à trouver les barres derrière Unbridled Joy après environ 300m de course, permettant ainsi Act Of Loyalty de se rapprocher en one off dans le premier tournant. Oomph était huitième, ne précédant que New Hampshire et Awesome Power. On a eu droit à une allure modérée. Les positions sont demeurées pratiquement inchangées jusqu’au poteau des 600m où le meneur a durci l’allure. A ce moment de la course, Oomph a été mis sous pression afin de reprendre son mors. Act Of Loyalty était toujours en main et Arnold, fidèle à son habitude, s’est montré très patient, attendant l’entame de la ligne droite pour se mettre en évidence. A son intérieur, Candy Rock et Unbridled Joy se sont montrés très accrocheurs, mais lancé à son extérieur, Oomph a fait la meilleure impression refaisant du terrain à chaque foulée. A 100m du but, l’issue ne faisait déjà plus de doutes. Le cheval de Jean-Michel Henry a prolongé son effort pour se détacher, reléguant à 4L Unbridled Joy et Act Of Loyalty qui n’ont pu être départagés pour la deuxième place. Ségeon a été sanctionné d’une amende de Rs 5 000 pour avoir excessivement manifesté sa joie après ce succès. Candy Rock a confirmé sa bonne dernière course en prenant la quatrième place devant Mr Leyend. La déception est venue de New Hampshire, qui a couru en net progrès à sa dernière tentative sur 1400m. Longtemps aperçu parmi les derniers, il n’a jamais pu changer de vitesse et son cavalier a préféré baisser les rênes à mi-ligne droite. Le vétérinaire a rapporté que New Hampshire boitait et qu’Act Of Loyalty ne s’étendait pas correctement après la course.

Auparavant, Jean-Michel Henry est sorti sur la grande piste pour accueillir Black Gambit à l’issue de l’épreuve d’ouverture. Ce cheval effectuait sa reprise 2017 et était confié à Rakesh Bhaugeerothee, malheureux deux semaines plus tôt sur un autre cheval de la même écurie, Craftsman. A l’occasion, Black Gambit s’était fait de nombreux partisans, sa côte passant de Rs 2 500 à Rs 1 200 chez les bookies. Mettant à profit sa première ligne, il a obtenu un parcours limpide en cinquième position à l’intérieur d’Agincourt. Lorsque Bridegroom Bertie et Lividus ont déboité dans le dernier virage, il a obtenu le boulevard à la corde, et sous la conduite de Bhaugeerothee, il a grignoté du terrain à chaque foulée pour revenir sur Villa Le Blanc, qui avait mené les débats. Si l’apprenti Deenath devait initialement être en selle sur le cheval d’Amardeep Sewdyal, il a dû déclarer forfait suite à un malaise durant la journée de vendredi. Le claimer Alvinio Roy était appelé à le suppléer. Si l’apprenti a fait le nécessaire pour prendre le train à son compte, on trouve qu’il aurait pu laisser souffler sa monture dans la descente. Si cela avait été le cas, il est certain que Villa Le Blanc aurait pu se montrer encore plus accrocheur et aurait pu permettre à son entraîneur de réussir 100% de réussite. La sirène avait retenti pour annoncer l’ouverture d’une enquête des commissaires sur un incident à 100m du but. Si l’apprenti Allyhosain a été justement réprimandé pour avoir tenté de s’infiltrer entre Bridegroom Bertie et Lividus, causant une bousculade, il faut dire qu’au départ ces deux chevaux ont légèrement changé de trajectoire fermant le passage étroit qu’il y avait entre eux. Cependant, leurs jockeys respectifs n’ont pas été inquiétés par les commissaires.

