RALLYE AUTOMOBILE—3E MANCHE CE WEEK-END: Un TyreXpert Challenge avec un pilote kenyan en tête d’affiche

Les amateurs de vitesse seront à nouveau bien servis ce week-end. En collaboration avec ABC Marketing Limited, le Motor Racing Club propose un TyreXpert Challenge à dix spéciales totalisant 44 km que brigueront 22 pilotes, dont un Kenyan, Raaji Singh Bharij.

Ce sera la troisième manche du championnat 2017, une épreuve de coefficient 4 constituée d’une ronde en deux étapes. La première, demain soir (19h), composée de quatre montées (6,5 km chacune) en nocturne à Plaine Champagne et la seconde de trois montées (3 km), et autant de descentes (3 km) dimanche en diurne (12h) à La Nicolière.

Le clou de ce challenge est la participation de Raaji Singh Bharij, qui compte une dizaine d’années d’expérience à la haute compétition. Il excelle en terre au volant soit d’une Ford Escort où d’une Porsche 911, mais ce week-end il évoluera pour la première fois sur l’asphalte, à bord d’une Peugeot 206, avec comme copilote un Mauricien, Prakash Boodhram.

Les champions Rayhan Alladeen (Mitsubishi Evo 6), Rajesh Ramdenee (Citroën Xsara Kit Car), Jean-Luc Desjardins (Subaru Impreza WRX), David Kœnig (Renault Cli RS) et autre Kjell Ekström (Proton Wira Evo 3) viendront tous pour la gagne. Les voitures participantes sont exposées dans le parc fermé à la ABC Car Gallery à Phoenix cet après-midi entre 16h et 17h30, et demain entre 10h et 11h15. Les résultats seront proclamés demain aux alentours de 16h30, toujours à Phœnix.

Le programme

DEMAIN SOIR

16h-17h : Parc expo et contrôle au ABC Car Gallery, Phœnix

17h30 : Départ pour Chamarel

19h : Départ ES 1 (Plaine Champagne, montée 6, 5 km), ES 2, 3, 4

22h45 : Fin étape 1

DIMANCHE

10h-11h15 : Parc expo et contrôle au ABC Car Gallery, Phœnix

11h15 : Départ pour La Nicolière

12h : Départ ES 1 (La Nicolière, montée en direction de Salazie, 3 km),

Départ ES 2 (descente La Nicolière, 3 km), Départ ES 3 (montée La Nicolière, 3 km), Départ ES 4 (descente La Nicolière, 3 km), Départ ES 5 (montée La Nicolière, 3 km), Départ ES 6 (descente La Nicolière, 3 km)

16h : Fin étape 2

16h30 : Proclamations des résultats, Phœnix