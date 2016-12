RAJESH CALLICHARAN : « Légère amélioration dans la fréquentation des salles en 2016 »

Rajesh Callicharan, le directeur de Mont Ida Entertainment Ltd qui gère le Mciné de Trianon et de Flacq ainsi que la salle Novelty à Curepipe, estime avoir noté une légère amélioration dans la fréquentation des salles à Maurice. Ce qui lui a motivé d’ouvrir trois nouvelles salles cette année à Flacq et il compte ouvrir une quatrième salle en 2017 dans le complexe MCiné à Trianon. Rajesh Callicharan est aussi très fier d’avoir été reconnu meilleur acheteur en Inde lors de la seconde édition d’Indywood Film Carnival en septembre à Hyderabad. Il nous en parle.

Quel bilan faites-vous sur la fréquentation des salles de cinéma à Maurice en 2016 ?

J’ai noté une légère amélioration dans la fréquentation des salles cette année. Le cinéma constitue un neat entertainement pour les gens de la classe moyenne et avec notre système de projection silver screen et écran grand format et des images magnifiées et éclairées, le public a répondu présent en grand nombre dans nos salles.

Quels sont les films qui ont attiré un grand nombre de spectateurs?

Suicide Squad, Houseful 3, Sultan, Rostum, Ae Dil Hai Muskil et Dangal ont fait exploser le box-office surtout avec l’advance booking. Nos salles de cinéma sont dotées de larges écrans argentés à pouvoir réfléchissant qui assurent une image haute définition et une projection optimale des films 3D. Les sièges sont numérotés et les cinéphiles peuvent choisir leur siège à leur arrivée. Le système permet d’acheter un billet en évitant ainsi les files d’attente.

Quels sont vos projets pour 2017?

Une quatrième salle de 350 places sera ouverte au public à MCiné à Trianon l’année prochaine. Compte tenu de la modernisation du centre commercial de Shoprite et à la demande des cinéphiles des Plaines Wilhems, nous avons décidé d’ouvrir une autre salle à Trianon. Nous demandons au gouvernement d’enlever les taxes sur les équipements et aussi de nous accorder une subvention sur les tarifs d’électricité comme c’est le cas en Inde.

Vos sentiments après avoir reçu l’award de meilleur acheteur en Inde.

Je suis très heureux de cette distinction et je dédie cet honneur à tous ceux qui m’ont soutenu pendant ces trente dernières années. J’ai connu des hauts et des bas et malgré le fait que plusieurs propriétaires de salles de cinéma ont mis la clé sous le paillasson, j’ai continué à innover pour offrir au public des films de qualité. Le titre de Best buyer of the year for the territory of Mauritius à la seconde édition d’Indywood Film Carnival qui s’est tenu du 24 au 27 septembre à Hyderabad m’a profondément ému et me donne le courage de procurer un divertissement sain aux Mauriciens.