Amardeep Sewdyal s’est bien rattrapé avec ses deux autres partants de la journée Victory Team et Brave Leader. Le premier nommé n’avait été battu que par Beat The Retreat lors de la 21e journée dans une course de Groupe 3. Certes, il ne portait que 52kg ce jour-là, mais son entraîneur avait vu juste en confiant cette monte à Jameer Allyhosain qui bénéficie d’une remise de 4kg. Il n’avait contre lui que le fait de s’élancer de la septième ligne, mais il a surmonté ce handicap sans difficulté vu que Moonlight Runner ne s’était pas montré aussi rapide qu’espérait et que Beluga qui s’était montré aussi rapide que lui, n’a pas insisté à son intérieur. Une enquête a d’ailleurs été ouverte sur le handling de Beluga. Patrick Merven a expliqué que son cheval a tendance à tirer lorsqu’il est sollicité au départ, d’où les instructions de suivre derrière Moonlight Runner et Victory Team sans lui demander un effort. Après avoir écouté les explications de Chisty également, les commissaires ont décidé de ne pas aller de l’avant, mais ils ont avisé le jockey indien de faire en sorte à ce que ses montes ne soient plus questionnées.

22.6% de réussite

En se rabattant à la corde, Victory Team a incommodé Beluga, qui a dû être repris. Allyhosain a plaidé coupable de « careless riding » et il a écopé d’une suspension d’une journée locale. Une fois en tête, il était évident que Victory Team serait difficile à remonter. Beluga était déjà mis sous pression dans le dernier virage pour se rapprocher, tandis que Allyhosain a attendu la fin des false rails pour faire son effort. Victory Team a maintenu le rythme pour l’emporter facilement devant Racing For Fun qui a coiffé Beluga pour la deuxième place.

C’est Swapneal Rama qui pilotait Brave Leader dans l’épreuve de clôture, qui a offert le doublé à Amardeep Sewdyal. Ce dernier en profitait pour porter son compteur à 12 victoires et passer de la 12e à la 10e place au classement général. On note qu’au niveau du taux de réussite, il est en tête avec 22.6% devant Rousset (19.9%). Ce qui est encourageant pour l’entraîneur qui bénéficie du soutien de Philippe Henry. Pour revenir à Brave Leader, il restait sur deux victoires consécutives sur 1400m dans des classes inférieures. Les 100m additionnels étaient à son avantage, mais sa septième ligne a constitué un handicap non négligeable, d’autant qu’il avait à son intérieur le véloce Bezamod. Pour son retour en compétition après plus d’une année, Powder Keg a montré un bon pas initial pour s’emparer de la position tête et corde avant de laisser déborder par Bezamod. Brave Leader a été sollicité sur environ 500m avant de s’installer aux commandes. Une fois les choses en main, Rama a pris le soin de ralentir l’allure, causant plusieurs incidents. On a d’abord vu Emamdee ramener Bezamod. A l’arrière, Powder Keg, Logan et Vintage Angel ont dû être repris, le représentant de Simon Jones butant même lorsqu’il s’est retrouvé sur les talons de Logan. Au 900m, Right To Tango, qui se montrait ardent, a dû être repris pour éviter les talons de Rebel Alliance, et il s’est retrouvé en troisième épaisseur vu que Vintage Angel s’était rapproché à son intérieur. Mexican Sun s’est également montré ardent dans la descente. Puisque Powder Keg se montrait trop entreprenant lorsque Brave Leader réalisait 12.19 entre les 800m et les 600m, Sooful n’a eu d’autre choix que de déboiter sa monture à qui il a filé les rênes, mais il a été forcé en épaisseur vu qu’Emamdee a également décalé Bezamod. Ayant pu laisser souffler sa monture, Rama lui a demandé un nouvel effort peu avant la rue du gouvernement afin de contrer les assauts de ses adversaires. Sentant venir de danger de Bezamod, Rama a sorti sa cravache, ce à quoi Brave Leader a réagi tout en versant quelque peu à l’extérieur, mais il a mis la tête à l’ouvrage pour repartir et enregistrer sa troisième victoire consécutive.

