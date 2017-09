THE RAJCOOMAR GUJADHUR CUP : Oomph dompte facilement l’opposition

Trois entraîneurs ont inscrit leur nom au tableau des vainqueurs en deux occasions lors de cette 25e journée, mais aucun jockey n’a réussi le doublé. L’épreuve principale est revenue au tandem Cédric Ségeon-Jean Michel Henry grâce à Oomph, à l’issue d’un finish époustouflant.

Même si les conditions de course étaient en faveur d’Act Of Loyalty, qui était d’ailleurs le favori chez les bookies, la confiance était de mise au sein du yard de Jean-Michel Henry avec Oomph, qui restait sur deux victoires dans le championnat des 3-ans. Délaissé par les parieurs — sa cote est passée de Rs 350 à 650 avant le départ —, Oomph a démontré samedi qu’il est un coursier de classe en ne faisant qu’une bouchée de ses adversaires. Après cette démonstration, son entourage peut désormais envisager une participation dans la Coupe d’Or, la dernière classique due calendrier hippique.

Comme prévu, Streetbouncer fut sollicité pour prendre la direction des opérations dès les premières encablures. Avec un handicap de 61,5 kg, Yashin Emamdee prit la sage décision de ne pas insister avec Unbridled Joy, qui s’élançait du premier couloir, et il le plaça tranquillement dans le box seat. Il avait à son extérieur le nouveau Merven Belenos, qui se montra ardent. Candy Rock, auteur d’un bon départ, surmonta le handicap de son mauvais couloir après 200m de course et se plaça derrière eux sur les barres. Le favori Act Of Loyalty, sur qui Steven Arnold avait pris ses précautions pour le mettre devant son principal concurrent Oomph, suivait les grandes manœuvres en cinquième position à l’extérieur de Fortissimo. Oomph était flanqué de Mr Leyend, alors que New Hampshire et Awesome Power fermaient le cortège.

On eut droit à une allure régulière et on n’enregistra pas de permutations au sein du peloton. Les choses se précisèrent à environ 600m du but avec l’offensive de Cédric Ségeon, qui sollicita Oomph vu que ce dernier avait lâché son mors. Yashin Emamdee lança Unbridled Joy à la poursuite du meneur à l’entame de la dernière ligne droite. Act Of Loyalty lui emboîta le pas, alors qu’Oomph dut faire les extérieurs dans le dernier virage. Rye Joorawon, quant à lui, attendit l’ouverture à la corde pour lancer sa monture, Candy Rock. À ce stade tout était encore possible et bien malin celui qui aurait pu désigner avec certitude le futur gagnant.

Unbridled Joy fut le premier à prendre la mesure de Streetbouncer, qui se montra plus accrocheur que prévu sur un 1500m. Entre-temps, Act Of Loyalty et Oomph étaient lancés en pleine piste, tandis que Candy Rock se faufila entre Unbridled Joy et Streetbouncer. Une brève lutte s’ensuivit. Sous les sollicitations de Cédric Ségeon, Oomph refit son retard sur ses adversaires en quelques foulées avant de déposer tous ses rivaux. On s’attendait à plus d’opposition de la part d’Act Of Loyalty, mais ce dernier ne put passer la surmultipliée. Le vétérinaire rapporta qu’il ne s’étendait pas correctement après la course. Le représentant de l’écurie Gujadhur termina néanmoins ex aequo pour la deuxième place avec Unbridled Joy à 4L du gagnant. Candy Rock résista à Mr Leyend, auteur d’une encourageante performance. La déception est venue de New Hampshire, qui restait sur une deuxième place, mais il ne put bien s’exprimer, car il boitait bas après la course.

Oomph boucla les 1500m dans le bon temps de 1'31"36.

Le chrono d’Argun en B56 égalé

On ne prévoyait pas d’exploits chronométriques à l’occasion de ce 25e acte, où les false rails avaient été installés à 2,75m entre les 1250m et le dernier tournant. Cela constituait environ 17,50m de plus à parcourir sur des distances allant de 1365m à 1650m. Dans ces circonstances, la performance d’Oomph mérite d’être soulignée, car le cheval de Jean-Michel Henry a bouclé les 1500m en 1.31.36, égalant le temps référentiel d’Argun cette saison sur la distance dans un Benchmark 56.

À noter qu’il n’y avait pas de false rails lorsque l’alezan de Gilbert Rousset avait réussi ce chrono. Cependant, la piste était molle à 2,9 unités ce jour-là. N’était la présence des false rails, qui représentait une moyenne d’une seconde additionnelle par rapport aux temps traditionnels sur les distances précitées, le chrono d’Oomph aurait avoisiné 1.30.36. Ce qui l’aurait placé comme le deuxième meilleur performeur 2017 sur 1500m derrière Blow Me Away, qui s’était imposé en 1.30.07 lors de la 11e journée alors qu’il n’y avait pas de false rails. Vu les circonstances, les autres vainqueurs n’ont pas à rougir de leurs chronos moyens.

À titre d’exemple, Kalinago aurait également pu réussir un meilleur temps que Prince Lateral, qui détient la meilleure marque en B36 sur 1500m avec 1.31.58 s’il n’y avait pas de false rails. L’autre épreuve de 1500m de la journée a été remportée par Brave Leader en 1.32.79. Certes, ce temps le situe à 0.02.70 du class record de Nordic Warrior, mais cela constitue le quatrième meilleur temps pour un vainqueur dans cette valeur cette saison dernière Pajama Party (1.31.74), Jullidar (1.32.37) et Redwood Valley (1.32.69).

Oomph termine en 34.08

Il avait déjà figuré dans cette rubrique à ses débuts pour avoir refait plus de 6L sur la tête de la course dans l’emballage final et encore plus de terrain depuis le début de la course, où il s’était élancé avec plusieurs longueurs de retard sur le peloton. Oomph a été encore plus impressionnant samedi dernier dans l’épreuve principale, où il portait le top weight de 61 kg et où il avait hérité de la septième ligne. Toujours huitième à 7,25L du meneur au poteau des 600m, c’est véritablement dans la ligne d’arrivée qu’il a sorti son finish dévastateur qui lui a permis de combler tout son retard sur ses adversaires avant de se détacher irrésistiblement pour s’imposer par 4L devant le tandem Unbridled Joy et Act Of Loyalty. Cet élève de Jean-Michel Henry a terminé en 34.08, ce qui fait de lui le meilleur finisseur de la journée. Aucun autre cheval n’est parvenu à descendre sous les 35 secondes sur la partie qui nous intéresse samedi dernier. Le deuxième meilleur finish a été réalisé par Mr Leyend, cinquième de la même épreuve à 4,45L d’Oomph. Sur cette performance, Mr Leyend est à surveiller de près à sa prochaine sortie. Il est bon de souligner que lors de la 24e journée, c’est One Cool Dude qui avait été crédité de la meilleure fin de course avec 34.69 devant Beat The Retreat (34.70), mais ces deux chevaux étaient alignés sur 1400m.