Première de l’ancien Golden Boy

L’entraînement Rameshwar Gujadhur a enregistré deux victoires malgré l’absence de Subiraj Gujadhur du pays. S’il n’avait pas été si ridicule lors de ses deux dernières sorties, Glorious Goodwood n’a fait que confirmer ses bonnes dispositions pour ouvrir son compteur dans la troisième épreuve sous la conduite de Vijay Anand Bundhoo. Prince Lateral, le premier choix de Rameshwar Gujadhur, restait sur une victoire, mais c’était dans une valeur inférieure tout comme le très joué Dealer’s Charm. Cependant, aucun des deux n’a été en mesure de produire l’accélération suffisante pour disputer la victoire. Malgré un mauvais départ, Glorious Goodwood a vite pu se placer dans le dos de Heart Of Darkness, forçant Imperial Dancer à évoluer à l’extérieur. Condamné en troisième épaisseur dans le premier tournant, Valerin s’est rapproché à partir du poteau des 1000m pour se placer sur l’arrière-main du meneur. Bussunt a tenté le coup tactique en démarrant à 400m de l’arrivée et à 150m du but, on le voyait capable d’ouvrir enfin son compteur, mais, s’infiltrant à l’intérieur de Heart Of Darkness en dépit du fait que ce dernier versait à l’intérieur, Glorious Goodwood a refait son retard à vue d’œil pour forcer la différence. C’était la première victoire 2017 pour l’ancien Golden Boy, Vijay Anand Bundhoo. On s’attendait à une meilleure prestation de Dealer’s Charm, mais ce dernier s’est montré ardent entre les 1300m et les 500m en dépit du fait que l’allure s’était endurcie dans la descente, et il a payé cette débauche d’énergie dans l’emballage final. A noter que Rogue Runner boitait bas, que Melson s’était blessé au paturon et que Cash Lord ne s’étendait pas correctement après la course. Shyam Hurchund a été informé que son cheval devra passer un examen vétérinaire avant d’être autorisé à courir à nouveau.

En remportant la septième épreuve, Ramaas a confirmé qu’il valait plus que sa dernière course où il avait été peu judicieusement piloté par Nooresh Juglall. En effet, ce jour-là son jockey l’avait ramené sur la partie initiale alors qu’il était en mesure de prendre le train à son compte. Cette fois, Emamdee a insisté pour conserver l’avantage à la corde face à Kimberly qui s’était montré légèrement plus rapide à l’ouverture des stalles. Vu que des doutes subsistaient sur la tenue de sa monture, Khathi a pris la sage décision de ne pas insister et de ramener sa monture qu’il a placée dans le dos du meneur. Zagazig faisait l’extérieur de Charles My Boy, mais au premier passage du but, soit dans la montée, Wiggins l’a sollicité pour se rapprocher sur l’arrière-main de Ramaas. Cet effort, il le paya dans l’emballage final. Redwood Valley était quatrième en one off et il s’est fait prendre de vitesse au démarrage de Ramaas à 600 mètres de l’arrivée. Kimberley a fait illusion à mi-ligne droite, mais il a démontré ses limites sur la distance en ne pouvant prolonger son effort jusqu’au bout.

Revoilà Kalinago !

Sur le papier, Mount Fuji et Dark Force étaient les plus en vue au niveau de la cote dans la The City Of Port-Louis Cup, mais la victoire est revenue à Kalinago qui a démontré sa supériorité à ce niveau. A sa dernière sortie, cet élève d’Alain Perdrau avait couru en progrès pour compléter le podium derrière Argo Solo et Melson. Hier, il descendait encore de classe et après son eye catching galop de mardi, il fallait lui accorder une bonne chance malgré sa ligne extérieure. Ramsamy l’a sagement positionné en septième position derrière Mount Fuji qu’il a suivi dans la dernière courbe avant de se mettre en évidence au milieu de la piste dans la ligne droite finale. Interrogé sur la course de Dark Force, qui était le favori, Pengelly a expliqué que les instructions étaient de get cover, d’où sa décision de ramener sa monture et de la placer en mid-field. L’Australien a ajouté que son cheval s’est montré ardent avant de se détendre dans la descente et qu’il a manqué d’accélération sur les derniers 300m. L’apprenti Allyhosain a aussi été questionné par les commissaires, mais c’était sans doute pour connaître la raison derrière laquelle Night Chapel a évolué sur l’arrière-main de Pajama Party. Ce dernier a été contraint d’imprimer une allure régulière et vu qu’il retrouvait la compétition après trois mois d’absence, il n’a pu maintenir le rythme.

Convaincant vainqueur une semaine plus tôt, Charleston Hero a remis ça dans la quatrième épreuve qu’il a remportée par plus que 4L. A l’occasion, le cheval de Vincent Allet montait encore de classe, mais il avait pour lui le fait de s’élancer de la première ligne. Tous étaient conscients qu’il serait difficile à remonter s’il se retrouvait seul en tête. On se demande alors pourquoi Arnold, qui est sans conteste un des jockeys les plus intelligents de l’île, n’a pas tenté de disputer le commandement à son compatriote Wiggins vu que Kemal Kavur a remporté ses deux victoires sud-africaines en dictant son propre rythme. Le jockey de l’écurie Gujadhur n’a jamais demandé un effort à sa monture à l’ouverture des boîtes et il a choisi de se placer tranquillement dans le dos du favori. Ce dernier n’imprimant pas une allure régulière sur les trois premiers furlongs, Kemal Kavur s’est montré ardent en plusieurs occasions tout comme Jambamman et Roving Jet. Emaar s’est placé sur l’arrière-main du meneur et il lui était également possible de mettre la pression sur le meneur sur la partie initiale au lieu d’attendre les derniers 600m pour le faire. Ayant pu courir librement en tête, Charleston Hero a gagné en roue libre à nouveau. Kemal Kavur a ravi la deuxième place à Emaar malgré une monte timide d’Arnold dans la ligne d’arrivée.

Temps Fractionnés

1e course: 14.18-12.22-11.08-11.73-11.23-26.11

2e course: 8.03-11.53-12.16-11.34-11.76-11.02-26.66

3e course: 14.81-12.52-10.87-11.24-11.00-25.46

4e course: 13.94-12.45-13.21-11.59-11.64-10.84-24.70

5e course: 12.35-12.00-10.91-11.62-10.88-25.54

6e course: 7.89-12.29-12.83-11.57-11.67-10.64-24.64

7e course: 5.10-12.09-12.41-13.55-13.66-12.02-12.04-10.94-25.85

8e course: 8.02-11.58-12.34-11.63-12.19-10.97-26.06

26e journée — 1365m - B66 - C1&C2: Elite Class prêt pour son retour

L’épreuve principale de cette 26e journée accueillera les chevaux de la C1&2 (B66) sur 1365m. De retour après un break, Elite Class peut profiter de sa fraîcheur pour aligner une neuvième victoire sur notre turf. Parmi ses principaux adversaires, on citera Entrée, Split The Breeze et Ready To Attack, s’il est aligné dans cette course.

La dernière sortie d’Elite Class remonte à la 11e journée, soit depuis plus de trois mois. Renseignement pris, son entraîneur a décidé de lui accorder une période de repos vu qu’il avait accusé une baisse de forme après son honorable performance, prenant quatrième place à 1.80L de Blow Me Away dans la Coupe du Bi-Centenaire sur 1500m. Elite Class a retrouvé l’entraînement au Champ de Mars le mois dernier et il a graduellement haussé le ton, se soumettant même à un barrier trial mardi. Il sera aligné pour la première fois sur 1365m, mais, comme il a gagné à chacune de ses rentrées sur 1400m, l’optimisme est de mise. Maniable, il pourrait se placer dans le sillage des meneurs ou éventuellement prendre le train à son compte s’il ne trouve pas plus rapide que lui, avant de faire valoir son bon coup de reins dans la ligne d’arrivée.

Entrée sera un des principaux adversaires d’Elite Class sur ce sprint. Cet élève de Gilbert Rousset avait profité du train rapide à sa dernière sortie pour renouer avec le succès. Il monte de classe et a été maintenu en excellente condition physique comme l’atteste son galop de vendredi sous la selle de Donovan Dillon. Ses chances dépendront principalement de l’allure de la course. Si The Tripster est aligné, il devrait bénéficier d’une allure sélective. Au cas contraire, le manque de train pourrait jouer contre lui.

Après plusieurs bonnes tentatives, Split The Breeze avait ouvert son compteur sur 1500m en B61 à l’issue d’un joli finish. Par la suite, lorsqu’il est monté de classe, il s’était montré moins percutant sur 1400m, échouant à 3.50L de Black Tractor. Il retrouvera la compétition après presque deux mois et peut profiter de sa fraîcheur pour se mêler à la lutte finale.

La participation de Ready To Attack demeure incertaine. Sujet de classe, son entourage pourrait le ramener sur sprint après sa récente défaite derrière Speed Limit sur 1650m. Ce cheval de Ramapatee Gujadhur est toujours à point au niveau de la condition et s’il est aligné samedi il se présentera au départ avec des ambitions légitimes de succès. Il sera peut-être épaulé par Silver Bluff ou Ryder Cup. Le premier nommé reste sur une honorable troisième place derrière Black Tractor et Argun et le voir figurer à l’arrivée ne serait guère étonnant. Ryder Cup, quant à lui, semble trouver la compétition rude cette saison. À 9 ans il semblerait que le meilleur soit derrière lui et ses chances sont minimes en cette compagnie.

Rameshar Gujadhur aura le choix entre Chosen Dash, Mootahadee et Belong To Me pour défendre ses couleurs. Mootahadee semble le plus rapide du lot et, si on le laisse faire, il peut se montrer plus accrocheur. Chosen Dash n’a pas été surclassé lors de ses deux dernières tentatives, battu par Ernie et Entrée. Il pourrait miser sur son poids plume à ce niveau pour créer la surprise. Belong To Me, quant à lui, avait été désavantagé par le manque de rythme lors de son dernier engagement. Il faut lui accorder une nouvelle chance, car il avait auparavant pas mal couru face aux meilleurs de la catégorie.

Pierneef n’avait pas été servi par le train de la course à sa dernière sortie sur 1500m qui remonte à la 19e journée. Par la suite, son entraîneur l’a mis au vert. Il n’a pas mal fait à l’heure des galops. À coup sûr, le train sera plus rapide sur ce sprint et avec une légère charge dans cette classe supérieure, il peut se glisser en fin de combinaisons.

Les Partants probables du samedi 23 septembre 2017 (26e journée)

1. 1500m — 0-25

Captain’s Orders, What’s News, Chap Trap, Rasta Rebel, Without A Doubt, Craftsman, Noordhoek Ice, St Arnault, Kentucky Bluegrass, Halabaloo, Shield Of Thunder, Mojo G, Young Royal, Succession Plan

2. 1400m — B36 (New horses)

Rock Hard, Pride Rock, Cape Horn, Wanted Man, Declarator, Birds Eye View*, Rock On, Zen Master, Together Forever*, Galtero, Arctic Flyer, Line Of Sight*, Skip The Red, Purple Rock, Baron Bellet, Golden Ball, Mighty Hash, Midnight Man, Apple Jack, Blunderbuss, Après Ski, Maxamore, Chosen Path, Mambo*

3. 1500m — B41

Maestro’s Salute, Le Clos, Kurundu, After Midnight, Suzie’s Arrow, Burwaaz, Rebel’s Game, Out Jet, Plain Of Wisdom, Golden Ball, In The Trenches, Moi Power, In Your Dreams

4. 1365m — B46

Promissory, Maestro’s Salute, Le Clos, Strum, Evergreen, Mr Bond, Nottinghamshire, Argo Solo, In The Loop, Aware, Fort Ozark, Allenby Park, Gameloft, Forward Drive, Sunset Breeze, Glen Coco, Steal A March, Var’s Dream, Moi Power

5. 1500m — B61

Awesome Adam, Pierneef, Bulsara, Ready To Attack, Ryder Cup, Seven Fountains, Elite Class, Tanjiro, Burg, Ole Gunnar, Everest, Gharbee, Sheer Trouble

6. 1365m — B66

Awesome Adam, Pierneef, Silver Bluff, Ryder Cup, Mootahadee, Belong To Me, Chosen Dash, The Tripster, Elite Class, Split The Breeze, Alpha Pegasi, Thrust, Entree

7. 1365m — B36

Ocean Drive South, Cape Horn, Wanted Man, Declarator, Al Firenze, All Magic, Rock On, Prince George, Zen Master, Galtero, Skip The Red, Purple Rock, Baron Bellet, Plain Of Widsom, Golden Ball, Mighty Hash, Apple Jack, Blunderbuss, Après Ski, In The Trenches, Maxamore, Ready For Take Off, Chosen Path

8. 1500m — B31

Rock Hard, Captain’s Orders, League Of Legends, Pride Rock, Tweak The Wind, Chap Trap, Without A Doubt, Al Firenze, Birds Eye View*, Rock On, Craftsman, My Man Alex, Carson City, Jullidar, Kentucky Bluegrass, Seven Carat, Midnight Man, Pimpernel, Shield Of Thunder, The Deacon

BETTING: Le bookmaker Jankee réactivé

Chassez le naturel, il revient toujours au galop. La direction de la Gambling Regulatory Authority (GRA), après quelques bonnes initiatives, est retombée dans ses travers. En effet, le permis d'opération d'Ashley Jankee a été réactivé depuis jeudi dernier, ce qui lui permettra d'exercer à nouveau au Champ de Mars. Cette décision survient après une valse d'hésitation, apprenons-nous. En effet, selon les informations de Week-End, le bookmaker — qui fut un des principaux protagonistes dans l'affaire Catamaran, laquelle coûta aux jockeys Raymond Danielson et Brando Lerena leur contrat chez Perdrau et Rousset respectivement — serait sous la menace d'une épée de Damoclès.

La GRA de Divya Ringadoo a imposé trois conditions à Ashley Jankee avant de lui remettre sa lettre qui lui donne droit d'opérer. Le permis du Catamaranman peut être révoqué ou suspendu que s'il est « prosecuted, charged or convicted ». La question est de savoir si effectivement la Chief Executive Officer de la GRA espère que la police arrive à coincer Ashley Jankee dans ses filets. Il faut qu'elle soit d'une naïveté sans pareil pour croire dans une telle chose. Surtout que même s'il avait été arrêté pour paris illégaux, Ashley Jankee s'en est tiré à bon compte. La police, malgré tous les moyens dont elle dispose, n'a pu trouver ne serait-ce qu'un élément pour soit « prosecute, charge or convict » ce bookmaker dont, dit-on, a ses tentacules jusque dans les bureaux du Premier ministre.

Mais dans cette histoire, apprenons-nous, « maladi ti poul, ti kanar ki peye ». Un autre bookmaker qui a « hébergé » les "tellers" d'Ashley Jankee durant la période où ce dernier ne pouvait opérer au Champ de Mars sera, pas plus tard que le début de cette semaine, inquiété par la GRA. Bienvenu au pays de la GRA de Ringadoo-Gulbul.

CEO du MTC: Le projet mis au frigo?

La rumeur circule depuis jeudi à l'effet que le Mauritius Turf Club (MTC) doit encore s'armer de patience avant de pouvoir disposer d'un Chief Executive du MTC pour remplacer Benoit Halbwachs à partir du 1er novembre. Jeudi soir, il y avait, comme indiqué dans notre édition de la semaine dernière, 19 candidatures, dont quatre viennent de l'étranger. Mais ce qui fait hésiter désormais le board des Administrateurs du MTC, c'est les salaires que demandent les candidats pour le « scope of work ». Selon ce qu'on raconte au MTC, les salaires le plus bas réclamés se chiffrent autour de Rs 350 000 mensuellement. De ce fait, on estime que le club n'a pas ce budget et pourrait mettre ce projet au frigo pour ne le réactiver que vers la fin de l'année prochaine.

EXPORTATION DE CHEVAUX VERS L'EUROPE: Les conditions de quarantaine sont-elles respectées ?

Le commerce de chevaux — qui sortent principalement d'Afrique du Sud, transitent par Maurice, avant d'être exportés vers l'Europe — n'a cessé de croître ces dernières années. À tel point qu'aujourd'hui, nous comptons trois centres situés à Trou aux Biches, Chamarel et Poste Lafayette, et qui ont une capacité d'accueil de quelque 60 chevaux. Une industrie florissante, dit-on, même si personne pour l'heure ne veut laisser transparaître les chiffres d'affaires.

Un jeu dangereux

Cependant, cette industrie fait face à une menace qui peut condamner Maurice à jamais dans cette chaîne d'exportation. En cause, le non-respect des conditions de quarantaine imposée par l'Union européenne concernant les chevaux qui transit par nos terres.

Au ministère de l'Agro-industrie, qui contrôle le service vétérinaire à Maurice, on indique à Week-End qu'un des trois centres joue à un jeu dangereux en ne respectant pas les 90 jours de quarantaine imposés. Et ce, non seulement par la loi, mais aussi par l'Union européenne. En effet, pour que l'Union européenne autorise les chevaux sortant de Maurice à fouler le sol européen, il y a une condition stricte à respecter : L'isolation des chevaux.

Les conditions d'isolation sont clairement définies par l'Union européenne dans un volumineux rapport, dont nous disposons d'une copie. Le but est d'éviter d'affecter les chevaux avant leur périple européen. Ainsi, une fois à Maurice, les chevaux sont introduits au centre pour 20 jours d'isolation avant d'être mis en liberté pendant 30 jours, pour ensuite être mis en condition de pré-importation pendant 40 jours.

À la page 11 de ce document, on peut notamment y lire : « The vast majority of these movements are Horses which originate from the RSA and spend 40 days in an isolation centre in Mauritius, in order to comply with the residency requirement of the certificate, before being shipped (by air) to the EU ». Le rapport souligne que durant ces 40 jours d'isolation avant l'embarquement vers l'Europe, les chevaux doivent être confinés dans un espace clôturé et contrôlé, sans la présence d'autres « equidae », à savoir d'animaux sur pied avec sabots, dans le centre de quarantaine.

Ne pas affecter les chevaux

Toutefois, selon nos informations, un premier contingent de 29 chevaux est arrivé dans un centre le 26 juillet 2017 pour une isolation de 90 jours. Mais un second cargo de 23 chevaux est arrivé dans le même centre le 21 août 2017. Vingt-neuf jours seulement séparent ces deux arrivées, alors que la loi et l'Union européenne imposent 90 jours d'isolation. Logiquement, le second contingent aurait dû arriver dans le centre de quarantaine le 23 octobre.

Dans une lettre du ministère de l'Agro-industrie en date du 11 août, l'attention du responsable d'un centre a été attirée en ces termes par l'Import Permit Committee : « The Committee wishes to apprise you that 90 days quarantaine are required for horses that would be re-exported and understands that the next consignement would come only after the previous batch has moved out ».

Cette démarche du responsable du centre met en danger cette industrie en développement et, selon une source au ministère de l'Agro-industrie, si l'Union européenne décide d'agir, c'en est fini pour ce business à Maurice. Mais l'aberration vient sans aucun doute de ce même ministère, où son service de vétérinaire a décidé d'accorder un permit d'importation aux responsables du centre, alors qu'il savait pertinemment que 29 chevaux étaient déjà dans le centre de quarantaine pour être exportés vers l'Europe. D'autant plus qu'une contamination à une maladie, dont l'African Horse Sickness (AHS), peut vite arriver.